Alenna kotitalouden laskuja: Tie tehokkaaseen säästämiseen

Kulujen leikkaaminen ja budjetin uudelleenarviointi on tärkeää taloudellisen terveyden kannalta.

Vaikka budjetti olisikin jo paikallaan, kotitalouden laskuja tutkiessa on mahdollista onnistua tiukentamaan vyötä vielä hieman enemmän. Omien laskujen ja menojen tutkiminen kriittisellä silmällä voi auttaa leikkaamaan ylimääräisiä kuluja, jonka lisäksi voit jopa huomata menoeriä, jotka ovat tarpeettoman suuria.

Jos budjettia ei päivitetä tasaisin väliajoin tai uusia menoja ei kirjata ylös, taloussuunnitelma saattaa alkaa lipsua. Välillä onkin hyvä istua alas kaikkien kotitaloudessa tapahtuvien laskujen kanssa ja tutkia, minne raha oikeastaan menee.

Kulujen leikkaaminen on hyvä asia taloudellisen terveyden kannalta, sillä säästetyt rahat voidaan siirtää esimerkiksi sijoituksiin tai säästötilille. Taloudellisen puskurin säästäminen puolestaan auttaa kattamaan mahdollisia yllättäviä kuluja tai suurempia hankintoja, jotka tulevat elämässä esiin ennemmin tai myöhemmin.

On olemassa useita tapoja, joilla kuluja voi leikata tietyillä kotitalouden osa-alueilla.

Asunnon kustannusten menoerät ovat suuri lovi budjetissa

Asunnon kustannusten alentaminen voi vaatia hieman enemmän vaivaa verrattuna esimerkiksi ruokalaskun pienentämiseen, mutta pienillä muutoksilla voi saavuttaa suuria säästöjä.

Ensimmäisenä kannattaa katsoa tarkemmin omaa asuntolainaa. Jos nykyistä korkoa on mahdollista alentaa, kuukausittaiset säästöt voivat olla tuntuvia. Omasta pankista kannattaa kysyä, onko laina neuvoteltavissa uudelleen. On myös hyödyllistä käydä kysymässä tarjouksia muilta pankeilta.

Vuokralla asuttaessa voi olla hyvä idea tutkia oman alueen vuokra-asuntoja ja niiden hintatasoa. Jos muuttaminen edullisempaan asuntoon on mahdollista, säästöä voi tulla parhaimmillaan useita satoja euroja kuukaudessa. Tämä saattaa kuitenkin tarkoittaa makuuhuoneiden jakamista tai vierashuoneen menetystä. Jos muuttaminen ei tule kysymykseen, vuokranantajan kanssa voi neuvotella vuokrasta. He saattavat olla halukkaita alentamaan vuokraasi, jos suostut pitkään vuokrasopimukseen tai vastaat itse korjauksista.

Vuokraa on myös mahdollista alentaa hankkimalla huonetoverin. Puolittamalla paitsi vuokrakulut, myös sähkö- ja nettimaksut, rahan säästäminen helpottuu huomattavasti.

Vakuutukset on myös syytä kilpailuttaa. Kotivakuutus ei ole yleensä kovin hintava, mutta pienistäkin säästöistä syntyy suuri virta. Jotkut vakuutusyhtiöt voivat antaa alennusta vakuutuksista, jos esimerkiksi auto- ja kotivakuutus yhdistetään samaan sopimukseen. Kannattaa myös kysyä mahdollisista alennuksia: rahaa voi säästää omistusasunnon vakuutusmaksussa maksamalla sen kokonaan kerralla, ottamalla käyttöön sähköiset maksut tai hankkimalla kotiturvajärjestelmän.

Pakollisia juoksevia kuluja on mahdollista leikata pienemmiksi

Myös pakolliset juoksevat kulut ovat hyvä paikkaa säästöjen etsimiseen. Pienet muutokset, kuten termostaatin säätäminen tai automaattisten maksujen asettaminen, voivat johtaa suuriin säästöihin.

Ensimmäiseksi on suositeltava luopua kaikesta ylimääräisestä. Esimerkiksi suoratoistopalvelut ja tilaukset, joita et hyödynnä, kannattaa lopettaa. Säästöön voi jäädä kymmeniä tai jopa satoja euroja kuukaudessa.

Netin ja puhelinlaskun yhdistäminen voi toisinaan tulla edullisemmaksi kuin kummankin palvelun maksaminen erikseen. Pyytämällä tarjouksia palveluntarjoajilta parhaan hinnan kilpailuttaminen ja vertaileminen käy helposti. Säästöön voi pitkällä juoksulla jäädä pitkä penni, kun kustannukset yhdistetään. Nettikustannuksia voi myös alentaa vaihtamalla hitaampaan nopeuteen tai hankkimalla oman modeemin vuokraamisen sijasta.

Automaattiset maksut ovat asia, jota moni ei ajattele. Kun laskut ja muut maksut asetetaan automaattiseksi, ne tulevat aina maksetuksi ajallaan eikä niitä tarvitse miettiä. Lisäksi jotkut palveluntarjoajat voivat parhaassa tapauksessa antaa alennuksia automaattimaksuista.

