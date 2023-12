Näin Finnair käyttää jättimäisestä osakeannista saamansa varat

Finnair vahvistaa tasettaan monella tavalla. Yhtiö aikoo palata osingonmaksajaksi keväällä 2025.

Finnairin hallitus päätti viime lokakuussa suuresta, noin 570 miljoonan euron merkintäoikeusannista, jonka se toteutti marraskuussa. Osakeannissa lentoyhtiö tarjosi nykyisille osakkeenomistajille annettavien merkintäetuoikeuksien nojalla yli 19 miljardia osaketta merkittäväksi ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella.

Osakeannilla yhtiö haluaa vahvistaa tasettaan ja rahoitusasemaansa. Tähän Finnair pyrkii, jotta se pystyisi paremmin hallitsemaan rahoitusvelkojaan, joita on kertynyt viime vuosina merkittävästi lisää ennennäkemättömien toimintaympäristön muutosten seurauksena.

Merkintäoikeusannissa Suomen valtio merkitsi uusia osakkeita täysimääräisesti sille allokoitujen merkintäoikeuksien perusteella. Valtio maksoi osakkeiden merkinnän kuittaamalla merkintähinnan vastaavalla määrällä eli 319 miljoonalla eurolla pääomalainan pääomaa.

Finnair maksoi marraskuussa Suomen valtiolle takaisin pääomalainan loppuosan eli 81,4 miljoonaa euroa. Lisäksi Finnair maksoi valtiolle pääomalainaan liittyvät korot ja muut maksut eli yhteensä 48,9 miljoonaa euroa.

Jos pääomalainaa ei olisi maksettu takaisin, sille olisi kertynyt vuonna 2024 noin 52 miljoonaa euroa korkoja ja muita maksuja.

Pääomalainan sekä aiemmin takaisinmaksetun hybridilainan jälkeen yhtiöllä ei ole enää jäljellä oman pääoman ehtoisia lainaeriä.

Lentoyhtiö on käyttänyt sijoittajilta saamiaan varoja myös investointeihin.

Merkintäoikeusannin myötä vahvistuneen taseen ja kassavarojen ansiosta Finnair on nyt ostanut itselleen BOC Aviationilta kuusi aiemmin vuokraamaansa A321-lentokonetta. Finnair käyttää kauppaan yli 200 miljoonaa euroa, ja sen positiivinen kokonaisvaikutus sekä tulokseen ennen veroja että kassavirtaan on lähivuosien aikana yli 20 miljoonaa euroa vuodessa.

Finnair on lisäksi lyhentänyt joulukuussa 600 miljoonan euron TyEL-takaisinlainaansa aiemmin suunnitellun 100 miljoonan euron maksuerän lisäksi 120 miljoonaa euroa. Joulukuun maksuerä on korkoineen yhteensä noin 230 miljoonaa euroa, ja sen jälkeen lainaa on jäljellä 280 miljoonaa euroa, joka on tarkoitus maksaa takaisin viimeistään toukokuun 2025 aikana. Ylimääräisen 120 miljoonan euron lainanlyhennyksen vaikutus tulokseen ennen veroja on pienempien nettokorkokustannusten muodossa noin kolme miljoonaa euroa vuonna 2024.

Syksyn 2023 merkintäoikeusannin julkistuksen yhteydessä Finnair täydensi taloudellisia tavoitteitaan, joiden taustaoletuksena oli muun muassa, että yhtiön kassavarojen suhde liikevaihdosta pysyisi 30 prosentissa ajan myötä.

Lentokoneostojen ja lainanlyhennyksen myötä Finnairin kassavarojen suhde liikevaihdosta on lähellä tavoiteltua 30 prosenttia kuitenkin ylittäen sen.

Nämä toimenpiteet ovat osa Finnairin strategian toteutusta ja tukevat taloudellisten tavoitteiden saavuttamista vuoden 2025 loppuun mennessä. Lisäksi ne tukevat tavoiteltua varojenjakoa vuoden 2024 tuloksen perusteella keväästä 2025 alkaen, Finnair kertoo.