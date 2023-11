Yrittäjien vaikeudet kasvavat – Mikael Pentikäinen: lakot vastuuttomia vaikeassa tilanteessa

Kotimaisten yritysten taloustilanteessa on tapahtunut selkeä käänne heikompaan syksyn aikana.

Yritysten taloustilanne on vaikeutunut ja uhkaa vaikeutua entisestään, kertoo tuore Suomen Yrittäjien Yrittäjägallup. Nyt 52 prosenttia pk-yrityksistä arvioi, että tilanne on erittäin hyvä tai melko hyvä. Vielä elokuussa näin arvioi 58 prosenttia.

Yrittäjägallupiin vastasi 1 300 pk-yritysten edustajaa marraskuun alkupuolella.

Vaikein tilanne on kaupan alan yrityksissä, joissa joka viidennellä tilanne on joko melko huono tai erittäin huono. Teollisuudessa 17 prosentin ja rakentamisessa 15 prosentin tilanne on melko tai erittäin huono.

Huonoksi tilanteensa arvioivien yritysten määrä on lisääntynyt edellisestä Yrittäjägallupista. Vielä elokuussa kaupan alan yrityksistä 19 prosenttia piti tilannettaan melko tai erittäin huonona, teollisuudessa 13 prosenttia ja rakentamisessa 12 prosenttia.

”Monet yrittäjät ja yritykset ovat huolissaan. Taloustilanne on entisestään heikentymässä. Huoli tulevasta leikkaa investointeja ja heijastuu ajan kanssa myös työllisyyteen”, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä sanoo.

Pentikäinen peräänkuuluttaa toimenpiteitä, jotka vahvistavat yritysten ja yrittäjien luottamusta tulevaan.

”Erityisen tärkeää on löytää toimia, jotka auttavat rakennusalan yrityksiä kuolemanlaakson yli. Monella uhkaa käyttöpääoma loppua. Päättäjien pitää olla hereillä”, hän lisää.

Pentikäisen mukaan moni odottaa tilanteen maailmalla rauhoittuvan, mutta siihen on kuitenkin vaikea Suomesta vaikuttaa.

”Siksi katse on Suomen päättäjissä. Yrittäjät odottavat, että julkista taloutta laitetaan kuntoon ja työmarkkinoita uudistetaan, kuten hallitus on luvannut”, Pentikäinen jatkaa.

Yritysten näkymät tulevasta ovat myös heikentyneet. Vielä elokuussa 32 prosenttia arvioi tilanteensa paranevan. Marraskuussa niin arvioi enää 29 prosenttia. Elokuussa 17 prosenttia arvioi tilanteensa heikentyvän, nyt niin arvioi 24 prosenttia.

”On syytä toivoa, että myös ay-liike näkee tilanteen vakavuuden. Kun yritysten näkymät ovat synkät ja yhä synkistyvät, on vastuutonta järjestää lakkoja ja vaikeuttaa oman työnantajan mahdollisuuksia menestyä vaikeassa tilanteessa. Siinä ammutaan omaan jalkaan ja syödään omaa tulevaa leipää”, Pentikäinen sanoo.

Tilanne on heikentymässä eniten teollisuudessa ja rakentamisessa, jossa molemmissa tilanne on heikentymässä reilulla kolmanneksella yrityksistä. Näkymät ovat parhaat asiantuntijapalveluissa.

Yksi haaste on ollut inflaatio. Vaikka 62 prosenttia vastaajista kertoo, että inflaatio on nostanut kustannuksia, on vain 37 prosenttia vastanneista yrityksistä nostanut hintojaan. Kannattavuus on siten heikentynyt inflaation vuoksi 44 prosentilla.

Kaikista yrityksistä viidennes kertoo investointien lykkääntyneen tai peruuntuneen. Teollisuudessa 17 prosenttia raportoi rahoituksensa vaikeutuneen. Korkojen nousu iskee eniten teollisuudessa ja rakentamisessa.

Myös Ukrainan sota vaikuttaa edelleen, vaikka sen vaikutukset ovat aavistuksen tasaantuneet. 41 prosenttia kertoo energian hinnan nousseen sodan vuoksi ja 34 prosenttia raportoi epävarmuuden vähentäneen tilauksia.