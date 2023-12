Ponsselle komea merkkipaalu – Vieremällä valmistui tänään 20 000. metsäkone

Pohjois-Savon Vieremällä tehdastaan pitävä Ponsse kertoi tänään valmistaneensa yhtiön historian 20 000. metsäkoneen.

Metsäkonevalmistaja Ponsse ilmoitti tänään saavuttaneensa merkittävän rajapyykin. Yhtiön mukaan Vieremän tehtaalla on valmistunut nyt 20 000 Ponssen metsäkonetta. Merkkipaalun ylittänyt kone oli Ponsse Bear -harvesteri, joka oli varustettu Ponssen omalla H8-harvesteripäällä.

Pohjois-Savon Vieremältä ponnistava kotimainen Ponsse on muiden metsäkonevalmistajien tapaan kansainvälinen toimija. Tästä kertoo myös se, että tasalukuun yltänyt metsäkone päätyy ulkomaiselle asiakkaalle, Lågen Skogsdrift AS:lle Etelä-Norjaan.

”On hienoa, että 20 000. metsäkone matkaa Norjaan asiakkaalle, jonka kanssa meillä on hyvä ja toimiva yhteistyö. Markkinaosuutemme Norjassa kasvaa ja tästä vuodesta tuleekin meille uusi ennätysvuosi” ”, kommentoi Ponsse AB:n ja Ponsse AS:n toimitusjohtaja Carl-Henrik Hammar Ponssen tiedotteessa.

Tiedotteen mukaan metsäkoneen ostaneella Lågen Skogsdrift AS:n yrittäjillä on vuosikymmenten kokemus puunkorjuusta. Myös yhteistyö Ponssen kanssa on kestänyt jo pitkään, sillä juhlakone on yhtiön kahdeksas Ponsse-metsäkone. Ensimmäisen kohtaktin yrittäjäperhe on saanut vieremäläisiin metsäkoneisiin vuonna 1996, jolloin taloon tuli Ponsse HS 15 -harvesteri.

Ponsse Bear ei ole Lågen Skogsdrift AS:lle uusi tuttavuus, sillä kyseisiä koneita yhtiölle on toimitettu nyt yhteensä viisi kappaletta, joista ensimmäinen tammikuussa 2008. Uusin kone on varustettu Ponssen uudella H8-hakkuupäällä.

Kahdeksanpyöräinen Ponsse Bear on Ponssen malliston vahvin harvesteri. Sen tyypillinen omapaino on 24 500 kilogrammaa ja se on suunniteltu käytettäväksi suuremmillakin leimikoilla. Kone on varustettu Mercedes-Benzin valmistamalla moottorilla, jonka teho on 260 kilowattia.

Vauhti kiihtyy – myös merkkipäivissä

Ponsse on tavannut juhlistaa näyttävästi hetkiä, kun valmistettujen koneiden lukumäärässä päästään uudelle tuhannelle. Tälläkin kertaa Vieremän tehtaalle oli kutsuttu norjalaisia vieraita, ja juhlakone oli ajettu esille tehtaan eteen, johon sen ympärille kokoontui niin koneen ostaneen asiakkaan, kuin myös Ponssen entisiä ja nykyisiä työntekijöitä.

Viime vuosina Ponsse on saanut juhlia pyöreitä tuotantolukemia kiihtyvään tahtiin. Edellisen kerran vastaavia juhlallisuuksia nähtiin helmikuussa, jolloin Ponsse valmisti metsäkoneen numero 19 000. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Ponsse on juhlistanut tasatuhansia noin kerran vuodessa.

Erityisen hyvin Ponssen kasvaneen tuotantomäärän voi havaita 10 000 valmistuneen koneen määrästä. Ponssen historian 10 000. metsäkone valmistui tammikuussa 2015, ja samana vuonna Ponsse juhlisti yhtiön 45-vuotisjuhlaa. Siinä missä ensimmäiseen kymppitonniin pääseminen otti aikaa lähes puoli vuosisataa, seuraavat kymmenen tuhatta metsäkonetta syntyi alle yhdeksässä vuodessa.

Mikäli nykyinen reilun tuhannen koneen vuositahti pysyy yllä jatkossakin, Ponsse juhlii 30 000. metsäkonettaan noin 7,5 vuoden päästä.

Juhlahumu ei tarttunut Ponssen osakkeeseen

Juhlallisuudet eivät päässet kuitenkaan tarttumaan Ponssen osakkeeseen, joka on listattuna Helsingin pörssiin. Ponssen osake noteerattiin kello 17 aikaan 22,30 euron hintaan, ja laskua edelliseen päivään oli 0,45 prosenttia. Osake noudatti samaa linjaa OMXH-indeksin kanssa, joka oli pakkasen puolella 0,52 prosenttia.

Kulunut vuosi on ollut Ponsselle haastava, ja yhtiön osake on laskenut vuoden aikana reilut 15 prosenttia. Lokakuussa yhtiö joutui antamaan tulosvaroituksen ja laskemaan ohjeistustaan vuodelle 2023. Tuolloin Ponsse arvioi, että sen liikevoitto pysyy viime vuoden tasolla 46,6 miljoonassa eurossa.

Ponsselle hankaluuksia on tuonut liiketoiminnan kannattavuutta nakertanut sitkeä inflaatio, heikentyvä sykli, organisaation kulurakenteisiin liittyvät haasteet ja Venäjän liiketoiminnan poistuminen. Venäjän ja Valko-Venäjän myynnin osuus Ponssen liikevaihdosta on ollut noin 20 prosenttia, mutta Ponsse joutui keskeyttämään vientinsä kyseisiin maihin Ukrainan sodan puhjettua.

Korkeimmillaan Ponssen osake kävikin muutama kuukausi ennen Venäjän hyökkäämistä Ukrainaan. Lokakuun puolivälissä vuonna 2021 Ponssen osake kävi 45,65 eurossa. Näin ollen Ponssen osake on pudonnut puoleen reilussa kahdessa vuodessa.