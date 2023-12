Amerikkalainen finanssitalo odottaa käännettä rahapolitiikassa vuonna 2024

Hajautus korostuu ensi vuoden epävarmassa talouden ympäristössä.

Amerikkalainen finanssialan toimija, Charles Schwab, päivitti näkemystä Yhdysvaltain sijoitusmarkkinoiden ja talouden kehityksestä vuonna 2024.

Yhtiön mukaan ensi vuonna on luvassa reaalitalouden haasteita. Se ei kuitenkaan tarkoita, että osakemarkkinoiden kehitys olisi koko vuoden heikkoa, varsinkaan jos viimeiselle muutamalle vuodelle tyypilliset ”rullaavat taantumat” jatkuvat.

Rullaavilla taantumilla tarkoitetaan, että useat talouskehityksen kannalta keskeiset indikaattorit, kuten asuntomarkkinoiden, kulutuksen ja teollisuuden aktiviteetti, ovat välillä heikentyneet taantuman tasolle, mutta tietyt muut talouden osat, kuten palvelusektori ja työmarkkina, ovat pitäneet Yhdysvaltain taloustilanteen vankkana.

Yhtiö arvioi, että ensi vuoden aikana voi tapahtua käänne keskuspankkien rahapolitiikassa ja yhtiöiden tuloskasvussa. Käännettä ei ole helppo tunnistaa reaaliajassa. Sijoittajien on analysoitava isompi kuva ja olla välittämättä kohinasta ja korkeasta volatiliteetista.

Charles Schwabin mukaan paras skenaario olisi, että taantumaa indikoivat heikkoudet taloudesta väistyisivät ja edessä olisi kestävä elpyminen. Taantuma sen perinteisillä NBERin eli Yhdysvaltain kansallisen taloustutkimuslaitoksen seuraamilla mittareilla on kuitenkin yhä mahdollinen.

Rahapolitiikan suunta on vaikeasti ennakoitavissa – fokus siirtyy työllisyyteen

Yhdysvaltain keskuspankin rahapolitiikka on vaikeasti ennustettava vuonna 2024. Sitä se on toki ollut myös tänä vuonna. Keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell vihjasi joulukuun korkokokouksen lehdistötilaisuudessa, että koronnostosykli on ohi. Keskuspankkiirien yleisimmän arvion mukaan 75 korkopisteen ohjauskoron leikkaus olisi mahdollinen ensi vuoden aikana. Hajonta keskuspankkiirien arvioiden välillä oli kuitenkin suuri.

Jos keskuspankki leikkaa ohjauskorkoa vuoden 2024 puoliväliin mennessä, se johtuu todennäköisesti työmarkkinoiden heikentymisestä. Keskuspankki toimii kaksinkertaisen mandaatin alla edistääkseen sekä hintavakautta että maksimaalista työllisyyttä. Odotettavissa siis on, että keskuspankki fokusoi yhä enemmän työllisyyttä, koska inflaatiotaistelu näyttää tällä erää voitetulta. Yhdysvaltain työttömyysaste on kohonnut viime kuukausina ja lähestyy neljää prosenttia. Sijoitustalo huomauttaa osuvasti katsauksessaan, että työllisyyden heikentyminen ei aiheuta taantumaa, vaan taantuma aiheuttaa työllisyyden heikentymisen.

Markkinaympäristön kannalta keskeisessä asemassa on kiristyneen rahapolitiikan viiveellä tulevat vaikutukset reaalitalouteen. Yhtiö arvioi, että käynnissä on pidempiaikainen siirtymä pois matalista koroista. Se uskoo joukkolainojen tuottojen laskevan linjassa inflaation ja talouskasvun hidastumisen kanssa. Joukkolainamarkkinoiden volatiliteetin odotetaan jatkuvan korkeana epävarman rahapolitiikan suunnan vuoksi. Tilanne on tuttu kuluvalta vuodelta, jonka aikana Yhdysvaltain 10-vuotisen valtionlainan tuotto on vaihdellut 3,25-5,02 prosentin välillä.

Yhtiö arvioi, että sekä lyhyiden että pitkien valtionlainojen tämän syklin korkohuippu on ohitettu. Tarjontapuolen haasteista johtunut korkea inflaatio on lähestulkoon selätetty, mutta keskuspankin rahapolitiikan kiristämisen vaikutukset eivät ole vielä kokonaan iskeneet reaalitalouteen. Sen hidastaa talouskasvua ja jarruttaa inflaatiota vielä ensi vuoden aikana.

Hajautuksen merkitys korostuu osakemarkkinoilla – tekoäly keskeinen teema myös ensi vuonna

Hallitseva osakemarkkinateema on ollut ”Magnificent Seven” -yhtiöiden eli Alphabetin, Amazonin, Metan, Microsoftin, NVIDIAn ja Teslan ylivoimaiset tuotot kuluvana vuonna. Niistä muodostettu portfolio on tuottanut vuoden alusta peräti noin 75 prosenttia. Kyseisten yhtiöiden korkeat tuotot selittävät S&P 500 -indeksin vahvaa kehitystä. S&P 500:n pisteluku on noussut 23,4 prosenttia tänä vuonna.

Jos horisonttia kuitenkin pidennetään vuodella, tuotot eivät ole yhtä houkuttelevia. Yhtiöistä vain NVIDIA, Microsoft ja Apple on plussalla. Kyseiset seitsemän yhtiötä vaikuttivat siis merkittävästi viime vuoden karhumarkkinaan. Yhtiöt eivät ole immuuneja taloussuhdanteiden vaihteluille, vaan ne välillä heikentävät erityisesti markkina-arvopainotettujen indeksien kehitystä. Hajautuksen merkitys korostuu nykyisessä markkinatilanteessa.

Yhdysvaltain nousumarkkinan kapeutta kuvaa se, että S&P 500 Equal Weight Index eli tasapainotettu S&P 500 -indeksi on tuottanut 10,2 prosenttia tänä vuonna. Se on merkittävästi vähemmän kuin markkina-arvopainotettu ja jää jälkeen myös MSCI EAFE Equal Weight -indeksille, joka on niin ikään tasapainotettu indeksi, mutta koostuu muista keskeisistä länsimarkkinoista, kuten muun muassa Tokion, Lontoon, Pariisin, Sydneyn ja Frankfurtin listayhtiöistä.

Charles Schwab uskoo tekoälyn olevan tärkeä teema myös ensi vuonna, mutta sijoittajien fokus siirtyy yhä enemmän tekoälyn kehittäjistä sen omaksujiin muun muassa teollisuudessa ja muilla sektoreilla. Yhtiöt allokoivat pääomia tuottavuuden parantamiseen. Yhtiö ylipainottaa sveitsiläispankki UBS:n tavoin laatua osakevalinnoissa. Laatu tarkoittaa Charles Schwabin kriteerein vahvaa vapaata kassavirtaa ja tasetta sekä kykyä suoriutua korkokuluista ja tuottaa reaalista liikevaihdon kasvua.