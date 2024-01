Varaudu perjantaihin – näin paljon sähköä arkiset kodinkoneet vievät

Sähkön hinta on nyt poikkeuksellisen kallista. Siksi laskimme paljonko arkisten sähkölaitteiden käyttö maksaa poikkeuksellisilla hinnoilla.

Perjantaina 5.1.2024 sähkö maksaa historiallisen paljon, kun alkuillasta sähkön hinta kohoaa useammaksi tunniksi jopa noin 200 senttiin, eli kahteen euroon kilowattitunnilta. Myös päivän keskimääräinen hinta jää yli 100 sentin, eli yli euron per yksi kilowattitunti.

Sähkön hinta on noussut pitkään kestäneiden talvipakkasten vuoksi, mutta helpotusta on tiedossa jo lähipäivinä, sillä pakkasten lauhtumisen povataan laskevan myös sähkön hintaa.

Moni kuluttaja saattaa nyt miettiä, paljonko säännöllisesti arkikäytössä olevat kodinkoneet kuluttavat sähköä ja paljonko niiden käytöstä joutuu maksamaan poikkeuksellisen kalliina päivänä. SalkunRakentaja etsi erilaisia arkisia sähköä käyttäviä kodinkoneita ja -laiteita, ja selvitti paljonko niiden käyttö maksaa päivänä, jolloin pörssisähkön hinta liikkuu keskimäärin eurossa per kilowattitunti.

Kahvia vai teetä? – Ihan sama

Aloitetaan lista sieltä, mistä monen suomalaisen päiväkin alkaa: kahvinkeittimen päälle napsauttamisesta. Kahvinkeittimen teho on 0,6 kW, eli se käyttää tunnissa 0,6 kilowattituntia sähköä. Kahvinkeitin kuuluu kuitenkin niihin kodinkoneisiin, joiden käyttöaika on vähemmän kuin tunti. Tavallisimmin kahvinkeitin porisee noin kymmenen minuuttia.

Kymmenen minuutin kahvinkeittimen käyttö kuluttaa siis sähköä 0,1 kWh. Jos yksi kilowattitunti sähköä maksaa yhden euron, tulee kahvinkeittimen käytölle kustannusta 0,1 euroa, eli 10 senttiä. Aamukahvin vaihtaminen -teehen ei vaikuta kulutuksiin yhtään, sillä vedenkeittimet tarvitsemat viisi minuuttia kuluttaa niin ikään 0,1 kilowattituntia, eli 10 senttiä.

Jääkaappi ja pakastin tarjoavat säästövinkin

Täysin toisenlainen käyttökohde löytyy jääkaapeista ja pakastimista, jotka hurisevat yleensä tasaisesti läpi vuorokauden. Jääkaappien ja pakastimien kulutukset vaihtelevat enemmän riippuen millainen laite on kyseessä, mutta keskiverto jääkaappi kuluttaa vuorokaudessa 0,3-0,8 ja pakastin 0,5-1,5 kilowattituntia. Näin ollen jääkaapin hurina kurittaa vuorokaudessa lompakkoa 30-80 sentin verran ja pakastimella 50 sentistä 1,5 euroon.

Kovat pakkaset voivat luoda monille houkutuksen, jossa pakastimen sisältö viedään ulos ja pakastin sulatetaan päivän ajaksi. Tämä voi olla fiksu peliliike kahdestakin syystä, sillä sulava pakastin ei kuluta sähköä, sekä mikäli edellisestä sulatuskerrasta on ehtinyt kulua jo tovi, saattaa sulattamisella saada pienennettyä pakastimen sähkönkulutusta. Toisaalta sulan pakastimen saattaminen takaisin toimintakuntoon syö aluksi hieman tavallista enemmän sähköä.