Sähkön ja veden hintaa ei myöskään pidä vähätellä. Ne voivat lohkaista suuren osan kuukausittaisesta budjetista. Sähkölaskussa voi helposti säästää pudottamalla lämpötilaa muutamalla asteella esimerkiksi yöllä tai silloin, kun kukaan ei ole kotona. Valot on myös syytä sammuttaa aina, kun huoneessa ei ole ketään. Sähkölaskussa säästämiseksi energiayhtiöiden kilpailuttaminen voi myös olla paikallaan.

Pakollisiin kustannuksiin kuuluvat myös matkakulut, kuten autoilu, joukkoliikenne ja muu liikkuminen. Autojen omistajien kannattaa miettiä autolainan tai leasing-sopimuksen uudelleenneuvottelua ja on syytä myös miettiä, voiko joitakin matkoja taittaa joukkoliikenteellä tai pyöräilemällä.

Ruokailu on välttämätön kulu, josta voi kuitenkin saada suuria säästöjä

Ruokakulujen leikkaamiseksi ei tarvitse turvautua pelkkiin maapähkinävoileipiin tai pikaruokaan. Valitsemalla kaupan omia merkkejä ja hyödyntämällä tarjouksia ruokakuluista voi usein säästää pitkän pennin.

Valitse kaupan omat merkit. Kaupan omat merkit ovat usein yhtä hyviä kuin tunnetut tuotemerkit, mutta ne maksavat merkittävästi vähemmän. Kannattaa myös harkita tarjoustuotteita ja hyödyntää mahdollisia kuponkeja rahan säästämiseksi.

Suomalaiset ovat kovia juomaan kahvia. Suomalaiset juovat jopa 3-5 kuppia kahvia päivässä. Kahvinjuonti kahvilassa tai ravintolassa voi kuitenkin kustantaa pitkän pennin verrattuna siihen, mitä se maksaa kotona tehtynä.

On sanomattakin selvää, että ravintolassa käyminen maksaa kymppejä ellei jopa satasia. Jos tavoitteena on säästää rahaa ja leikata kuluja, ravintolaillallisten välttäminen voi olla paikallaan. Vaihtoehtoisesti edullisemman ravintolan valitseminen tai alkoholin tilaamatta jättäminen voi olla hyvä ratkaisu.

Velka on kallista: se maksaa joka kuukausi

Tilastokeskuksen mukaan jopa yli puolella suomalaisista oli velkaa vuonna 2021. Keskimäärin velkaa oli jopa yli 93 000 euroa. Luottokorttivelat ja kulutusluotot sekä muut lainat tulevat kalliiksi kuukausitasolla, sillä jokainen avoin laina kerryttää korkoa kuukauden aikana ja se pitää maksaa takaisin.

Velat on järkevää yleensä uudelleenrahoittaa yhdistämällä lainat. Paras tapa säästää veloissa ja lainakustannuksissa on yksinkertaisesti hakea järjestelylainaa, jolla maksetaan pois pienemmän velat niin, että jäljelle jää vain yksi laina.

Lainojen yhdistäminen voi parhaassa tapauksessa säästää jopa satoja tai tuhansia euroja pitkällä juoksulla. Myös asuntolainat on mahdollista neuvotella uudelleen ja samalla istumalla kannattaa myös katsoa tarkemmin luottokortin tai henkilökohtaisten lainojen ehtoja.

Käytettynä ostaminen säästää pitkän pennin

Jopa sijoitusguru Warren Buffett ostaa autoja käytettynä. Hän näkee auton käyttövälineenä, jonka tarkoituksena on viedä hänet turvallisesti kohteesta A kohteeseen B. Käytettyjen autojen hinnat ovat paljon uusia autoja alhaisemmat, joten auto-ostoksille lähtiessä on syytä suunnata ensin käytettyjen autojen liikkeeseen.

Autojen lisäksi myös kodinkoneet on mahdollista ostaa käytettynä. Tämä voi auttaa säästämään paljon rahaa etenkin, jos tarkoituksena on ostaa kodinkoneet koko kotitalouteen. Pesukoneet, kuivausrummut, jääkaapit ja hellat on mahdollista löytää edullisella summalla käytettynä.

Taloussuunnitelman seuranta on avain säästöjen nousuun

Kulujen leikkaaminen ja laskupinon perkaaminen on erinomainen tapa aloittaa säästötilin kartuttaminen. Tällä tiellä ei kuitenkaan pysy pitkään, jos omasta budjetista ja rahankulutuksesta ei pidetä huolta.

Pienet heräteostokset ja uusien tilausten aktivointi voi tapahtua lähes huomaamatta, ja pienistä joista kasvaa suuri virta: budjetin päivittäminen jokaisen ostoksen tai hankinnan jälkeen auttaa pitämään oman kulutuksen kurissa.

Velkojen järjestelemiseen ja budjetin luomiseen voi saada apua Takuusäätiöstä. Esimerkiksi Takuusäätiön velkalinja voi auttaa suunnittelemaan budjetin tai aikataulun velkojen takaisinmaksulle.