Sveitsiläispankki ylipainottaa joukkolainoja 

UBS suosii laatuyhtiöitä sijoitustyyleistä.

Sveitsiläinen UBS julkaisi vastikään sen ensi vuotta koskevan sijoitusnäkemyksen.

Pankki ei ole huolissaan Yhdysvaltain taloudesta, vaan arvioi Yhdysvaltain keskuspankin onnistuvan pehmeässä laskussa eli inflaation taltuttamisessa ilman taantumaa. Syiksi se mainitsee vahvan työmarkkinan sekä yritysten ja kotitalouksien hyvän taloustilanteen. Pankki ennustaa maailman suurimman talouden bruttokansantuotteen kasvun kuitenkin heikentyvän kuluvan vuoden 2,4 prosentista 1,1 prosenttiin ensi vuonna.

Euroopan talouskasvu on kutakuinkin yhtä heikkoa ensi vuonna. UBS ennustaa 0,6 prosentin bruttokansantuotteen kasvua, kun kuluvan vuoden arvio on 0,5 prosenttia. Heikon talouskasvun syitä ovat jo totutusti muun muassa kohonnut korkotaso, tiukempi lainananto, kallistunut energia ja heikko vienti.

UBS odottaa Kiinan taloushuolien jatkuvan ensi vuonna. Ne johtuvat erityisesti heikosta ulkomaisesta kysynnästä ja kiinteistömarkkinoiden haasteista. Kiinan bruttokansantuotteen kasvuennuste on 4,4 prosenttia ensi vuodelle. Kuluvalle vuodelle se on 5,2 prosenttia.

Kiinan pitkän aikavälin näkymät, kuten työvoiman supistuminen, viennin kasvun heikentyminen ja epävarmempi geopoliittinen tilanne, ennakoivat kuuden prosentin vuotuisen bruttokansantuotteen kasvutavoitteen saavuttamisen vaikeutumista. UBS arvioi, että Kiinan on mahdollista kuitenkin löytää uusia kasvuajureita muun muassa yksityisestä kulutuksesta, vihreästä siirtymästä ja toimitusketjujen uudistamisesta.

Yhdysvaltain ja Kiinan matalammat talouskasvuennusteet tarkoittavat, että pankki arvioi maailman bruttokansantuotteen kasvun hidastuvan ensi vuonna. Ennuste on 2,6 prosenttia. Kuluvalle vuodelle UBS odottaa 3,1 prosentin talouskasvua.

UBS ennustaa inflaation hidastumista

Inflaatio on hidastunut merkittävästi lähes kaikissa länsimaissa tänä vuonna. UBS ennustaa trendin jatkuvan ensi vuoden aikana. Se arvioi, että pohjainflaatio on euroalueella ja Yhdysvalloissa 2,0-2,5 prosenttia 2024 lopulla. Syitä ovat asumiskustannusten nousun ja palkkainflaation hidastuminen sekä kulutuskysynnän heikentyminen.

UBS ennustaa, että Euroopan keskuspankki ja Englannin keskuspankki laskevat kumpikin korkotasoa 0,75 prosenttiyksikköä vuonna 2024. Yhdysvaltain keskuspankin ja Sveitsin keskuspankin koronlaskun suuruuden arvioidaan olevan 0,50 prosenttiyksikköä.

UBS:n perusskenaario on, että S&P 500 -indeksi nousee 4700 pisteeseen vuoteen 2024 loppuun mennessä. Se tarkoittaisi, että indeksi kallistuisi nykytasolta noin kaksi prosenttia. Pankin härkämäisimmän skenaarion mukaan indeksi päätyisi 5100 pisteeseen ensi vuonna. Sitä vastoin karhumaisin skenaario tarkoittaisi taantumaa. Sen mukaan S&P 500 laskisi 3500 pisteeseen.

Pankki ylipainottaa joukkolainoja

Pankki arvioi, että osakesijoittaminen on haastavaa ensi vuonna. Syy siihen löytyy hitaasta talouskasvusta. UBS suosii laatuyhtiöitä, joilla on korkea sijoitetun pääoman tuotto, vahva tase ja ennustettava kassavirta. Ne ovat olleet historian saatossa erinomainen valinta taloussuhdanteen loppuvaiheessa, jossa talouskasvu on hidastumassa. Maantieteellisistä alueista UBS suosii erityisesti kehittyviä markkinoita ja välttää Iso-Britanniaa yhtiöiden heikon tuloskunnon vuoksi.

UBS ylipainottaa omaisuusluokista joukkolainoja. Se arvioi, että markkina on väärässä sen osalta, että korkotaso pysyisi suhteellisen lähellä nykytasoa seuraavan viiden vuoden ajan. Pankki ylipainottaa korkean luottoluokituksen joukkolainoja, tarkemmin ottaen 1-10 vuoden pituisia valtionlainoja ja IG-luokan yrityslainoja.

UBS:n suosikkeja valuutoista ovat Australian dollari ja Japanin jeni. Raaka-aineista öljy on houkutteleva vaihtoehto. UBS arvioi sen nousevan 90-100 dollarin välille ja jopa korkeammalle, jos poliittiset konfliktit eskaloituvat. Myös kulta on varteenotettava vaihtoehto. Se tuo suojaa geopoliittisia riskejä vastaan ja saa tukea mahdollisista koronlaskuista.

UBS ei pidä käteistä kuninkaana vuonna 2024. Se arvioi korkotason laskevan ensi vuonna. Sen vuoksi käteisen tuotot heikkenevät ja uudelleensijoittamisen riskit kasvavat. Pankki suosittelee optimoimaan tuotot sijoittamalla laadukkaisiin joukkolainoihin ja määräaikaistalletuksiin.