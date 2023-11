Vuoden kasvuyritykseksi kruunattiin oululainen Profilence

Profilence ei ole kaihtanut riskinottoa kasvussaan.

Profilencen toimitusjohtaja Sami Utriainen.

Kolme pitkän uran Nokialla tehnyttä asiantuntijaa ovat rakentaneet kansainvälisen menestystarinan. Oululainen Profilence valittiin Kasvu Open -tapahtumassa vuoden 2023 kasvuyritykseksi. Vuoden kasvuyritys valittiin kasvuyritystapahtuma Kasvu Open Karnevaalissa 2. marraskuuta.

Kasvu Open jakaa Vuoden kasvuyritys -tunnustuksen vuosittain. Tunnustuksen saavalla yrityksellä on vahva kasvuhalu, motivoitunut tiimi sekä todistettu markkinapotentiaali ja näyttöjä kasvusta. Tämän vuoden tunnustuksen saajan valitsi tuomaristo, johon kuuluvat Anssi Lehikoinen, Aki Ahlroth, Jaakko Salminen, Lennu Keinänen (tuomariston puheenjohtaja), Merja Rahkola ja Unna Lehtipuu.

Vuonna 2014 perustettu Profilence on Android-pohjaisten laitteiden vakauden, suorituskyvyn ja energiankulutuksen optimoinnin edelläkävijä. Yhtiön ratkaisu tehostaa koko tuotekehitysprosessia. Siten kehittäjän on mahdollista löytää perimmäiset syyt, jotka vaikuttavat ohjelmiston vakauteen, suorituskykyyn, toiminnallisuuteen ja virrankulutukseen.

Profilencen kolme perustajaa Sami Utriainen, Mikko Keskitalo ja Mika Mikkelä tekivät pitkän uran Nokian matkapuhelimissa erilaisissa laatuanalytiikan tehtävissä. Kun Nokia vetäytyi matkapuhelinliiketoiminnasta, Profilencen perustajat kokoontuivat yhteen ja perustivat Profilencen luodakseen uusia laatuanalyysimenetelmiä OEM-valmistajille ja niiden arvoketjukumppaneille.

Vuosien mittaan Profilence on laajentanut liiketoimintaansa älylaitteista lääkinnällisiin laitteisiin ja myöhemmin autoteollisuuteen. Nykyään sillä on asiakkaita, kumppaneita ja henkilöstöä ympäri maailmaa.

Tuomariston vakuuttivat yrityksen hienot teknologiaratkaisut ja referenssit. Yritys on tehnyt hyvää kasvua ja sen tavoitteet tulevalle tekemiselle ovat lupaavat.

Profilencellä on vahva kasvutahto sekä merkittäviä näyttöjä jo syntyneestä kasvusta Suomessa ja kansainvälisesti. Yrityksen myyntitiimi on kansainvälinen ja vahva. Globaalit referenssit ja skaalautuva liiketoimintamalli vakuuttivat Vuoden kasvuyrityksen valinneen tuomariston.

”Profilencen kasvutahto on kiistämätön. Yritys on ottanut ison riskin ja vaihtanut liiketoimintamallin paremmin skaalautuvaksi. Riskinotto on kannattanut”, tuomariston puheenjohtaja Lennu Keinänen sanoo.

Tuomaristo antoi kunniamaininnan helsinkiläiselle Annie Advisorille, joka ratkaisee globaalia, yhteiskunnallisesti merkittävää ongelmaa. Digitaalinen Annie-botti tukee opiskelijoita tavoitteenaan ennaltaehkäistä 100,000 opintojen keskeyttämistä vuoteen 2027 mennessä.

Keinänen sanoo, että Annie Advisorin kasvupolku on varhaisessa vaiheessa, mutta potentiaali on jo selkeästi nähtävissä.

”Annien tiimi on vakuuttava ja yrityksen kasvusuunnitelmat ovat realistisia ja selkeitä, pohjautuvat perusteelliseen tutkimukseen”, Keinänen toteaa.