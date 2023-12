Vaisala nappasi jättitilauksen Kuwaitista – strategisesti merkittävä sopimus

Vaisalan kasvunäkymät ovat vankemmalla pohjalla jättitilauksen ansiosta.

Vaisalan osakekurssin kehitys.

Vaisala on solminut sopimuksen nykyisen asiakkaansa, Kuwaitin siviili-ilmailun yleishallinnon DGCA:n kanssa lentosää- ja lentokentän meteorologisesta järjestelmästä Kuwaitin kansainväliselle lentokentälle. Helsingin pörssiin listattu Vaisala on maailman johtava sään, ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys.

Sopimuksen arvo on huikea, peräti noin 20 miljoonaa euroa.

Sopimus kirjataan Vaisalan neljännen neljänneksen saatuihin tilauksiin. Hanke on osa lentokentän laajennus- ja modernisointihanketta, jonka on tarkoitus alkaa helmikuussa 2024 ja olla täysin toiminnassa vuonna 2025.

”Sopimuksemme DGCA:n kanssa lentosääjärjestelmästä kolmelle kiitotielle Kuwaitin kansainväliselle lentokentälle on Vaisalan historian suurin yksittäinen lentokenttäjärjestelmäsopimus. Se sisältää suunnittelun, tuotannon, toimittamisen, asennukset, huollon, teknisen tuen ja käyttäjäkoulutuksen”, kertoo Jarkko Sairanen, Vaisalan Sää- ja ympäristöliiketoiminnan johtaja.

Sairasen mukaan Kuwaitin Ilmatieteen laitos, joka on osa DGCA:ta, on Vaisalan pitkäaikainen asiakas lentosää- ja luotausjärjestelmissä.

”Vaisala toimitti myös lentokentän kahdella nykyisellä kiitotiellä käytössä olevat lentosääjärjestelmät, jotka nyt päivitetään. Lisäksi Vaisalan anturiteknologiaa käytetään laajalti synoptisissa mittauksissa.”

Mikä on Vaisalan lentosääjärjestelmä AviMet?

Kaikenkokoiset lentokentät eri puolilla maailmaa tukeutuvat Vaisalan säännöstenmukaisiin ratkaisuihin niin säähavainnoissa, salamapaikannuksessa ja säätutkissa kuin kiitotienpinta-antureissa ja näyttöjärjestelmissäkin. Niiden avulla lentokentät voivat parantaa turvallisuutta, päätöksentekoa ja tehokkuutta.

Vaisalan sääjärjestelmä pohjautuu tarkoille ja luotettaville havainnoille, minkä ansiosta lentokentät voivat varautua kunnolla erilaisiin säähän liittyviin tilanteisiin.

Vaisalan lentosääjärjestelmä AviMet kerää, käsittelee ja visualisoi meteorologista dataa Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ja Maailman ilmatieteen järjestön asettamien standardien mukaisesti. AviMet tuottaa jatkuvasti ajantasaisia raportteja lentokentän sääolosuhteista, mikä auttaa lennonjohtoa, lentäjiä ja muuta lentohenkilökuntaa tekemään tärkeitä päätöksiä.

Tavallisten lentokenttäsäähavaintojen lisäksi AviMet-järjestelmä voidaan räätälöidä havainnoimaan myös salamointia, kiitotien pinnan tilaa, tuuliväännettä sekä muita haasteellisia ja kriittisiä sääilmiöitä.

Vaisala on toimittanut yli 40 vuoden ajan ilmailusään ja kiitoteiden hallinnan ratkaisuja parantamaan turvallisuutta ja tehokkuutta lentokentillä.

Strategisesti tärkeä sopimus

Inderesin analyytikko Pauli Lohi toteaa analyysitalon aamukatsauksessa, että Vaisalan nappaama projekti on kooltaan suhteellisen merkittävä. Lisäksi se on strategisesti merkittävä, koska tällaisten projektien voittaminen tukee Telesten hyväkatteista tuotemyyntiä myös pitkällä aikavälillä. Projektimyynti itsessään on Vaisalan mukaan matalakatteista liiketoimintaa.

”Projektin liikevaihdon jakautuminen kahdelle vuodelle sekä projektiliiketoiminnan suhteellisesti matalampi kate kuitenkin rajoittavat projektin merkitystä lähiaikojen tuloskasvun näkökulmasta”, Lohi toteaa.

Jättiprojekti tukee Lohen mukaan hieman liikevaihdon ja liiketuloksen kasvunäkymiä, mutta Inderes ei toistaiseksi tee muutoksia nykyisiin ennusteisiinsa.

Vaisalan vuoden 2023 kolmannen neljänneksen liiketulos kasvoi edellisestä vuodesta bruttokateprosentin paranemisen myötä ja oli 25,2, kun se vuotta aiemmin oli 22 miljoonaa euroa. Kiinteät kulut olivat edellisen vuoden tasolla.

”Liiketoimintaympäristön epävarmuus näkyi Vaisalan vuoden 2023 kolmannessa neljänneksessä. Neljänneksen liikevaihtomme laski hieman edelliseen vuoteen verrattuna heikentyneen kysynnän jatkuessa teollisissa tuotteissa ja palveluissa ja valuuttakurssien negatiivisen vaikutuksen seurauksena”, kertoi tulosraportin yhteydessä Vaisalan toimitusjohtaja Kai Öistämö.

Teollisten instrumenttien markkina ja terveysteknologiamarkkina ovat pienentyneet jonkin verran eikä yhtiö odota niiden elpyvän vielä tänä vuonna. Sähkövoima ja energia -markkinan ja nestemittausmarkkinan Vaisala odottaa sen sijaan kasvavan.

Yhtiön odottaa uusiutuvan energian markkinan sekä tieliikenne ja autoteollisuus -markkinan kasvavan. Lentoliikennemarkkinan yhtiö odottaa olevan vakaa tai kasvavan. Meteorologiamarkkinan Teleste odottaa olevan vakaa.

Osakkeen arvostuskertoimet alle viime vuosien keskimääräisen tason

Vaisalan liiketoimintaympäristön epävarmuus on kaikesta huolimatta yhä merkittävä johtuen heikoista talousnäkymistä, korkeasta inflaatiosta ja nousseista koroista. Ukrainassa käytävällä sodalla ja Venäjää vastaan asetetuilla pakotteilla ei ole suoraa merkittävää vaikutusta Vaisalan toimintaan, taloudelliseen asemaan tai rahavirtaan.

Ennen Kuwaitista saatua tilausta Vaisala on arvioinut vuoden 2023 liikevaihdon olevan 530–560 miljoonaa euroa ja liiketuloksen 65–75 miljoonaa euroa. Viime vuonna liikevaihto oli 501 miljoonaa euroa ja liiketulos 63 miljoonaa euroa.

Inderes ennustaa Vaisalan oikaistun liikevoiton nousevan tänä vuonna 75 miljoonaan euroon viime vuoden 71 miljoonasta eurosta. Ensi vuodelle analyysitalo ennustaa 80 miljoonan euron oikaistua liikevoittoa.

Ensi vuoden Inderesin ennusteilla Vaisalan P/E-kerroin on 26x ja EV/Ebitda-kerroin 17,6x. Molemmat arvostuskertoimet ovat alle viiden vuoden keskiarvon.

Inderes antaa edelleen ostosuosituksen Vaisalan osakkeille ja osakkeen tavoitehinta on 38 euroa, mikä on alle tämän hetken 40 euron kurssinoteerauksen.