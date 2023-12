Näin sijoitusbloggaaja hyödyntää osakesarjojen hintaeroa ”veivauksella”

Osakesarjojen hintaeroa hyödyntämällä sijoittaja voi hankkia lisää osakkeita käytännössä ilman kustannuksia.

Osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että yhtiössä on tai voi olla oikeuksiltaan tai velvollisuuksiltaan toisistaan poikkeavia osakkeita. Näitä kutsutaan erilajisiksi osakkeiksi tai osakesarjoiksi.

Osalla Helsingin pörssin yhtiöistä on kaksi osakesarjaa, jotka poikkeavat esimerkiksi äänimäärän tai osinkojen suhteen toisistaan.

Äänimäärä on yleisin ero kahden osakesarjan välillä. Esimerkiksi Keskon A-osakkeen omistaja saa yhtiökokouksessa kymmenen ääntä, B-osakkeen omistaja vain yhden äänen. Koneen osakesarjat poikkeavat osingonmaksun suhteen siten, että B-sarjan osakkeille on maksettava enemmän osinkoa kuin A-sarjan osakkeille.

Eri osakesarjojen välillä saattaa olla jatkuvasti hintaero. Ei ole itsestään selvää kumminpäin hintaero menee. Vaikka A-osake antaa enemmän äänivaltaa, saattaa B-osake olla arvokkaampi, koska niitä on enemmän pörssissä vaihdossa, jolloin B-osakkeen likviditeetti on parempi. Lisäksi isomman äänivallan osakkeet keskittyvät usein yhtiön ankkuriomistajille, mikä pienentää entisestään kaupankäynnin kohteena olevia osakkeita.

Yllä oleva kuvaaja näyttääkin, että Keskon osakesarjat ovat liikkuneet samansuuntaisesti, mutta hintaero on vaihdellut. Esimerkiksi maaliskuusta 2021 lähtien aina elokuulle 2022 asti B-osake on ollut arvokkaampi. Sitten marraskuusta 2022 lähtien A-osake on ollut arvokkaampi.

Tuulipuku.fi-sijoitusblogia pitävä yksityissijoittaja kertoo, että osakesarjojen hintaero voi olla merkittävä, ja sijoittaja voi tehdä ”veivauksella” ilmaista rahaa. Esimerkkinä Tuulipuku käyttää nimenomaan Keskon osaketta.

Tuulipuku tekee esimerkkilaskelman, jossa hän käy osakesarjoilla kauppaa osakesäästötilin kautta – jolloin osakkeiden myynneistä ei mene välittömästi luovutusvoittoveroa. Kaupankäyntikulut hän laskee Nordnetin hinnaston mukaan.

Jos sijoittajalla on tällä hetkellä 500 Keskon A-osaketta, vaihtamalla osakkeet B-osakkeiksi, sijoittaja saa 505 osaketta. Laskelma on tehty joulukuun 9. päivän osakekurssien mukaan.

Sijoittaja siis on saanut viisi osaketta lisää pelkillä kaupankäyntikuluilla.

Jos osakkeet ostaisi pörssistä suoraan, ne maksaisivat 89,7 euroa. Kun kaupankäyntikulut ovat 18 euroa, on sijoittajan laskennallinen voitto 71,7 euroa. Lisäksi sijoittajan osakemäärän kasvu lisää osinkotuottoja.