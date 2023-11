Warren Buffettin sijoitusyhtiön käteisvarat lähes 160 miljardia dollaria – sijoitusguru tuskin silti varautuu maailmanloppuun

Syitä Berkshire Hathawayn kasvaviin käteisvaroihin ei kannata ylitulkita.

Omahan oraakkeliksi kutsuttu maailman tunnetuin miljardöörisijoittaja Warren Buffett on sijoitusyhtiö Berkshire Hathawayn suuromistaja ja toimitusjohtaja. Yhtiö julkisti toissa lauantaiaamuna tiedot ennätyksellisestä yli 157 miljardin dollarin käteiskassasta.

Merkittävä osa yhtiön varoista, hieman alle 128 miljardia dollaria, oli sijoitettu Yhdysvaltain valtion lyhytaikaisiin, alle vuoden maturiteetin velkakirjoihin. Tämä merkitsi 10 miljardin dollarin lisäystä kesäkuun 2023 loppuun verrattuna.

Berkshire Hathawayn käteisvarastot ovat nyt korkeimmalla tasolla sitten vuoden 2021 kolmannen neljänneksen.

”Meillä on edelleen huomattavia määriä käteisvaroja, käteisvaroja vastaavia varoja, Yhdysvaltain valtion velkakirjoja ja muita sijoituksia, joiden maturiteetti on suhteellisen lyhyt. Uskomme edelleen, että runsaan likviditeetin säilyttäminen on ensiarvoisen tärkeää, ja pidämme lyhytaikaisten sijoitusten kohdalla turvallisuutta tärkeämpänä kuin tuottoa”, Berkshire Hathaway kirjoitti kolmannen neljänneksen raportissaan.

Koska Berkshire Hathawayn osakesalkku supistui käteisvaroihin siirtymisen vuoksi. Kolmannen neljänneksen lopussa se oli 341 miljardia dollaria, kun se kesäkuun lopussa oli 376 miljardia dollaria.

Varautuuko Berkshire Hathaway pahimpaan?

Amerikkalaismedioissa on jo ehditty ihmettelemään valtavan käteisposition suuruutta ja pohtimaan, varautuuko Buffettin yhtiö mahdollisesti ison sotakassan kanssa osakkeiden romahdukseen, jolloin yhtiö pääsisi täyttämään salkkunsa halvemmilla osakkeilla.

Kaikki on kuitenkin suhteellista. Vaikka lähes 160 miljardin euron käteisvarat saattavat tuntua hurjalta summalta, eivät ne ole Berksihire Hathawayn koko salkusta mitenkään poikkeuksellisen suuri osuus.

”Käteisvarojen osuus kokonaisvaroista on noin 15,4 prosenttia, mikä on vain hiukan yli 20 vuoden keskiarvon”, muistuttaa uutistoimisto Bloombergin kolumnisti Jonathan Levin artikkelissaan.

Levinin mukaan Buffettin yhtiön tämänhetkinen käteisvarojen ja kokonaisvarojen suhde kalpenee verrattuna ennen finanssikriisiä vallinneeseen tasoon, jonka ansiosta Buffett pystyi ”opportunistisesti” hankkimaan legendaarisia sijoituksia, joihin kuuluivat jättipankki Goldman Sachs, energiayhtiö General Electric ja kemianyhtiö Dow Chemical.

Esimerkiksi vuonna 2005 käteisvarojen osuus nousi 24,5 prosenttiin kokonaisvaroista.

Levinin mielestä Berkshire tuskin näyttää tällä hetkellä yritykseltä, joka valmistautuu maailmanloppuun.

”Itse asiassa se on edelleen huomattavasti enemmän sitoutunut kahteen kulutustuoteyhtiöön (Apple Inc. ja Coca-Cola Co.) kuin valtiovarainministeriön velkakirjoihin. Minä en selvästikään rakentaisi salkkuani näin, jos tietäisin ennalta uhkaavan markkinaromahduksen.”

Berkshire odottaa mahdollisuuksia

Berkshire on aina toisinaan tehnyt myös heikompilaatuisia sijoituksia, vaikkakin erittäin houkuttelevaan hintaan. Kuitenkin avainasemassa on aina ollut itsehillintä ja taloudelliset mahdollisuudet odottaa, että oikeat kaupat tulevat heidän luokseen, Levin toteaa.

Berkshiren käteisvarojen vaatimatonta kasvua ei kannata siis tulkita liikaa, sillä se osoittaa suunnilleen samaa varovaisuutta, jota Buffett on osoittanut yhtiölle koko 2000-luvun ajan.

”Edes Buffett ei tiedä, minne talous on menossa, mutta hän tunnistaa heikot arvolupaukset, kun hän näkee ne. On siis turha tuhlata näitä rahoja markkinoilla, joilla on vain vähän hyviä tarjouksia”, Levin toteaa.

Berkshire Hathaway raportoi myös 23,5 miljardin dollarin investointitappiosta kolmannella vuosineljänneksellä. Täm johtui osittain Applen osakkeiden neljännesvuosittaisesta pudotuksesta, josta Berkshire omistaa vähemmistöosuuden.

Talousmedia Forbes arvioi Buffettin nettovarallisuudeksi 117,5 miljardia dollaria, mikä tekee 93-vuotiaasta Buffettista maailman viidenneksi rikkaimman ihmisen. Buffett on luvannut lahjoittaa 99 prosenttia varallisuudestaan hyväntekeväisyyteen.