Onko lainoja liikaa eikä yhdistelylainaa irtoa? Näin maksat lainat pois ja nollaat talouden

Jos lainoja on liikaa eivätkä tulot riitä lainojen lyhentämiseen, vaihtoehdot voivat olla vähissä – onneksi myös pienituloiselle voi löytyä ratkaisuja.

Vuonna 2005 pikavippiyritykset rantautuivat Yhdysvalloista Suomeen eikä mennyt aikaakaan, kun monet suomalaiset hakivat pikavippejä netistä ja tekstiviestillä. Yhdysvaltalainen payday loans-konsepti sai hetkessä tuulta siipien alle, kun pienlainojen hakemisesta tuli helppoa ja nopeaa.

Pikavipeillä maksettiin heräteostokset, ulkona käyminen, lomamatkat ja nettishoppailu.

Monilta suomalaisilta jäi kuitenkin huomaamatta se, että pikavippien korkoprosentit olivat jopa satoja prosentteja. Lainojen saaminen oli vielä ennen 2010-lukua todella nopeaa eikä hakijoiden taloudellista tilannetta syynätty perin pohjin, joten lainan saaminen kävi liian helpoksi ja monet ylivelkaantuivat.

Sittemmin korkokattojen ja muiden lakimuutosten myötä lainojen saamisesta on tullut vaikeampaa eikä lainaa enää myönnetä noin vain. Tänä päivänä lainaa on siis vaikeampi saada etenkin silloin, jos itselle on jo kerääntynyt edellisiä lainoja eikä velallisen maksukyky ole enää lainantarjoajan mukaan riittävä.

Entistä hankalammaksi tilanteen tekevät maksuhäiriömerkinnät, joiden takia kukaan vastuullinen pankki ja lainantarjoaja ei enää myönnä lainaa.

Miten siis on mahdollista maksaa pois edelliset lainat, jos yhdistelylainaa ei irtoa ja maksuhäiriömerkintäkin kummittelee luottotiedoissa?

Myös ylivelkaantuneiden on mahdollista keventää lainataakkaa

Noin 400 000 suomalaista on saanut luottotietoihinsa maksuhäiriömerkinnän. Kovin heppoisin perustein maksuhäiriömerkintää ei kuitenkaan luottotietoihin laiteta: yksi myöhässä maksettu lasku ei aiheuta merkintää, vaan sinun täytyy olla saanut useita maksumuistutuksia ja perintäkirjeitä.

“Maksuhäiriömerkinnän tarkoituksena on pysäyttää velkaantuminen, ei mitata ihmisen luotettavuutta. Merkinnän taustalla voi olla useita eri syitä, kuten sairastuminen, ero, pienituloisuus, kriisi elämässä tai työttömyys,” Takuusäätiön sivuilla kirjoitetaan.

Jos lainoja ja muita laskuja on kerääntynyt niin paljon, että niiden lyhentäminen ja maksaminen alkaa olla mahdotonta, monet miettivät yhdistelylainan hakemista. Sitä ei kuitenkaan saa, jos luottotiedoissa on merkintä.

Hyvä uutinen on se, että vaihtoehtoja on silti saatavilla.

Sosiaalinen luotto pienituloisille tai työttömille

Hyvinvointialueet voivat tarjota sosiaalista luottoa asukkailleen silloin, kun tarkoituksena on pysäyttää velkaantuminen eikä asukkaalla ole muuta mahdollisuutta lainojen maksamiseen tai laskujen hallitsemiseen.

Sosiaalisen luoton määrä vaihtelee asuinalueesta riippuen, mutta tyypillisesti luottoa voi saada muutamista sadoista euroista 15 000 euroon saakka.

“Luoton tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön tai perheen itsenäistä suoriutumista,” Oikeus.fi-sivustolla kirjoitetaan.

Sosiaalista luottoa on mahdollista hakea myös silloin, jos luottotiedoissa on maksuhäiriömerkintä tai jos velat olisivat ulosotossa tai perinnässä.

Takuusäätiön järjestelylaina on viimeinen oljenkorsi

Takuusäätiö voi joissakin tilanteissa taata järjestelylainan velkojen poismaksamiseen ja talouden korjaamiseen.

Jotta Takuusäätiö voi taata järjestelylainan pankista, velallisen elämäntilanteen täytyy olla tasaantunut ja velkaantumisen syy poistunut. Lainaa voi hakea 34 000 euroon saakka ja sillä maksetaan pois kaikki muut lainat kerralla. Tällöin velallisen lyhennettäväksi jää vain yksi laina useiden sijasta.

Vaikka maksuhäiriömerkintä tai ulosotto ei ole este lainan takaamiselle Takuusäätiön puolesta, velallisella täytyy olla riittävä maksukyky.

Lainat on maksettu pois – mitä seuraavaksi?

Kun jokainen laina on saatu maksettua pois ja jäljellä on vain yksi laina, on aika katsoa omaa budjettia kriittisellä silmällä ja tehdä tarvittavia muutoksia.

Jos budjettia ei vielä ole, se tulee luoda. Budjetin voi luoda esimerkiksi Excel-taulukkoon ja siihen listataan omat tulot ja menot. Budjetin luomiseen voi käyttää erilaisia työkaluja ja kattavat ohjeet löytyy täältä.

Budjetoinnissa tulee ottaa huomioon myös lainanlyhennys ja varmistaa, ettei talous mene liian tiukalle. Budjetista kannattaa poistaa kaikki ylimääräiset, ei-pakolliset kulut, jotta omaan talouteen jää enemmän pelivaraa.

On myös tärkeää avata säästö- tai sijoitustili, jonne rahaa voi laittaa jemmaan pahan päivän ja yllättävien kulujen varalta. Laittamalla rahaa sivuun joka kuukausi voit varmistaa, että esimerkiksi auton hajotessa tai yllättävän lääkärikäynnin edessä sinulla on jo rahaa säästössä kulujen kattamiseksi.