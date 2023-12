Cybertruck on liian kallis – markkinat eivät innostuneet

Cybertruck tulee markkinoille liian myöhään ja on liian kallis.

Teslan toimitusjohtaja Elon Musk nousi torstaina lavalle paljastamaan yksityiskohtia yhtiön uudesta ja epätavallisesta Cybertruck-lava-autosta torstaina Austinissa, Texasissa.

Tesla Cybertruck on Teslan vuonna 2019 esittelemä sähköauto, jonka kori on suunniteltu valmistettavan ruostumattomasta teräksestä. Cybertruckin tuotanto on viivästynyt useita kertoja. Elokuussa 2021 Cybertruckin tuotannon aloittaminen jouduttiin lykkäämään vuoteen 2022. Tammikuussa 2022 tuotantoa lykättiin edelleen vuoden 2023 alkuun ja sitten jälleen vuoden 2023 puoliväliin.

Cybertruckin lähtöhinta on 60 990 dollaria, mikä on yli 50 prosenttia kalliimpi kuin mitä toimitusjohtaja Elon Musk oli mainostanut vuonna 2019.

Se saattaa kaventaa ajoneuvon vetovoimaa.

Musk ei suoraan maininnut yksityiskohtia Cybertruckin hinnoittelusta ja akkujen kantamasta. Teslan verkkosivuilta kuitenkin paljastuu, että Cybertruckin takavetoisen perusmallin hinta on nyt noin 50 prosenttia korkeampi kuin yhtiön alun perin tavoittelema 40 000 dollaria ennen verohelpotuksia tai muita kannustimia.

Vaikka Musk nyt hehkuttaa Cybertruckia, lokakuun tulospuhelussa hän oli vielä varovaisempi.

”On valtavia haasteita päästä Cybertruckin volyymituotantoon ja saada Cybertruckin kassavirta positiiviseksi. Kaivoimme oman hautamme Cybertruckin kanssa”. Lisäksi hän huomautti, että kuorma-auton tuottamisessa ja markkinoille saattamisessa on ”erityisiä haasteita”.

Kiiltävästä, luodinkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistettu Cybertruck, joka on saanut inspiraationsa James Bond -elokuvan sukellusveneeksi muuttuneesta autosta, on analyytikkojen ja brändiasiantuntijoiden mukaan omiaan nostamaan Teslan brändiä. Yhtiön brändi on kärsinyt jyrkistä Teslan sähköautojen hinnanalennuksista kysynnän lisäämiseksi.

Sähkökäyttöisen pickupin hinta ja pidempi odotusaika merkittävän taloudellisen hyödyn saamiseksi jättivät analyytikot kuitenkin huolestuneiksi.

Muskin henkilökohtainen kyky rakentaa Teslan brändiä on myös kyseenalaistettu tällä viikolla haastattelussa, jossa hän haukkui sosiaalisen median alustan X:n jättävät mainostajat. X on menettänyt viime aikoina mainostajia, kun se on sallinut antisemitistisen materiaalin jakamisen.

Cybertruck ei tee paljonkaan hyvää Teslan kassalle ensi vuonna. Musk on sanonut, että Tesla saavuttaa todennäköisesti vain noin 250 000 Cybertruckin vuosituotannon vuonna 2025. Yhtiö on toistuvasti varoittanut, että sillä olisi huomattavia haasteita Cybertruckin tuotannon lisäämisessä ja vapaan kassavirran saamisessa positiiviseksi.

Brändin uudistaminen on Teslalle kriittisen tärkeää erityisesti aikana, jolloin yhtiö kamppailee sähköajoneuvojen kysynnän heikkenemistä ja kilpailun lisääntymistä vastaan.

”Teslalla on tuoteongelma – eli vanhempi mallisto, joka ei puhuttele riittävästi markkinoita, eikä sillä ole uusia massamarkkinatarjouksia ennen kuin todennäköisesti vuoden 2025 lopulla”, varainhoitoyhtiö Bernsteinin analyytikot toteavat uutistoimisto Reutersille.

Kilpailevat autonvalmistajat Ford, General Motors ja Rivian, ovat kaikki alkaneet valmistaa ja myydä sähkökäyttöisiä lava-autoja sen jälkeen, kun Cybertruck esiteltiin ensimmäisen kerran.

Teslan osake ei saanut uutta puhuria Cybertruckin hinnan julkistamisesta.