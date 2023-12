Vuosi 2023 on ollut Elon Muskin ja monen muun miljardöörin juhlaa

Elon Muskin ei tarvitse murehtia pikaviestipalvelu X:n taloudellisesta arvosta, kun todellinen rahasampo on Tesla.

Teslan toimitusjohtaja Elon Musk.

Vuosi on 2023 on ollut lukuisten ökyrikkaiden juhlaa. Bloomberg Billionaires Indexin mukaan 500 rikkaimman ihmisen yhteenlaskettu nettovarallisuus kasvoi 1,5 biljoonalla dollarilla vuonna 2023.

Bloombergin mukaan maailman rikkaimmat ihmiset saivat takaisin sen, mitä he menettivät vuonna 2022, jolloin 500 maailman rikkaimman nettovarallisuus laski 1,4 biljoonaa dollaria.

Maailman 50 rikkaimmasta ihmisestä vain 12 menetti varallisuuttaan vuonna 2023, kun taas loput näkivät omaisuutensa kasvavan – vaikkakin ilman inflaatiokorjausta. 500 rikkaimmista henkilöistä 77 prosenttia vaurastui, jotkut lähes käsittämättömillä summilla.

Korkea teknologia on jälleen kerran avain käsittämättömään vaurauteen.

Suurimmat teknologiaosakkeet nousivat tänä vuonna uusiin ennätyksiin taantumapeloista, pitkittyneestä inflaatiosta, korkeista koroista ja geopoliittisista levottomuuksista huolimatta. Teknologiamiljardöörien varallisuus kasvoi 48 prosenttia eli 658 miljardia dollaria.

Kasvua vauhdittivat erityisesti tekoälyä ympäröivä hype ja teknologiaosakkeiden vahva kehitys.

Elon Musk nousi jälleen maailman rikkaimmaksi

Viime vuoden tähti oli Elon Musk, joka valloitti jälleen maailman rikkaimman ihmisen tittelin ranskalaiselta luksusmoguli Bernard Arnaultilta. Muskin nettovarallisuutensa on nyt yli 50 miljardia dollaria Arnaultin nettovarallisuuden arvoa suurempi. Siinä missä Musk hyötyi Teslan osakekurssin noususta, ylellisyystuotteiden kysynnän maailmanlaajuinen hidastuminen söi LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -yhtiön markkina-arvoa.

Teslan osakekurssin kehitys vuoden aikana.

Muskin omistus X:ssä on joidenkin arvioiden mukaan romahtanut yli puoleen siitä, mitä hän maksoi yhtiöstä, eli 44 miljardia dollaria vuonna 2022. Se tuskin eteläafrikkalaissyntyisen miljardöörin yöunia vie, sillä Muskin omistusten syömähammas on sähköautoyhtiö Tesla, jonka osakkeet ovat yli kaksinkertaistuneet tänä vuonna. Se on antanut sille lähes 816 miljardin dollarin laskennallisen markkina-arvon.

X eli entinen Twitter on siis lähinnä kärpäsen surinaa Muskin omistuksissa. Tesla on sen sijaan auttanut Muskia, joka on yhtiön suurin osakkeenomistajaa, kasvattamaan kokonaisvarallisuuttaan lähes 98 miljardilla dollarilla.

Teslan tuoma vipuvoima Muskin varallisuuteen on valtava. Jotain siitä kertoo se, että tuo lisäys on enemmän kuin Angolan vuotuinen bruttokansantuote.

Elon Muskin pysyminen maailman rikkaimpana ihmisenä riippuu edelleen Teslan markkina-arvon kehittymisestä. Tällä hetkellä osakkeeseen on ladattu paljon odotuksia sähköautovalmistajan vahvasta tuloskasvusta, sillä yhtiön ensi vuoden analyytikoiden konsensusennusteella laskettu P/E-kerroin on 73x.

Kuinka realistisia markkinoiden odotukset sitten ovat? Tämä on tuhannen taalan kysymys.

Ainakin toistaiseksi Teslan tuloskone yskii, sillä yhtiön osakekohtainen tulos jäi kolmannella kvartaalilla 66 senttiin, mikä on 37 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin ja alle analyytikoiden 73 sentin konsensusodotuksen. Autonvalmistaja kirjasi lisäksi 17,9 prosentin bruttokatteen, joka oli alhaisempi kuin edellisvuoden vastaavassa jaksossa ja kaukana Teslan viime vuonna raportoimasta 25,1 prosentin katteesta.

Myös Bezos ja Zuckerberg vaurastuivat miljardeilla dollareilla

Aikanaan maailman rikkaimman ihmisen titteliä pitänyt Amazonin perustaja Jeff Bezos kasvatti nettovarallisuuttaan tänä vuonna yli 70 miljardilla dollarilla ja on nyt Arnaultin kanssa tasapisteissä toisella sijalla. Meta Platformsin toimitusjohtaja Mark Zuckerbergin omaisuus kasvoi yli 80 miljardia dollaria.

Kaikki miljardöörit eivät päässeet mukaan liikkuvaan junaan.

Intialainen miljardööri Gautam Adani menetti 21 miljardia dollaria pelkästään 27. tammikuuta – ja 37,3 miljardia dollaria koko vuoden aikana. Syynä jättimäiseen omaisuuden menetykseen on se, etä lyhyeksi myynyt Hindenburg Research laski Adani Groupin markkina-arvoa.

Ensimmäisen naisen löytämiseksi Bloombergin listalta on mentävä 12. sijalle. L’Oréalin perijätär Françoise Bettencourt Meyers ylitti ensimmäistä kertaa 100 miljardin dollarin nettovarallisuuden. Hänen yhtiönsä pörssivuosi oli paras sitten vuoden 1998.

Vaikka Kiinan talous on kasvanut viime vuosina vauhdilla, eivät kiinalaiset yllä vielä maailman rikkaimpien kirkkaimpaan kärkeen.

Ensimmäinen kiinalainen on listan 20. sijalla. Hän on Zhong Shanshan, kiinalainen liikemies, joka tunnetaan parhaiten Nongfu Springin perustajana ja puheenjohtajana. Nongfu Spring on merkittävä juomayhtiö Kiinassa. Yhtiö on tunnettu pullotetusta kivennäisvedestään ja muista juomistaan.

Shanshanin omaisuus on kasvanut nopeasti erityisesti sen jälkeen, kun Nongfu Spring listautui Hongkongin pörssiin vuonna 2020, mikä nosti hänet Kiinan ja maailman rikkaimpien ihmisten joukkoon. Shanshan on myös rokotteita ja lääketieteellisiä diagnostisia tuotteita kehittävän Beijing Wantai Biological Pharmacy -yhtiön hallituksen puheenjohtaja.