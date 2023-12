Yrityksen rahatilannetta voi parantaa: näillä vinkeillä kassavirta vihreälle

Kassavirta on mittari yrityksen taloudellisesta hyvinvoinnista. Sitä on mahdollista parantaa muutamilla yksinkertaisilla vinkeillä.

Kassavirta ja sen hallitseminen on tärkeää yrityksen menestymisen kannalta. Yrityksellä pitäisi olla käytettävissä käteistä äkillisiä ostoja ja investointeja varten, kuten varaston täyttämistä tai uusien koneistojen hankkimista silmällä pitäen.

Jokainen yritys tarvitsee käteistä riippumatta siitä, kuinka paljon tuloja yritys ansaitsee. Jos rahat on sidottu myymättömiin varastoihin tai saataviin, raha ei hyödytä yritystä.

Terveen kassavirran ylläpitäminen antaa yrittäjälle kyvyn vastata taloudellisiin velvoitteisiin ja se antaa joustavuutta kasvaa uusien mahdollisuuksien myötä. Hyvä kassavirta varmistaa, että yrityksellä on varaa maksaa laskut ja napata kiinni eteen tulevista hyvistä mahdollisuuksista, kuten mahdollisuudesta parempaan liiketilaan tai lisähenkilöstön palkkaamiseen.

Kassavirta on yritykseesi tulevaa ja sieltä lähtevää rahaa, jota seurataan kassavirtalaskelmassa. Jos sinulla on positiivinen kassavirta, yrityksellesi tulee enemmän rahaa kuin mitä menee kuluihin, kuten palkanlaskentaan, varastoon ja vuokraan.

Kassavirta mittaa yrityksen taloudellista suorituskykyä

Vaikka yritys kasvaisi ja tekisi hyvää voittoa, sen on edelleen varmistettava, että kassavirta on tehokas ja tasapainoinen. Kassavirtaongelmat voivat aiheuttaa vakavia haasteita, kuten laskujen maksamisen viivästymisen ja jopa palkanmaksun vaikeudet. Yrittäjälle itselleen kassavirtaongelmat voivat aiheuttaa tarpeetonta stressiä

Kassavirtalaskelma kannattaa tehdä jo yrityksen aikaisessa vaiheessa ja se täytyy päivittää säännöllisesti. Kattavan kassavirtalaskelman avulla saat hyvän kuvan siitä, kuinka paljon rahaa virtaa yrityksen läpi ja milloin on aika tehdä muutoksia.

Jos yrityksen kassavirta on punaisella eli rahaa lähtee enemmän kuin sitä tulee sisään, on tärkeää tehdä muutoksia käteisen kulkuun. Kassavirtalaskelmaa kannattaa tarkastella radikaalilla otteella myös silloin, jos käteisen virtaus on liian hidasta.

Kassavirtaa on mahdollista kasvattaa yksinkertaisilla askeleilla

Jos kassavirta näyttää hitaalta ja yritykselle tarvitaan enemmän käytettävissä olevaa käteistä, se on mahdollista myös ilman, että yritykselle yritetään saada lisää tuloja.

Yksinkertaisilla askeleilla ja muutamilla pienillä muutoksilla yrittäjä voi käyttää kassavirtaa tehokkaammin ja vapauttaa käteistä enemmän yrityksen käyttöön.

Harkitse vuokraamista ostamisen sijaan

Yksi tapa parantaa kassavirtaa on vuokrata tarvittavat tarvikkeet, laitteet ja kiinteistöt sen sijaan, että ostaisi ne suoraan. Vaikka vuokraaminen voi tuntua aluksi kalliimmalta vaihtoehdolta, se auttaa säilyttämään kassavirran päivittäisen operoinnin tarpeisiin. Joskus liiketilojen vuokrauksesta voi tehdä verovähennyksiä.

Tarjoa alennuksia aikaisesta maksamisesta

Tarjoamalla asiakkaille alennuksia aikaisesta laskun maksamisesta yrittäjä voi luoda positiivisen tilanteen sekä yritykselle että asiakkaille. Aikainen maksu parantaa kassavirtaa, kun taas asiakkaat säästävät rahaa. Kannusta asiakkaita maksamaan laskut etuajassa tarjoamalla heille houkuttelevia alennuksia.

Tee luottotarkistuksia asiakkaille

Jos asiakas ei halua maksaa laskua käteisellä, tee perusteellinen luottotarkistus ennen kaupan tekemistä. Jos asiakkaalla on maksuhäiriömerkintä, on todennäköistä, että maksut tulevat myöhässä. On suositeltavaa harkita tarkkaan ennen kuin lasku kirjoitetaan asiakkaalle, jolla on maksuhäiriömerkintä.

Paranna varastohallintaa

Tee perusteellinen inventaario ja tunnista tuotteet, jotka eivät liiku yhtä nopeasti kuin muut. Nämä tuotteet sitovat paljon rahaa ja voivat heikentää kassavirtaa. Sen sijaan, että ostaisit lisää hitaasti myyviä tuotteita, yritä päästä niistä eroon, vaikka joutuisit myymään ne alennuksella.

Lähetä laskut heti

Laskujen lähettäminen välittömästi auttaa nopeuttamaan saatavien saamista. Varmista, että laskut ovat helppolukuisia ja että maksuehdot ovat selkeät. Merkitse eräpäivä muutamaan paikkaan laskussa. Anna selkeät ohjeet hyväksyttävistä maksutavoista ja mainitse myös mahdollisista myöhästymismaksuista.

Käytä sähköisiä maksutapoja

Sähköisiä maksutapoja käyttämällä voit lykätä laskujen maksamista aina eräpäivään asti. Tämä antaa sinulle ylimääräistä aikaa parantaa kassavirtaa. Voit myös hyödyntää yrityksen luottokorttia ja hyödyntää korotonta maksuaikaa.

Tämä auttaa kasvattamaan kassavirtaa entisestään. Muista kuitenkin olla liiallisen velkaantumisen välttämiseksi.

Neuvottele paremmat ehdot toimittajien kanssa

Pysy säännöllisessä yhteydessä toimittajiin ja pidä yllä hyvää kommunikointia. Tämä antaa sinulle paremmat mahdollisuudet neuvotella paremmat maksuehdot heidän kanssaan. Kysy toimittajilta, onko sinun mahdollista saada alennuksia aikaisista maksuista. Neuvottelutaidon hallitseminen on olennainen osa liiketoimintaa ja voi auttaa sinua saamaan parempia sopimuksia toimittajilta.

Korota hintoja

Hintojen korottaminen voi tuntua pelottavalta monille yrityksen omistajille. He pelkäävät, että se johtaa myynnin laskuun. Kokeile rohkeasti hintojen korottamista löytääksesi sopivan hintatason, joka on asiakkaille hyvä. Hintojen kokeileminen voi auttaa parhaan mahdollisen hinnan löytämisessä ja sitä kautta parantaa kassavirtaa.

Yhteenveto

Yrityksen kassavirran parantaminen on olennainen osa sen taloudellista menestystä. Vaikka tämä voi vaikuttaa haastavalta, käyttämällä yllä mainittuja strategioita voit saavuttaa paremman kassavirran ja vahvistaa taloudellista vakautta.

Muista kuitenkin, että kassavirran parantaminen vaatii jatkuvaa seurantaa ja päivitystä parhaiden tulosten saamiseksi. Näin varmistat, että pysyt ajan tasalla markkinatrendeistä ja haasteista, jotka saattavat vaikuttaa yrityksesi kannattavuuteen.