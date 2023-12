Pörssikomeetta Nvidia saattaa jatkaa rakettimaista nousua vuonna 2024

Nvidia voi kasvattaa tulostaan merkittävästi ensi vuonna. Analyytikoilta löytyy uskoa yhtiön kasvutarinaan.

Tekoälyssä käytettävien huippuluokan puolijohdesirujen kasvava kysyntä on saanut teknojätti Nvidian liikevaihdon ja tuloksen jyrkkään nousuun, minkä vuoksi sen osakekurssi on noussut häikäisevät 241 prosenttia vuonna 2023.

Nvidian näytönohjainten kukoistava kysyntä on merkittävässä roolissa tekoälymallien kouluttamisessa. Yhtiön kasvun moottorina on sen kyky tarjota ratkaisuja datapalvelimien tekoälyn kehittymisestä johtuvaan kasvavaan laskentatehon tarpeeseen.

Koska Nvidian grafiikkasuorittimet, kuten A100 ja H200, soveltuvat paremmin tekoälyyn kuin perinteiset suorittimet, on Nvidian menestys ollut taattu. Kolmannella neljänneksellä yhtiön liikevaihto oli 18 miljardia dollaria, kun se toisella neljänneksellä oli 13,5 miljardia dollaria ja vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä 5,9 miljardia dollaria.

Koska näitä siruja myydään paljon enemmän kuin niiden valmistuskustannukset ovat, Nvidian kolmannen neljänneksen tulos nousi 593 prosenttia edellisvuodesta 4,02 dollariin osaketta kohti.

Tuottopotentiaalia löytyy yhä

Vaikka teknojätin osake on ollut USA:n pörssin todellinen kurssikomeetta, uskovat analyytikot silti osakkeen voivan kivuta entisestään.

Osaketta seuraavien 46 analyytikon mukaan Nvidian 12 kuukauden mediaanihintatavoite on 650 dollaria, kun tämän hetken kurssinoteeraus on 488 dollaria. Tämä viittaa 33 prosentin nousuun nykyisestä tasosta. Wall Streetin korkein hintatavoite on peräti 1 100 dollaria.

Yhtiön datakeskusten GPU-toimitusten mahdollinen kiihtyminen viittaa yhtiön myynnin kiivaan kasvun jatkumiseen.

Toimittaja ja Motley Fool -sijoitussivuston kolumnisti Harsh Chauhan uskoo, että Nvidia valmistautuu pitämään yllä vaikuttavaa kasvuvauhtiaan vuoteen 2024 asti keskittymällä valmistuskapasiteettinsa laajentamiseen ja kannustamalla kumppaneitaan tuottamaan enemmän siruja.

Nvidian väitetään Chauhanin mukaan harkitsevan kumppanuuksia Vietnamissa ja Malesiassa. Samaan aikaan kumppani Taiwan Semiconductor Manufacturing, joka tunnetaan yleisesti nimellä TSMC, aikoo tiettävästi avata uuden tuotantolaitoksen Japanissa helmikuussa 2024 ja aikoo lisätä kaksi muuta tuotantolaitosta.

Chauhan kertoo lisäksi, että TSMC on jo laajentamassa kehittynyttä sirupakkauskapasiteettiaan, jotta se voisi valmistaa enemmän tekoälypiirejä.

Tianfeng Securitiesin analyytikko Ming-Chi Kuo ennakoi Nvidian tekoälykorttitoimitusten kasvavan 150 prosenttia vuonna 2024.

”Kahden uuden tekoälynäytönohjaimen, H200:n ja seuraavan sukupolven Blackwell B100 -näytönohjainten, lanseeraaminen sekä Nvidian nykyisten näytönohjainten suuri tilauskanta voivat olla ratkaisevassa roolissa, kun toimitusten määrä kasvaa näin voimakkaasti”, Chauhan toteaa.

Jos datakeskusten näytönohjainten toimitusten 150 prosentin kasvu ensi vuonna tarkoittaa samanlaista kasvua liikevaihdossa, Nvidia voisi saada pelkästään tällä segmentillä aikaan 110 miljardin dollarin liikevaihdon, Chauhan laskee.

”Se olisi huomattavasti enemmän kuin analyytikoiden odotukset Nvidian 85 miljardin dollarin liikevaihdosta tilikaudella 2025.”

Kaksi uhkaa

Nvidian tulevaisuuden kasvua varjostaa kuitenkin kaksi uhkaa: kilpailijat ja vientirajoitukset Kiinaan.

Microsoft esitteli vastikään oman oman tekoälyprosessorinsa, ja uutistoimisto Bloombergin mukaan tällä vuosineljänneksellä myös Advanced Micro Devices esittelee Nvidian kilpailijan nimeltä MI300.

Toinen uhka Nvidian liiketoiminnalle on ollut Yhdysvaltojen asettamat vientirajoitukset Kiinaan, joka on sirujen suurin markkina-alue. Presidentti Joe Bidenin hallinto on rajoittanut joidenkin Nvidian parhaiden tuotteiden myyntiä kansallisiin turvallisuussyihin vedoten.

Yhdysvaltain hallitus päivitti hiljattain lokakuussa kyseistä vientiä koskevia sääntöjään, jotta rajoituksia olisi vaikeampi kiertää.