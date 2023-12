Pörssiyhtiö Fodelia vahvistaa tytäryhtiö Feelian avulla asemiaan päiväkotimarkkinoilla

Fodelian tytäryhtiö Feelia on saanut merkittävän uuden asiakkuuden Norlandia Päiväkodit Oy:stä

Feelian toimitusjohtaja Jukka Ojala, Norlandia Päiväkotien maajohtaja Miia Kollin ja Feelian myyntijohtaja Jani Jokinen.

Norlandia on kansainvälinen varhaiskasvatukseen ja hoivaan erikoistunut toimija, ja Suomessa sillä on 87 päiväkotia.

Feelian ja Norlandian välinen sopimus on Feelian historian toiseksi suurin. Yhteistyö toimijoiden välillä käynnistyy alkuvuodesta 2024, ja aluksi mukana on 55 toimipistettä ja noin 3500 lasta. Lisäksi Feelia toimittaa ruoat osaan Norlandian hoivayksiköistä.

Fodelian tytäryhtiö Feelia Oy tarjoaa valmisruokia ja ateriapalveluja julkisen ja yksityisen sektorin toimijoille. Feelian tuotteille pystytään valmistustekniikan vuoksi antamaan pitkä säilyvyysaika. Laajan, lähes 200 tuotetta kattavan valikoiman lisäksi Feelialla on 45 tuotteen erikoisruokavaliosarja.

Yhteistyön on tarkoitus laajentua vuoden 2024 aikana. Norlandia tilaa kaikki ateriat Feelian oman tilausjärjestelmän kautta.

”Norlandialla on selkeä ja korkealle priorisoitu vastuullisuusohjelma, jonka ytimessä on panostus parempiin palveluihin, toimintatapoihin, kumppanuuksiin, ilmastoon ja yhteiskuntaan. Yhteistyössä Feelian kanssa meille on tärkeää kotimaisuus, logistiikan päästöjen vähentäminen ja ruokahävikkiä vähentävä toimintamalli. Nämä sopivat erinomaisesti yhteen arvomaailmamme kanssa ja konkretisoivat vastuullisuusstrategiamme tavoitteita”, Norlandia Päiväkotien maajohtaja Miia Kollin kertoo.

Feelia vahvistaa asemaansa varhaiskasvatuksen markkinoilla

Feelian toimitusjohtaja Jukka Ojalan mukaan alkava yhteistyö on merkittävä osoitus siitä, että Feelian maukkaat, laadukkaat, turvalliset ja vastuulliset tuotteet sopivat monenlaisten toimijoiden tarpeisiin.

”Meidän tuotteidemme avulla asiakas voi vähentää omia päästöjään logistiikassa sekä ruokahävikissä. Nämä olivat merkittäviä kriteerejä myös nyt alkavan yhteistyön taustalla”, hän toteaa.

Myös Feelian myyntijohtaja Jani Jokinen on erittäin iloinen uudesta asiakkuudesta.

”Suomessa on noin 270 000 lasta ja 3500 toimipistettä varhaiskasvatuksessa. Feelia vahvistaa omaa rooliaan tässä markkinassa jatkuvasti, niin julkisella kuin yksityiselläkin puolella. Norlandian kanssa alkava yhteistyö palvelee myös muita varhaiskasvatuksen ja koulun asiakkaitamme uusien tuoteryhmien ja konseptien muodossa.”

Fodelian toimitusjohtaja Mikko Tahkola puolestaan kertoo, että Feelian asema päiväkotimarkkinassa vahvistuu entisestään uuden asiakkuuden myötä.

”Tämä on jälleen hieno osoitus Feelian konseptin skaalautuvuudesta keskenään hyvin erilaisten asiakkaiden tarpeisiin. Helppous, kustannustehokkuus ja vastuullisuus – näihin kiteytyy konseptin ylivertainen merkitys myös asiakkaalle. Yleisen taloustilanteen heikentyessä Feelian ratkaisulle on entistä enemmän kysyntää myös tulevaisuudessa.”

Fodelia vahvassa tulosvireessä

Fodelia toimii suomalaisten elintarvikeyhtiöiden holdingyhtiönä. Yhtiön tehtävänä on kasvattaa suomalaisista elintarvikealan yrityksistä menestystarinoita.

Fodelian liiketoiminta-alueet ovat foodservice-markkinan asiakkuuksiin painottuva Feelia sekä vähittäiskauppaan ja kuluttajille suunnattuun verkkokauppaan keskittyvä Fodelia Retail. Lisäksi Fodelian portfolioon kuuluvat mehutuotteita valmistava tytäryhtiö Marjavasu, sekä ruokapalvelujen ulkoistusratkaisuja tarjoava yhteisyritys Fodbar.

Fodelia julkisti väkivahvan heinä-elokuun tulosraportin, kun sen liikevaihto kasvoi 12,1 prosenttia vertailukaudesta ja oli 12,2 miljoonaa euroa. Liikevoitto nousi 0,15 miljoonasta eurosta 0,99 miljoonaan euroon.

Feelian liikevaihto nousi lähes 16 prosenttia vertailukaudesta. Konsernin ulkoista liikevaihtoa kasvatti kohonnut myynti hoivasektorille. Feelian myynti muille konserniyhtiöille laski katsauskaudella. Liikevoitto nousi 313 prosenttia vertailukaudesta 0,74 miljoonaan euroon.

Feelia on onnistunut palauttamaan kannattavuuden hyvälle tasolle tehostamalla tuotanto- ja logistiikkatoimintoja sekä viemällä inflaatiokehityksen aiheuttaman kustannusnousun eteenpäin myyntihintoihin.