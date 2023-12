Guyanasta uusi Qatar – sen öljyä havittelevat Venezuela ja länsiyhtiöt

Guyanan öljyresurssien ympärillä käy kauppa pörssiyhtiöiden välillä.

Viimeisen viikon aikana maailmaan pulpahti uusi sotilaallisen konfliktin riski.

Venezuela järjesti kansanäänestyksen, jossa venezuelalaisilta kysyttiin tulisiko Guyanalle kuuluva Essequibon alue liittää Venezuelaan. 95 prosenttia äänistä kerrottiin olevan ajatuksen takana. Viime sunnuntaina Venezuelan presudentti Nicolás Maduro esitteli kartan, jossa alue oli liitetty Venezuelaan.

Nykyinen raja Venezuelan ja Guyanan välille on piirretty vuonna 1899 kansainvälisen tuomioistuimen toimesta. Venezuela on kuitenkin kiistänyt päätöksen ja rajan jo 1970-luvulta lähtien.

Venezuelan toimille on spekuloitu olevan useita eri syitä. Venezuelassa järjestetään ensi vuonna vaalit, minkä vuoksi Maduro voi pyrkiä vahvistamaan kannatustaan. Venezuela voi uskoa, ettei Yhdysvallat pysty tukemaan Guyanaa Ukrainan ja Israelin lisäksi.

Ennen kaikkea Venezuelan uskotaan tavoittelevan aluetta maalla ja merellä sijaitsevien öljyvarantojen vuoksi. Essequibossa tiedetään olevan runsaasti öljyvaroja. Maduro on käskenyt valtion öljy-yhtiöitä hakemaan porauslupia alueelle.

Molempien maiden naapuri, Brasilia, katsoo tilannetta huolestuneena. Venezuela on tavoitellut maa-alueita myös Brasilialta, joka ei halua epävakautta lähialueilleen. BBC:n mukaan Venezuelan armeijan tulisi kulkea Brasilian alueiden lävitse päästäkseen sujuvasti Essequibon alueelle. Brasilia on siirtänyt lisää joukkoja Venezuelan vastaiselle rajalleen.

Yhdysvalloilla on Guyanassa omia joukkojaan ja se on käynnistänyt sotaharjoituksia maassa heti Venezuelan toimien jäljiltä. Yhdysvallat on ilmaissut tukevansa Guyanan suvereniteettia. Amerikkalaisyhtiöt ovat investoineet Guyanan öljyntuotantoon miljardeja.

Guyanasta voi tulla uusi Qatar

Guyana on pieni noin 800 000 asukkaan valtio ja entinen Englannin siirtomaa. Essequibon alue käsittää kaksi kolmasosaa Guyanasta.

Guyanan bruttokansantuote on kolminkertaistunut vuodesta 2019 kasvavan öljytuotannon vuoksi. Kansainvälisen valuuttarahaston, IMF:n, mukaan Guyanan bruttokansantuote kasvoi viime vuonna yli 60 prosenttia ja sen odotetaan kasvavan tänä vuonna lähes 40 prosenttia.

Alhaisen väkiluvun ja suurten öljyvarantojen vuoksi Guyanasta on jopa povattu uutta Qataria, jonka bruttokansantuote asukasta kohden on noin 66 000 dollaria. Guyanan bruttokansantuote asukasta kohden oli noin 10 000 dollaria vuonna 2020.

Guyanan väkilukuun suhteutettujen öljyreservien on arvioitu olevan noin kaksinkertaiset verrattuna Saudi-Arabiaan. Absoluuttisesti maan öljyreservit ovat lähes yhtä suuret kuin Norjalla oli suurimmillaan viime vuosituhannen lopussa.

ExxonMobil teki ensimmäisen mittavan öljylöydön maassa vuonna 2015. Viitteitä oljystä on kuitenkin jo 1960-luvulta Britannian geologisten tutkimusten jäljiltä. BBC:n mukaan Guyanan valtiolla ja ExxonMobililla on amerikkalaisyhtiön kannalta edullinen sopimus öljyvarojen hyödyntämisestä, mutta Guyanan öljyä tavoittelee ja poraa joukko muitakin länsiyhtiöitä.

Guyanan öljyresurssien omistusten ympärillä tapahtuu

Öljyjätti ExxonMobil on Guyanan ensimmäinen ja suurin öljyntuottaja. Se toimii Guyanan merialueella niin kutsutulla Stabroekin öljykentällä. Guyanalla on merkittävä rooli ExxonMobilin tuotantomäärien kasvussa. Yhtiö ja sen urakoitsijat ovat investoineet Guyanan tuotantoon 1,2 miljardia dollaria.

Vuonna 2022 Exxonmobil tuotti 2,4 miljoonaa barrelia päivässä. Marraskuussa käynnistynyt kolmas projekti nostaa ExxonMobilin tuotannon Guyanassa 620 000 barreliin päivässä. Yhtiö omistaa Guyanan toiminnoista 45 prosenttia.

Amerikkalaisella Hessillä on 30 prosentin omistusosuus ExxonMobilin operoimassa öljykentässä. Toinen öljyjätti, Chevron, teki ostotarjouksen Hessistä lokakuun lopussa suurelta osin juuri sen Guyanan toimintojen vuoksi.

Myös Occidental Petroleum toimii Guyanassa. Warren Buffettin sijoitusyhtiö Berkshire Hathaway on jo pitkään rakentanut suurta omistusosuutta yhtiössä. Occidental ei kuitenkaan raportoi erikseen Guyanaan liittyviä lukuja. Occidentalin osakkeella käydään mielenkiintoisesti kauppaa lähellä sen viimeisen vuoden alimpia lukemia.

Ranskalaisella Total Energiesillä on Guyanassa polttoaineiden jakelu ja uusiutuvan energian liiketoimintaa. Sillä on lisäksi hankkeita Guyanan naapurissa Surinamessa ja Total on kilpaillut lisensseistä Guyanassa. Total Energiesin osake on ostettavissa New Yorkin pörssissä osaketalletustodistuksena.

Guyanassa toimii myös muutama pienempi öljy-yhtiö. Yksi niistä on Eco Atlantic, jonka osake on listattu Lontooseen ja Torontoon. Se on öljyn etsintään erikoistunut yhtiö, jolla ei tällä hetkellä ole liikevaihtoa. Elokuussa Eco Atlantic osti englantilaiselta Tullow Oililta sen omistusosuuden Orinduikin öljykentässä. Kauppa kasvatti Eco Atlanticin osuuden 75 prosenttiin.

Guyanassa Eco Atlanticilla on kaksi öljykenttää, joista toista se operoi itse ja toista operoi ExxonMobil. Yhtiöllä on lisäksi toimintaa Namibiassa ja Etelä-Afrikassa. Yhtiön markkina-arvo on vain noin 50 miljoonaa euroa. Eco Atlanticista omistaa 37 prosenttia Tukholmaan ja Torontoon listattu Africa Oil.