Amerikkalaiset dollarikaupat kasvavat vastatuulista huolimatta

Kaksi suurta kauppaketjua laajentuvat, kun amerikkalainen kuluttaja nikottelee.

Wal-Mart on monille suomalaisille sijoittajille tuttu kauppaketju. Se on liikevaihdolla mitattuna ylivoimainen ykkönen Yhdysvaltain vähittäiskaupassa. Kun Wal-Marteja on Yhdysvalloissa viitisentuhatta, kahdella niin sanottuja dollarikauppoja pyörittävällä ketjulla on maassa noin 35 000 kauppaa.

Amerikkalaiset dollarikaupat ovat suomalaisittain tuntematon kauppakonsepti. Dollarikauppa on jollain tapaa Tokmannin, K-Kaupan ja tanskalaisen Normalin risteytys. Konseptin mukaista kauppaa hallitsevat Dollar General ja Dollar Tree nimiset yhtiöt. Ne ovat sijoittuneet lähelle asiakasta, myyvät suurelta osin edullisesti hinnoiteltuja välttämättömyystavaroita, käyttötavaroita ja elintarvikkeita.

Dollarikauppojen myymäläpinta-ala on verrattain pieni, esimerkiksi Dollar Generalin kauppojen koko on keskimäärin 700 neliötä. Kaupoissa työskentelee tyypillisesti vain muutama henkilö kerrallaan ja valikoimaa on parikymmentätuhatta nimikettä. Dollarikauppaketjujen yhteenlaskettu liikevaihto onkin vain noin kymmenesosa Wal-Martin liikevaihdosta.

Dollarikaupan pakkauskoot ovat pieniä, jotta yksittäisten tuotteiden hinnat ovat matalia. Alunperin dollarikaupat myivätkin kaiken yhden dollarin hintaan. Valtaosa dollarikauppojen asiakkaista on amerikkalaisittain pienituloisia. Kauppojen valikoimassa on elintarvikkeita, joilla on pitkä hyllyikä ja korkea kate. Suureksi osaksi valikoima on käyttötavaroita

Dollarikauppakonseptin laittoi alulle vuonna 1955 Dollar Generalin perustaja James Turner. Dollar General onkin kaksikosta suurempi lähes 17 000 kaupalla. Se on laajentanut myymäläverkostoaan noin kolmella kaupalla päivässä. Dollar Generalin keskeinen erottava piirre on sen kauppojen maantieteellinen sijoittuminen. Sen kaupat ovat tyypillisesti pienemmissä alle 20 000 asukkaan kaupungeissa, joihin Wal-Martin ei ole mahdollista avata kauppaa.

Yhtiön tavoitteena on kasvattaa kauppojen lukumäärä 25 000 kappaleeseen, mikä on herättänyt huolen siitä, luovatko uudet kaupat omistaja-arvoa aiempaan tapaan. Dollar General laajenee parhaillaan varovaisesti myös Meksikoon.

Dollar Treen kaupat ovat keskittyneet suurempiin asutuskeskuksiin ja tavoittelevat laajempaa ostajakuntaa aarteen etsintään. Dollar Tree on viimeisimpänä hylännyt dollarihinnoittelun ja tarjoaa tuotteita tänä päivänä useammassa hintakategoriassa. Dollar Treen lisäksi yhtiö toimii myös Family Dollar brändillä, jonka se osti vuonna 2015 useiden arvioiden mukaan ylihintaan. Family Dollar muistuttaa enemmän Dollar Generalin konseptia.

Pintapuolisesti Dollar General näyttää edullisemmalta ja kutakuinkin yhtä hyvältä yhtiöltä kuin Dollar Tree. Jälkimmäinen on kuitenkin suoriutunut paremmin kassavirtaperusteisesti ja sen markkina-arvo suhteessa historialliseen operatiiviseen kassavirtaan on edullisempi. Dollar Tree kuitenkin investoi suuren osan kassavirrastaan kasvuun.

Dollar Generalilla on huomattavasti enemmän velkaa, kolminkertaisesti suhteessa omaan pääomaan sekä käyttökatteeseen, mikä on yksi oikeutus alhaisimmille kertoimille. Dollar General on kaksikosta ainoa, joka maksaa osinkoa. Molemmat ostavat takaisin omia osakkeitaan noin kahden prosentin vuosivauhtia.

Yhtiö Dollar General Dollar Tree P/E (NTM) 18 23 P/CF (operatiivinen kassavirta) 13,6 12,8 EV/S 1,2 1,3 ROE 30 % 13 % EBIT-% 7,2 % 5,7 % Nettovelka/käyttökate 3,2x 2,2x LV:n kasvu per vuosi, 3v 6,31 % 5,81 % EBIT:n kasvu per vuosi, 3v -6,3 % -5,83 % Osinkotuotto 1,75 % 0 % Osingonjakosuhde 27 % – Dollarikauppojen keskeiset tunnusluvut.

Molempien yhtiöiden tuloskasvu näyttäytyy heikolta haastavan edellisvuoden takia. Dollarikauppojen asiakaskunta on kärsinyt korkeasta inflaatiosta suurimmin. Kaupoissa hävikki on kasvanut merkittävästi. Lisäksi nousseet palkat, vuokrat ja muut toimintakulut ovat osuneet marginaaleihin, kun dollarikaupan liikeidea ei ainakaan sujuvoita hintamuutoksia. Työvoimapulan takia kauppojen operatiivinen toiminta on kohdannut monia eri haasteita. Erityisesti Dollar Generalin marginaalit ovat supistuneet tavanomaiselta tasolta, vaikka sen, ja Dollar Treen, liikevaihto on jatkanut kasvuaan.

Dollar Treen, Dollar Generalin sekä Wal-Martin kurssikehitys viimeisen vuoden ajalta.

Dollar Treetä on pidetty heikosti johdettuna yhtiönä, jolla on nyt käynnissä useita merkittäviä muutoshannkeita. Dollar Generalin tapaan se pyrkii kasvattamaan tuoreempien elintarvikkeiden tarjontaa myymälöissään. Useampien hintapisteiden tarjonta voi olla sille merkittävä myötätuuli. Family Dollar kauppaketju ei ole juuri tehnyt tulosta, ja sen mahdollinen käänne voi tarjota tasokorjauksen yhtiön tulokseen.

Molempien yhtiöiden osakekurssit ovat toipuneet pahimmasta kuopasta, mutta varsin hyvin verkkokaupalta suojatussa ja kasavassa konseptissa voi piillä sijoittajalle pääasiassa tilapäisiä haasteita kohdanneita kasvuyhtiöitä kohtuulliseen hintaan.



Lue myös: Talouden tuntemattomat jättiläiset: FEMSA:lla on lähikauppoja joka nurkassa