Tekoälyfirma UiPath on rahastotähti Cathie Woodin suosikki

Kasvusijoittaja Cathie Wood etsii kasvuyrityksiä, jotka ovat suurelle yleisölle vähemmän tuttuja. Yksi sellainen on UiPath.

Ark Investment Managementin sijoitusjohtaja, perustaja ja toimitusjohtaja Cathie Wood on kulttimaiseen asemaan Yhdysvalloissa noussut sijoitusammattilainen, joka on vuoden 2020 paras osakepoimija. Oman kokoluokkansa aktiivisista yhdysvaltalaisista osakerahastoista parhaat kolme ovat Woodin luotsaaman Ark Investment Managementin rahastoja.

Tosin vuosi 2022 Woodin yhtiöllä kuitenkaan kuin Strömsössä, sillä yhtiön lippulaivarahasto Ark Innovation ETF vajosi lähes 70 prosenttia, kun korkojen nousu kuritti yleisesti kasvuyhtiöiden markkina-arvoja.

Wood uskoo kasvuyhtiöihin ja uuteen teknologiaan. Hän pyrkii löytämään sijoituskohteiksi usein muita kuin tunnetuimpia teknojättiläisiä.

”Keskitymme niihin yrityksiin, joista useimmat ihmiset eivät juuri nyt puhu”, hän kertoi uutistoimisto Bloombergille viime syksynä.

Yksi Woodin lempiosakkeita on UiPath, jota Ark Investment Management omistaa kaikissa kuudessa aktiivisessa ETF-rahastossaan.

Mikä on UiPath?

UiPath on erikoistunut ohjelmistorobotiikkaan (RPA), joka auttaa yrityksiä tunnistamaan ja automatisoimaan toistuvia tehtäviä, kuten tietojen syöttämistä tai uusien asiakkaiden perustamista. Sen tekoälyllä toimiva alusta kykenee ymmärtämään, automatisoimaan ja hyödyntämään päästä päähän (end-to-end) -prosesseja.

UiPath on jo kehittänyt osana ydintarjontaansa koneoppimistyökaluja, kuten tietokonenäköä, joilla voidaan ymmärtää työpöydillä tapahtuvaa työtä, sekä yritysten vaatimia tarkkoja hallintatyökaluja.

Yhtiön tekoälytyökalut voivat myös poimia tekstiä monimutkaisista asiakirjoista ja määrittää merkityksen asiakkaiden ja toimittajien vuorovaikutuksesta, selvittää back-office-työntekijöiden tekemän työn ja ehdottaa sitten lisää automaatiovaiheita näiden tehtävien korvaamiseksi.

Yhtiö käyttää tekoälyä ja koneoppimista useilla eri tavoilla.

Sijoitussivusto Motley Fool kertoo, että suoraviivaisimmassa tapauksessa tehtävien automatisointi edellyttää UiPathin tekoälyn tai koneoppimisen käyttöä jossain määrin, varsinkin jos tavoitteena on jäljitellä ihmisen käyttäytymistä kyseisissä tehtävissä. Lisäksi tekoälyä voidaan käyttää löytämään yrityksen toiminnoista prosesseja, jotka voisivat olla ehdokkaita automatisoitaviksi.

Cathie Wood.

UiPathin alusta auttaa organisaatioita automatisoimaan tehtäviä, jotka kattavat eri tietokantoja, liiketoimintayksiköitä, teknologioita, sovelluksia ja toimintoja. Se laajentaa automatisoitavien prosessien valikoimaa yksinkertaisista erittäin monimutkaisiin prosesseihin. Alusta myös laajentaa sitä, kuka voi rakentaa automaatioita – tavallisista kehittäjistä edistyneisiin kehittäjiin. UiPathin alusta nopeuttaa kehitystyötä esimerkiksi niin sanotuilla low-code -työkaluilla ja automatisoidulla testauksella.

Kovat odotukset tuloskasvusta

Motley Fool -sivusto muistuttaa kuitenkin, että muiden yritysten tekemät edistysaskeleet generatiivisen tekoälyn alalla uhkaavat kuitenkin jättääUiPathin jälkeen kehityksestä. Esimerkiksi Microsoft ja Salesforce alkoivat sisällyttää generatiivisia tekoälyominaisuuksia kilpaileviin RPA-palveluihinsa aiemmin tänä vuonna.

UiPathin vastaus on lokakuussa julkaisemansa Autopilot-palvelu. Yhtiön johto näkee Autopilotin olevan arvokas kaikille organisaation jäsenille automaation kehittäjistä tavallisiin käyttäjiin.

UiPath on osoittanut erittäin vahvaa kasvua. Sen vuosittain toistuva liikevaihto (ARR) kasvoi viime vuosineljänneksellä 24 prosenttia edellisvuodesta, mutta kasvu on hidastumassa. Viime vuoden lopussa se oli 30 prosenttia, ja johto odottaa ARR:n kasvavan ensi vuosineljänneksellä 21 prosentin kasvua.

Motley Fool -sivusto muistuttaa kuitenkin, että yhtiöllä on edelleen paljon ”operatiivista vipuvoimaa”, jota se voi saada liiketoiminnan skaalaamisesta. Tästä on osoituksena se, että yhtiön käyttökate parani viime vuosineljänneksellä yli kahdeksan prosenttiyksikköä.

Jos UiPath pystyy onnistuneesti integroimaan generatiiviset tekoälyominaisuudet ja kasvattamaan käyttötapauksiaan ja samalla torjumaan suurempia kilpailijoita, sen tuloskehitys saattaa olla liikevaihdon kasvua nopeampaa.

Analyytikoiden konsensusodotus on, että yhtiön liikevaihto nousee tänä vuonna 1,29 miljardiin dollariin viime vuoden 1,06 miljardista dollarista. Ensi vuoden konsensusennuste on 1,53 miljardia dollaria.

Liikevoiton ennuste tälle vuodelle on 199 miljoonaa dollaria, kun viime vuonna se oli 65 miljoonaa dollaria. Ensi vuodelle povataan jo 258 miljoonan dollarin liikevoittoa.

UiPath on kuitenkin kovan riskin sijoitus. Osakekohtainen tulos on ollut yhä negatiivinen ja silti yhtiön EV/Ebitda-kerroin on ensi vuoden ennusteella 43x. Osakkeeseen on siis ladattu kovia kasvuodotuksia.