IMF patistelee Suomea lisätoimiin julkisen talouden tervehdyttämiseksi

Suomen talouden näkymät ovat heikentyneet, koska hinnat ovat nousseet ja korot kohonneet. Talouden kehitystä varjostaa myös Venäjän hyökkäyssota.

Valtiovarainministeri Riikka Purra.

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) julkisti lausuntonsa Suomen taloudesta tiistaina 23. tammikuuta.

Valtiovarainministeri Riikka Purra pitää hyvänä, että ulkopuoliset asiantuntijat tarjoavat analyysia politiikan tueksi.

”IMF:n suositukset tukevat näkemystäni julkisesta taloudesta: tarvitsemme lisätoimia, jotta pääsemme hallitusohjelman tavoitteisiin. Uusien toimien pitää olla laaja-alaisia ja kunnianhimoisia”, Purra sanoo.

Suomen talous elpyi pandemiasta nopeasti. Venäjän hyökkäys Ukrainaan heikensi kuitenkin talouden näkymiä, sillä nopea inflaatio ja korkojen nousu vaimensivat kulutusta ja investointeja.

Kotitalouksien ostovoiman vahvistumisen sekä rahoitusolojen kevenemisen odotetaan tukevan talouden maltillista elpymistä vuonna 2024, ja IMF odottaa talouden kasvavan 0,5 prosenttia. Kokonaisinflaation arvioidaan pysyvän alle 2,0 prosentissa koko vuoden 2024.

Työmarkkinat pysyvät verrattain vahvoina, mutta työttömyys todennäköisesti kasvaa maltillisesti rakennussektorin vähentäessä työpaikkoja edelleen.

Keskipitkällä aikavälillä IMF ennustaa Suomen kasvun kohenevan noin 1,5 prosenttiin, sillä investointien ja työllisyyden odotetaan lisääntyvän työmarkkinauudistusten myötä.

Suomen julkisen talouden alijäämän arvioidaan kasvaneen 2,5 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuonna 2023. Hallituksen tavoite vähentää julkisen talouden alijäämää on tervetullut, mutta tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan vahvempia politiikkatoimia.

Julkista taloutta on valuuttarahaston mukaan Suomen tulisi saada julkinen talous tasapainoon vuoteen 2028 mennessä. Tällainen finanssipolitiikan viritys alkaisi vähentää julkista velkaa, mikä auttaisi saattamaan julkisen talouden kestävämmälle pohjalle ja kasvattaisi puskureita ikäsidonnaisten menojen odotetun kasvun varalle.

IMF:n mukaan hallitus pyrkii vakauttamaan julkista taloutta, mutta nykyisillä linjauksilla velkasuhde jatkaa kasvuaan. Hallitusohjelman menoleikkausten lisäksi valuuttarahasto suosittelee uusia toimia: esimerkiksi hyvinvointialueiden toimintaa olisi syytä tehostaa.

Suomen pitäisi IMF:n mukaan myös ryhtyä toimiin, joilla lisätään valtion tuloja. Niitä voitaisiin kasvattaa esimerkiksi uudistamalla verotusta.

Viimeaikaiset muutokset sosiaalietuuksiin ovat tervetulleita, mutta julkisia menoja on vähennettävä edelleen. Samoin tulisi harkita lisätoimia valtion tulojen kasvattamiseksi.

Työllisyyden ja tuottavuuden vahvistaminen on edelleen ratkaisevan tärkeää talouskasvun kannalta.

IMF:n asiantuntijat suhtautuvat myönteisesti viranomaisten suunnitelmaan lisätä työllisyyttä uudistamalla sosiaaliturvaa ja pienentämällä työn verokiilaa. Uudistukset helpottaisivat talouden sopeutumista sokkeihin ja lisäisivät osaltaan työmarkkinoiden dynaamisuutta.

Toimien tulisi myös vähentää osaamisen kohtaanto-ongelmia, vahvistaa korkea-asteen koulutusta ja houkutella osaajia ulkomailta sekä parantaa heidän integroitumistaan.

Suomen rahoitusjärjestelmä on kriisinkestävä, IMF toteaa. Järjestelmässä on kuitenkin haavoittuvuuksia, joita on seurattava valppaasti. Järjestelmä on altis vakaville likviditeettisokeille, ja likviditeettisääntelyä olisi tiukennettava IMF:n vuonna 2023 julkaistun rahoitusjärjestelmän vakautta koskevan raportin suositusten mukaisesti.

