Kohonneet korot rasittavat YIT:n tulosta – tulosvaroitus ei markkinoita yllätä

YIT julisti perjantaina tulosvaroituksen, jossa se ilmoitti alaskirjauksista.

Rakennusyhtiö laskee vuoden 2023 ohjeistustaan käypien arvojen alentumisen seurauksena ja antaa alustavia taloudellisia tietoja tilikauden 2023 neljännestä neljänneksestä.

Ilmoitus tuli hieman yli klo 14 perjantaina. YIT:n osake nousi tulosvaroituksesta huolimatta 1,7 prosenttia. Yhtiön haasteet ovat olleet sijoittajille jo pitemmän aikaa hyvin tiedossa, joten tulosvaroitus ei siksi tullut yllätyksenä.

YIT laskee viime huhtikuussa tilikaudelle 2023 antamaansa ohjeistusta konsernin jatkuvien liiketoimintojen oikaistusta liikevoitosta.

Yhtiö odottaa konsernin jatkuvien liiketoimintojen oikaistun liikevoiton olevan 36–42 miljoonaa euroa tilikaudella 2023, kun vuonna 2022 oikaistu liikevoitto oli 110 miljoonaa euroa. Aiemmin YIT oli odottanut konsernin jatkuvien liiketoimintojen oikaistun liikevoiton olevan matalampi kuin vuonna 2022, mutta vähintään 50 miljoonaa euroa.

Yhtiö perustelee ohjeistuksensa laskua sillä, että nousevat korot voivat vaikuttaa heikentävästi sijoitusten käypään arvoon.

YIT kirjaa pääosin tuottovaatimusten nousun seurauksena yhtiön käypään arvoon arvostetuissa oman pääoman ehtoisissa sijoituksissa sekä osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten omistamissa käypään arvoon arvostetuissa sijoituskiinteistöissä käyvän arvon alentumisia yhteensä arviolta noin 13 miljoonan euron arvosta.

Neljännen neljänneksen liikevaihto jää reilusti alle vertailukauden

Merkittävin osa käyvän arvon muutoksista kohdistuu Tripla Mall Ky -sijoitukseen. Kirjaukset alentavat YIT:n jatkuvien liiketoimintojen oikaistua liikevoittoa vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä.

Helsingin Pasilaan rakennettu Tripla on YIT:n historian suurin yksittäinen hanke, kokonaisarvoltaan lähes puolitoista miljardia euroa. Hanke koostui kauppakeskuksen, pysäköintilaitoksen, toimistojen, hotellin, asuntojen sekä Pasilan uuden aseman rakentamisesta.

YIT odottaa tilikauden 2023 neljännen vuosineljänneksen liikevaihdon olevan noin 590 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan rahavirran investointien jälkeen olevan vahvan, yli 50 miljoonaa euroa. Vertailukaudella eli vuoden 2022 viimeisellä vuosineljänneksellä liikevaihto oli huomattavasti korkeampi, 780 miljoonaa euroa.

Yhtiön molemmat urakointiliiketoimintaa harjoittavat segmentit, Toimitilat ja Infra, paransivat tulostaan vertailukauteen nähden ennen käypien arvojen muutoksia. Asumisen liiketoimintaa rasitti edelleen Suomen heikko markkinatilanne.

Pääoman tuotto laahaa

Rakennusliike on aloittanut kiivaan rönsyjensä karsimisoperaation.

YIT kertoi tammikuun 8. päivänä, että se on saanut päätökseen viime kesäkuussa tiedotetun Ruotsin infraliiketoiminnan strategisen arvioinnin. Arvioinnin tuloksena YIT on päättänyt lopettaa infraliiketoimintansa Ruotsissa. Lisäksi YIT myy kalustopalvelut Rentalle ja solmii Rentan kanssa yhteistyösopimuksen.

YIT:n tase pitää sisällään kasvavia riskejä. Asuntomarkkinoilla on heikot näkymät erityisesti Suomessa, ja myymättömien asuntojen määrä on kasvanut kolmannella vuosineljänneksellä erittäin korkeaan lähes 950 asuntoon, kun kesäkuun lopussa niitä oli 730 kappaletta.

Yhtiön on siis rukattava tasettaan terveemmäksi. Tavoitteena on sijoitetun pääoman käytön tehokkuuden parantaminen. Siihen onkin syytä, sillä esimerkiksi analyytikoiden konsensusennusten yhtiön oman pääoma pääoman tuotolle on negatiivinen vuonna 2023 ja tänä vuonnakin tunnusluku jää ennusteessa vaivaiseen 0,8 prosenttiin.

YIT tavoittelee velkaantuneisuuden pienentämistä aiemmin tiedottamansa pääoman tehokkuuteen tähtäävän ohjelman myötä. Yhtiöllä on oman arvionsa mukaan potentiaalia vapauttaa noin 400 miljoonaa euroa pääomia vuoden 2024 loppuun mennessä.

YIT julkaisee tilinpäätöstiedotteensa tilikaudelta 2023 perjantaina 9. helmikuuta.