Sijoitusstrategi: Vuosi 2024 tarjoaa houkuttelevia tuottomahdollisuuksia sekä osakkeissa että korkosijoituksissa

Perinteinen osakkeiden ja korkosijoitusten yhdistelmäsalkku saattaa olla ensi vuonna hyvä valinta, uskoo Danske Bankin senioristrategi Kaisa Kivipelto.

Danske Bank on päivittänyt sijoitusnäkemystään. Pankki näkee, että tuleva vuosi voi tarjota sijoittajalle monia mahdollisuuksia niin korko- kuin osakesijoituksissa. Siksi suosituksena on omaisuuslajeittain hajautettu sijoitussalkku.

”Näemme, että lähiaikoina hajautettu salkku voi olla jälleen järkevä valinta. Yhdistelmäsalkku ei toimi kaikissa ympäristöissä, kuten nähtiin vuoden 2022 aikana. Tuolloin laskivat sekä osakkeiden että korkosijoitusten arvot. Nyt ollaan palaamassa kuitenkin niin sanotusti vanhoihin hyviin aikoihin, ja sijoittaja voi saada hajauttamisen hyötyä monessa erilaisessa skenaariossa”, sanoo senioristrategi Kaisa Kivipelto.

Pankin perusoletus on, että vuonna 2024 tullaan näkemään pehmeä talouden lasku. Sen vuoksi on odotettavissa, että keskuspankit eivät enää nosta korkoja vaan aloittavat koronlaskut ensi vuonna. Tämä talousympäristö tukisi osakkeiden hyvää kehitystä.

”Jos ensi vuonna olisikin edessä taantuma, niin korkotaso laskisi vielä nykyistä enemmän ja keskuspankit alkaisivat elvyttää. Silloin korkosijoitukset voisivat toimia tasapainottavana elementtinä sijoitussalkussa”, sanoo Kivipelto.

Tyypillisesti on ajateltu, että talouden taantumassa osakkeiden hinnat laskevat ja korkosijoitusten nousevat. Vastaavasti talouden kasvaessa osakkeiden arvot nousevat, kun korkosijoitusten arvot laskevat.

Kuitenkin tällä hetkellä Danske Bank näkee, että kummassakin omaisuusluokassa on samaan aikaan houkuttelevia mahdollisuuksia.

Ilman taantumaakin odotetaan korkotason laskevan ja siten tukevan korkosijoitusten arvonkehitystä sekä osakkeita. Lisäksi laskevat korkotaso ja positiivisena säilyvä talouskasvu tukevat osakemarkkinaa.

Nousevan auringon maan osakkeet houkuttelevat

Danske Bank ei tee merkittäviä muutoksia sijoitusnäkemykseensä. Pankki pitää yhdysvaltalaiset ja japanilaiset osakkeet ylipainossa. Eurooppalaisosakkeet puolestaan pysyvät kaksinkertaisessa alipainossa. Osakkeet ja korkosijoitukset ovat neutraalissa painossa.

Aiemmin vaisusta kasvusta kärsinyt Japani menee nyt monessa mielessä oikeaan suuntaan.

”Japani on yhä mielenkiintoinen markkina, koska sen talous voi paremmin kuin vuosiin. Maassa on nyt pitkään odotettua inflaatiota, mikä on johtamassa japanilaista kuluttajaa hyödyttävään palkka-hinta-kierteeseen. Japanilaiset yritykset myös menestyvät hyvin, jonka lisäksi maan perinteisesti konservatiivisen suuryrityskentän tuottavuutta ja kilpailukykyä tukevat toimintatavat saavat osakkeet näyttämään yhä houkuttelevammilta”, sanoo Kivipelto.

Myös S-pankki suosii tällä hetkellä Japanin markkinoita. Maa hyötyy edelleen kevyestä rahapolitiikasta, hyvästä kotimaan taloudesta ja heikon jenin tuomasta vientivedosta, arvioi S-Pankin päästrategi Lippo Suominen. Japani onkin ollut markkinoiden vahvoja lenkkejä viimeisen vuoden aikana.

Jenkkilä porskuttaa yhä vain

Yhdysvaltain työmarkkinat ovat yhä ällistyttävän vahvassa vireessä. Maan työmarkkinoille tuli 199 000 työpaikkaa marraskuussa, mikä ylittää lokakuun 150 000 työpaikan lisäyksen ja ylitti myös markkinoiden odotukset 180 000 työpaikan lisäyksestä.

Työpaikkojen lisäys oli kuitenkin jo toinen peräkkäinen kuukausi, jolloin se jäi alle viime vuoden keskimääräisen 240 000 työpaikan kuukausittaisen lisäyksen.

Danske Bankin mukaan Yhdysvalloissa puolestaan maan taloustilanne on parempi kuin Kiinassa tai Euroopassa. Talouden epävarmuudessa laadukkaat yhtiöt pärjäävät paremmin, ja niitä löytyy yhdysvaltalaisista pörsseistä. Yhdysvaltalaisista osakkeista myös small cap -yritykset ovat kiinnostavia niiden alhaisemman arvostustason vuoksi.

Viime kuukausina moni sijoittaja on säikähtänyt geopolitiikan turbulenssia. Kivipelto muistuttaa, että uutisvirran ei pidä antaa liikaa säikäyttää.

”Kannattaa sijoittaa pitkäjänteisesti. Omaa riskitasoaan voi madaltaa sekä maantieteellisellä hajautuksella että korkosijoituksilla.”

Toimialasuosituksista yhteiskuntapalvelut Danske Bank nosti alipainosta neutraaliin. Terveydenhuolto puolestaan laski neutraalista alipainoon.