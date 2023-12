EVA: Tyypillisen palkansaajan verot laskevat 560 euroa

Tavanomainen palkansaaja maksaa ensi vuonna noin 560 euroa vähemmän veroja kuin tänä vuonna, selviää Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn laskelmasta.

Laskelmassa on otettu huomioon ansiotuloveron ja palkansaajan sosiaaliturvamaksujen lisäksi myös kulutusverot.

EVAn esimerkkilaskelman henkilö on alle 53-vuotias tamperelainen yksin asuva palkansaaja, jonka ansiotulot kuukaudessa ovat 3500 euroa. Laskelmassa on oletettu, että henkilö elää säästeliäästi, eli tulot ylittävät menot selvästi.

Vuokraan, lämmitykseen, veteen ja sähköön kuluu kuukaudessa 850 euroa, työpaikkaravintolaruokaan kuluu 250 euroa kuussa ja muihin ruokaostoksiin 200 euroa kuussa. Esimerkin henkilö ei tupakoi ja alkoholiin kuluu 50 euroa kuussa. Vaatteisiin, huonekaluihin ja siivoustarvikkeisiin kuluu keskimäärin 50 euroa kuussa. Oman auton käyttö ja bensa kustantaa 100 euroa kuukaudessa.

Esimerkkihenkilö tekee yhden 600 euron kotimaan matkan vuodessa. Puhelin- ja nettiliittymä kustantaa yhteensä 60 euroa kuukaudessa. Vakuutukset ovat 75 euroa kuussa.

Esimerkin henkilö on perusterve ja hän käy työterveyslääkärillä kaksi kertaa vuodessa ja ostaa lähinnä reseptivapaita peruslääkkeitä, joten terveydenhuolto ja lääkkeet kustantavat vain 240 euroa vuodessa. Kulttuuria henkilö harrastaa keskimäärin 20 eurolla kuussa ja liikuntasalin kortti kustantaa 35 euroa kuukaudessa. Henkilö lyhentää 50 euroa kuukaudessa kulutusluottoja, mutta on muutoin velaton.

Esimerkissä palkansaajan tulot eivät muutu. Kaikkinensa esimerkin henkilön ”kokonaisveroaste” laskee 38,9 prosentista 37,5 prosenttiin.

”Sosiaalivakuutusmaksujen muutokset sekä ansiotuloveron kevennys tukevat kansalaisten ostovoimaa ja yksityisen sektorin kasvua. Kansalaisten verotaakka on kansainvälisesti verraten kova, ja muun muassa OECD on suositellut työn verotuksen keventämistä. Suunta on nyt oikea. Hallituksen ei missään tapauksessa pidä tehdä ratkaisuja, jotka kääntäisivät suotuisan suunnan ”, kommentoi EVAn johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää.

Vuonna 2018 Suomea koskevassa raportissaan OECD toteaa, että Suomen työllisyysaste on huomattavasti matalampi kuin muissa Pohjoismaissa. Ongelmana on kannustinloukku. Verotuksen ja etuuksien yhdistelmä vähentää työn kannustimia ja heikentää siten työllisyyttä.

Järjestön mukaan työikäisten etuja pitäisi kaventaa ja ansioita nostaa verotusta alentamalla. Erityisesti lapsiperheiden ja vanhempien ihmisten työnteon kannustimia tulisi parantaa. Väestön ikääntyminen tulee aiheuttamaan tulevina vuosina yhä suurempia haasteita julkisen sektorin rahoitukselle.