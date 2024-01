Pienyhtiö Efecten omistajille tulossa jättipotti – saksalaisyhtiöltä muhkea ostotarjous

Helsingin pörssin vuoden ensimmäisessä ostotarjouksessa tarjoillaan kultalautasella Efecten omistajille hulppea hintatarjous.

Efecten toimitusjohtaja Niilo Fredrikson.

Frankfurtissa pääkonttoriaan pitävä Matrix42 on julkistanut vapaaehtoisen suositellun julkisen käteisostotarjouksen kaikista kotimaisen pörssiyhtiö Efecten ulkona olevista osakkeista ja optio-oikeuksista.

Matrix42 on ohjelmistoratkaisuja digitaalisen työtilan hallintaan tarjoavan Matrix42 Groupin holdingyhtiö.

Saksalaisyhtiö ja Efecte ovat torstaina allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Matrix42 tekee ostotarjouksen kaikista Efecten osakkeista ja optio-oikeuksista.

Ostotarjouksen tarjousvastike on 15 euroa. Siten osakkeen tarjousvastike sisältää preemion, joka on noin 91 prosenttia verrattuna Efecten päätöskurssiin torstaina. Ostotarjouksen yhteenlaskettu arvo on noin 100 miljoonaa euroa.

Markkinat pitävät yrityskauppaa lähes varmana, sillä Efecten osake pomppasi torstaina 14,85 euroon eikä ole käytännössä laskenut lainkaan perjantain aikana.

Efecten hallitus on yksimielisesti päättänyt suositella Efecten osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille ostotarjouksen hyväksymistä.

”Efecten hallitus on jatkuvasti arvioinut yrityksen tulevaisuuden vaihtoehtoja osakkeenomistajiensa, työntekijöidensä sekä asiakkaidensa näkökulmasta. Tähän asti meidän ensisijainen vaihtoehtomme on ollut jatkaa Efecten kehittämistä itsenäisenä yhtiönä kohti alamme johtavaa eurooppalaista toimijaa. Matrix42:n ja Cortenin kohdalla me näimme kuitenkin mahdollisuuden nopeuttaa merkittävästi tämän tavoitteen saavuttamista”, kommentoi ostotarjousta Efecten hallituksen puheenjohtaja Pertti Ervi.

Ervin mukaan Efecten sekä Matrix42:n yhdistetty tarjoama olisi vahvempi ja laajempi kuin jos yhtiöt jatkaisivat erikseen.

”Matrix42:lla sekä Cortenilla on tarvittavat taloudelliset voimavarat sekä erittäin osaava tiimi, jotka mahdollistavat aidon menestystarinan luomisen. Työntekijöillemme tämä tulee tarkoittamaan uusia mahdollisuuksia, sekä osakkeenomistajille huomattavaa ja välitöntä tuottoa sijoituksilleen.”

Efecten toimitusjohtaja Niilo Fredrikson luonnollisesti hehkuttaa yritysjärjestelyä.

”Asiakkaat läpi Euroopan arvostavat joustavaa alustaamme, joka on helppokäyttöinen, on kustannustehokas, sisältää edistyneet tekoälyominaisuudet, sisältää alan johtavan tekoälyn sekä vastaa eurooppalaisten asiakkaidemme tietosuoja- ja tietoturvatarpeisiin. Ainutlaatuinen tiimimme ja kulttuurimme ovat mahdollistaneet vakaan kasvun läpi vuosien. Yhdessä Matrix42:n kanssa voimme nopeuttaa yhteistä tavoitettamme rakentaa alamme johtava eurooppalainen toimija”, Fredrikson toteaa.

Inderesin analyytikot Antti Luiro ja Frans-Mikael Rostedt pitävät Matrix42:n ostotarjousta Efecten kannalta hyvänä.

”Ostotarjouksen takana on merkittävä osa (n. 44 %) yhtiön omistajista, kaupalla on mielestämme rajalliset kilpailulliset esteet ja pidämme hintatasoa hyvänä. Näemmekin tarjouksen toteutumiselle hyvät edellytykset ja kilpailevien tarjousten todennäköisyyden rajallisena”, analyytikot toteavat.

Luiron ja Rostedtin arvion mukaan Efecten käypä arvo itsenäisenä yhtiönä olisi olennaisesti tarjousta matalampi heikentyneessä kasvuympäristössä. Ostotarjouksen hyväksyminen omistajille on siten perusteltua.

Efecte on suomalainen ohjelmistokonserni, joka toimittaa asiakkailleen pilvipohjaisia ratkaisuja ja niihin liittyviä palveluja.

Efecten ratkaisuita käytetään muun muassa IT-palvelunhallintaan ja tiketöintiin sekä työntekijäkokemuksen, liiketoiminnan työnkulkujen ja asiakaspalvelun parantamiseen. Efecten pääkonttori sijaitsee Suomessa ja sillä on alueellisia toimipisteitä Saksassa, Puolassa, Espanjassa ja Ruotsissa.