Tietokoneeksi kannattaa valita läppäri

Mikäli päivä jatkuu etätyöpäivänä läppärin ääressä, myös sylitietokone syö sähköä – joskin selvästi perinteisempää pöytätietokonetta vähemmän. Kannettavan tietokoneen sähkönkulutus on yllättävän pientä, sillä tunnin käyttö kuluttaa energiaa 0,03 kilowattituntia. Jopa täyden kahdeksan tunnin työpäivän tekemisen hinnaksi jää läppärin osalta vain 0,24 kilowattituntia, eli 24 senttiä.

Pöytätietokone on huomattavasti läppäriä energiasyöpömpi, sillä se kuluttaa sähköä 0,13-0,18 kilowattituntia. Yhden työpäivän hinnaksi voi tulla siis pahimmillaan 1,44 euroa, jolloin se on moninkertaisesti läppäriin nähden.

Ruokaa liedellä vai mikrossa?

Ruokatunnin lähestyessä ajatus siirtyy äkkiä ruuanlaittoon, jossa nopeus on valttia. Kaikista halvimmalla pääsee yleensä mikroaaltouunin kanssa, joka käyttää sähköä kymmenen minuutin käytön aikana 0,12-0,2 kWh. Isommankin aterian lämmitykselle jää siis hintaa 12-20 senttiä.

Jos valinta on mikroaaltouunin sijaan liesi, kannattaa kiinnittää huomiota siihen, onko kyseessä perinteinen sähköhella vai kenties nykyaikaisempi induktioliesi. Sähköliesi kuluttaa keskimäärin noin 1–2, eli 1-2 euroa ja induktioliesi 0,6-1,2 kWh/vrk, eli 60 sentistä 1,2 euroon.

Televisiot ovat kehittyneet huimasti

Niin ikään televisioissa sähkönkulutus riippuu pitkälti siitä, minkälainen vastaanotin käyttäjällä on käytössä. Vaikka televisiot ovat kasvaneet viime vuosina aina vain mitoiltaan suuremmiksi, niiden energiankulutus on mennyt jatkuvasti pienemmäksi. Isokin nykyaikainen televisio vähemmän sähköä mitä takavuosien painavat kuvaputkitelevisiot veivät.

Esimerkiksi 55-tuumainen LED-televisio saattaa viedä tunnissa 0,08-0,14 kilowattituntia, kun taas huomattavasti pienempi ja vanhempi kuvaputkitelevisio veisi samassa ajassa 12-0,19 kilowattituntia. Jos käytetään esimerkkinä kolmen tunnin mittaista jääkiekko-ottelua, LED-television omistajalla kuluu sähköön 24-42 senttiä, kun taas kuvaputkitelevisiosta nautittuna ottelulle kertyy hintaa 36-57 senttiä.

Saunan kautta nukkumaan

Moni suomalainen kurvaa viikonlopun viettoon saunan kautta. Sähkösauna on kuitenkin merkittävä energiasyöppö, etenkin kerrostaloasunnoissa. Kertalämmitteisen sähkösaunan kiuas vie sähköä 5,5–10 kilowattituntia kertaa kohden, riippuen toki mm. saunomisen kestosta. Rahaksi muutettuna tämä tarkoittaisi siis 5,5-10 euron hintalappua yhdelle saunakerralle.

Yhteenvetoa hinnoista

Yllä lasketut käyttökertojen hinnat tulevat perjantain 5.1.2024 keskimääräisen sähkön hintatason mukaan, joka on siis tuolloin historiallisen suuri. Hyvin todennäköisesti näin korkeat hinnat eivät pysy kauaa, ja pian sähkön hinnoissa palataan takaisin normaaliin.

Lisäksi on syytä huomata se, että edeltävät laskelmat on tehty päivän keskiarvoa käyttäen, jolloin käyttökertojen hinnat voivat vaihdella reippaastikin riippuen siitä, mihin aikaan kyseistä laitetta käytetään. Aamuyöstä tehtynä kustannus on viidesosa laskelmien tuloksesta, kun taas alkuillan kalleimpien tuntien aikana hinta tuplaantuu.

Käytetyt lähteet: Fortum, Suomela ja Vattenfall