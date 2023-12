Työtaistelutoimet kovenevat – Teollisuusliitto ajaa Nesteen öljynjalostamon alas

Teollisuusliitto ottaa aiempaa kovemmat keinot käyttöön vastustaessaan hallituksen työmarkkinauudistuksia.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto.

Teollisuusliitto on tänään 28.12. jättänyt ilmoitukset Kilpilahden ja Kokkolan teollisuusalueita koskevista poliittisista työtaistelutoimista, liitto kertoo torstaina julkistetussa tiedotteessaan. Teollisuusliiton toimet tarkoittavat teollisuusalueiden tuotantojen alasajoa.

Myös Nesteen öljynjalostamo ajetaan kokonaan alas.

Ilmoitetut työtaistelutoimet ovat kahden vuorokauden mittaisia poliittisia lakkoja, jotka ajoittuvat helmikuun alkuun. Työnseisaukset eivät koske hätätyötä eivätkä sellaista työtä, joka on välttämätöntä hengen ja terveyden turvaamisen kannalta.

Ilmoitetut työtaistelut ovat suunnattuja Petteri Orpon hallituksen ajamia työelämäheikennyksiä vastaan.

Teollisuusliiton puolesta Nesteen alasajoa kommentoi yhtiön pääluottamusmies Sami Ryynänen.

”Hallitus iskee politiikallaan lujaa työntekijöiden etuuksien, oikeuksien ja työehtojen ytimeen. Siksi työntekijöille ei jää muuta vaihtoehtoa kuin antaa samalla mitalla takaisin. Päätös öljynjalostamon alasajosta on vastareaktio hallituksen haluttomuuteen neuvotella työntekijäpuolen kanssa”, Ryynänen toteaa.

”Toivomme, että öljynjalostuksen keskeyttäminen saa hallituksen ymmärtämään, ettei se voi asettaa koko julkisen talouden taakkaa työntekijöiden harteille. Jo nyt leikkausten seurauksena 17 000 lasta tippuu köyhyysrajan alapuolelle. Nämä ovat duunariperheiden lapsia kaikki,”

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto sanoo, ettei liitto aio perääntyä työelämäheikennysten edessä.

”Emme voi hyväksyä työntekijöiden työehtojen ja oikeuksien heikennyksiä. Kokkolan ja Kilpilahden teollisuusalueiden alasajo on raskas päätös, mutta sekin on vain varoituslaukaus. Lisää ja lisää työtaistelutoimia on luvassa, ellei hallitus aloita aitoa keskustelua työelämäkysymyksistä”, sanoo Aalto.

Hallitus on ajanut työntekijöiden lakko-oikeuteen, irtisanomisiin ja sairauslomiin liittyviä työmarkkinauudistuksia, jotka on kirjattu hallitusohjelmaan. Hallitus ei ole osoittanut halua perääntyä uudistuksista.

Tähän mennessä syksyn ja alkutalven aikana ammattiliittojen toimet ovat olleet lähinnä joitakin korkeintaan vuorokauden kestäneitä poliittisia lakkoja, ulosmarsseja ja muita mielenilmaisuja. SAK:n ammattiliitot järjestivät 14. joulukuuta poliittisia lakkoja, jotka pysäyttivät erityisesti julkisen liikenteen.

Teollisuusliitto on kuluneen syksyn ja talven aikana järjestänyt hallituksen työelämäheikennyksiä vastustavia ulosmarsseja ja työnseisauksia ympäri maata. Työtaistelutoimiin on osallistunut Teollisuusliiton sopimusaloilta arviolta 50 000 teollisuuden työntekijää.

Ammattiliittojen työtaistelutoimet ovat nyt selkeästi koventumassa.

Teollisuusliitto on SAK:n suurin ja vaikutusvaltaisin ammattiliitto yli 200 000 jäsenellään. Halutessaan se pystyy laittamaan ison osan Suomen teollisuudesta polvilleen.