Revenion strategiapäivitys ei riitä sijoittajille – paluusta vahvaan kasvuun tarvitaan näyttöjä

Revenion kasvu on hyytynyt. Strategiapäivityksessä yhtiö maalaa vahvoja kasvunäkymiä, mutta sijoittajat odottavat kuitenkin konkretiaa.

Silmänmittauslaitteistaan tunnettu kasvuyhtiö Revenio on ollut viime vuosina Helsingin pörssin kurssikomeettoja. Vuosien 2018-2022 aikana yhtiön liikevaihto nousi 31 miljoonasta eurosta 97 miljoonaan euroon. Samalla osakekohtainen tulos nousi 0,34 eurosta 0,82 euroon.

Vuosien 2016-2022 aikana Revenio on voittanut markkinaosuutta. Yhtiön liikevaihdon keskimääräinen vuotuinen kasvu on tuona aikana ollut noin 27 prosenttia, kun markkinoiden kasvu on vastaavasti ollut noin 4–5 prosenttia.

Osake nousi korkeimmillaan 68 euroon heinäkuussa 2021, kun se esimerkiksi maaliskuussa 2020 hinnoiteltiin 23 euron hintaan.

Revenio on kuitenkin menettänyt aiemman hohtonsa sijoittajien silmissä. Viimeisen vuoden aikana osakkeen arvosta on sulanut 45 prosenttia.

Revenio tosin säikäytti sijoittajat toden teolla jo elokuun alussa tulosvaroituksellaan, jonka julkistuspäivänä yhtiön osake rojahti peräti 23 prosenttia alaspäin. Yhtiö päätti alentaa vuoden 2023 taloudellista ohjeistustaan liikevaihdon kehityksestä, mutta piti kuitenkin kannattavuusohjeistuksensa ennallaan.

Revenio kohtasi haasteita silmänpainemittareiden myynnissä

Kasvu on kuitenkin pysähtynyt. Tänä vuonna Revenio-konserni odottaa valuuttakurssioikaistun liikevaihdon kasvun olevan vain 1–5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja kannattavuuden olevan hyvällä tasolla ilman kertaluontoisia eriä.

Kolmannella vuosineljänneksellä yhtiö tuotti jälleen pettymyksen, kun haastavassa toimintaympäristössä Revenion liikevaihto laski vertailukaudesta 8,9 prosenttia 22 miljoonaan euroon. Liikevaihdon valuuttakurssien vaikutuksella oikaistu lasku oli heinä-syyskuussa 6,6 prosenttia.

Oikaistu liiketulos laski viime vuoden 7,7 miljoonasta eurosta 6,2 miljoonaan euroon. Raportoitu liikevoitto oli 6,0 miljoonaa euroa, mikä jäi hieman analyytikoiden 6,6 miljoonan euron konsensusodotuksesta.

Toimitusjohtaja Jouni Toijala kertoi, että yhtiön taloudellinen ympäristö jatkui haastavana vuoden kolmannella neljänneksellä ja lisäksi suurehko mikroperimetritoimitus vuonna 2022 teki vertailuluvuista haastavia.

Toijalan mukaan vuoden kolmannen neljänneksen aikana silmänpohjan kuvantamislaitteiden liikevaihto kasvoi vahvasti, mutta silmänpaineen mittauslaitteiden valuuttakurssioikaistu myynti jäi vastaavana ajanjaksona nollakasvuun ja on palautumassa koronapandemiaa edeltäneelle trenditasolle.

Lisää panostuksia asiakaslähtöisyyteen

Näiden pettymysten jälkeen on ymmärrettävää, että johdon piti tarkastella strategiaansa uusiksi.

Revenio järjesti sijoittajille ja analyytikoille pääomamarkkinapäivän torstaina 30. marraskuuta. Tilaisuudessa yhtiö kävi läpi yhtiön tavoitteita ja painopistealueita strategiakaudella 2024–2026.

Revenion päivitetyssä kasvustrategiassa painopiste on edelleen silmien hoidon markkinoilla, ja yhtiön tavoitteena on nostaa kliinisen diagnostiikan laatua tuoteinnovaatioiden avulla. Lisäksi tavoitteena on virtaviivaistaa kliinisiä hoitopolkuja niitä integroivilla ja ennakoivilla silmien hoidon ratkaisuilla.

Yhtiö myös tehostaa entisestään asiakaslähtöisyyttä operaatioissa ja myynnissä, samalla kehittäen entisestään henkilöstöön ja yrityskulttuuriin liittyviä vahvuuksiaan. Strategiatyön osana Revenio on arvioinut ESG-prioriteettejaan ja ‑mittareitaan. Yhtiö on määrittänyt tuleville vuosille tavoitteet, jotka keskittyvät luomaan arvoa yhtiön sidosryhmille, yhteiskunnalle, ihmisille ja maapallolle.

”Strategiakaudella 2021–2023 olemme muuntautuneet silmän terveyteen keskittyneestä oftalmologisten laitteiden toimittajasta kokonaisvaltaisten silmien hoidon ratkaisujen tarjoajaksi”, Toimitusjohtaja Jouni Toijala toteaa.

Toijalan mukaan Revenio on vahvistanut asemaansa silmien hoidon markkinoilla innovatiivisilla ja käyttäjäystävällisillä tuotteilla ja ohjelmistoratkaisuilla, jotka parantavat kliinistä hoitopolkua.

”Oculo-yritysoston myötä vuonna 2021 saimme ohjelmistoalustan ja osaavan tiimin. Oculon pilvipohjaisen ohjelmistoalustan ja tiimin avulla loimme ainutlaatuisen kokonaisvaltaisen silmänpohjan seulontaratkaisun, joka sisältää iCare DRSplus ‑silmänpohjan kuvantamislaitteen, iCare ILLUME ‑ohjelmistoalustan ja tekoälyn”, Toijala kertoo.

Toijalan mukaan tulevien kolmen vuoden aikana painopiste siirtyy kohti integroituja ja ennakoivia silmien hoitopolkuja.

Yhtiön tavoitteena on kasvaa kolme kertaa markkinoiden kasvua nopeammin vuodesta 2025 alkaen.

Seuraavat kuusi kuukautta näyttävät haastavilta makrotalouden näkymien vuoksi. Yhtiö arvioi markkinatilanteen normalisoituvan ensi vuoden toisesta puoliskosta alkaen.

Sijoittajia strategiapäivitys ei kuitenkaan vakuuttanut. Osake laski torstaina 8,8 prosenttia. Luultavasti sijoittajat odottavat konkreettisia näyttöjä Revenion kyvystä palata takaisin vahvaan kasvuun.