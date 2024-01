Mitä kultaan sijoittamisessa kannattaa huomioida vuonna 2024?

Kultasijoitukset voivat toimia erinomaisena turvasatamana ja vuonna 2024 kullan hinnan odotetaan nousevan.

Kulta on pitkään ollut houkutteleva sijoituskohde, joka tarjoaa turvaa taloudellisilta epävarmuuksilta ja toimii arvon säilyttäjänä. Monet sijoittajat ovatkin lisänneet tätä jalometallia salkkuunsa viime vuosina.

On kuitenkin tärkeää olla hyvin perillä kullan sijoitusmarkkinoista ennen kuin sijoittaa kultaan muodossa tai toisessa.

Kultamarkkinoilla sijoitusvaihtoehtoja on monia. Sijoittajat voivat sijoittaa esimerkiksi fyysiseen kultaan, kultakaivoksiin tai ETF:iin, joten valinnanvaraa riittää. Niin aloittelevat kuin kokeneet sijoittajat voivat hyötyä kullan lisäämisestä sijoitussalkkuun, sillä se voi hajauttaa sijoituksia ja toimia niin sanottuna turvasatamana.

Seuraavassa on esitetty joitakin tärkeitä seikkoja, joista sijoittajien tulisi olla tietoisia vuonna 2024 harkitessaan kultaan sijoittamista.

Miksi sijoittaa kultaan?

Sijoittajien on tärkeää määritellä sijoitustavoitteet ennen kuin lähdetään sijoittamaan kultaan. Kulta voi palvella erilaisia tarkoituksia ja se voi toimia esimerkiksi inflaatiosuojana, turvasatamana talouden taantumassa tai salkun hajautusvälineenä.

Ennen sijoituspäätöksen tekemistä on kuitenkin hyvä selkeyttää itselle, miksi kultaan haluaa sijoittaa. Sijoittaminen kultaan voi olla hyvä idea, mutta sen täytyy sopia omaan sijoitusstrategiaan.

Kullan markkinoihin vaikuttavat monet tekijät, kuten korkotasot, inflaatiojaksot ja geopoliittiset tapahtumat. Jos esimerkiksi korkotasot nousevat, kullan pitämisen mahdollinen kustannus silloin, kun kulta ei tuota korkoa tai osinkoja, kasvaa ja voi vaikuttaa sen kysyntään.

Taloudellisten indikaattorien säännöllinen seuraaminen tarjoaa arvokasta tietoa talouden terveydestä ja sen mahdollisesta vaikutuksesta kullan markkinoihin.

Kultaan sijoittavien sijoittajien tulisi siis pitää silmät ja korvat auki ja seurata kattavasti maailman tapahtumia samaan tapaan kuin moniin muihinkin sijoituskohteisiin sijoitettaessa.

Erilaiset kultasijoitukset

Kultaa voi ostaa eri muodoissa ja niillä on kaikilla omat etunsa ja riskinsä. Yleisiä muotoja ovat fyysinen kulta (kolikot, harkot, korut), kultaan sijoittavat pörssivälitteiset rahastot (ETF), kultaan sijoittavat osakkeet ja futuurisopimukset.

On tärkeää ymmärtää kunkin muodon ominaisuudet ja niihin liittyvät riskit. Fyysinen kulta voi tarjota konkreettista omaisuutta, mutta se vaatii myös säilytystilat ja vakuutuksen, kun taas ETF tarjoaa likviditeettiä heille, jotka eivät halua omistaa fyysistä kultaa.

Riskinsietokyky ja salkun allokaatio

Kuten kaikki sijoitukset, myös kultasijoitukset vaativat riskinsietokyvyn ymmärtämistä. Kultaa on usein pidetty konservatiivisena sijoituksena, mutta se sisältää silti riskejä. Sijoittajan tulee määritellä, kuinka suuren osan salkusta hän on valmis allokoimaan kultaan ottaen huomioon kokonaistavoitteet ja riskinsietokykyvyn. Oikean tasapainon löytäminen auttaa rakentamaan hajautetun salkun, joka vastaa taloudellisia tavoitteita.

Jos sopivan sijoituskohteen löytäminen on haastavaa tai sijoittajalla on epävarmuutta siitä, kuinka suuri osa salkusta tulisi omistaa kullalle, kannattaa konsultoida sijoitusneuvojaa.

Säilytys- ja turvallisuusvaihtoehdot

Jos sijoituskohteeksi valitaan fyysinen kulta, on tärkeää huolehtia säilytys- ja turvallisuuskysymyksistä. Sijoituksen suojaaminen edellyttää turvallista säilytystapaa, kuten tallelokeron käyttöä.

On myös suositeltavaa harkita vakuutusta varkauden tai kullan menetyksen varalta, mutta tämä aiheuttaa lisäkustannuksia. Fyysiseen kultaan sijoitettaessa on siis oleellista huomioida kultaan liittyvät kustannukset ja varmistaa, että kultaan sijoittaminen on taloudellisesti kannattavaa.

Jos kultaa ostetaan vain muutamien unssien verran, se on mahdollista säilyttää omassa kassakaapissa. Toisaalta useampien kultaharkkojen ostaminen voi viedä liikaa tilaa omasta kassakaapista ja niitä kannattaa sekä tilan että vakuutusten takia säilyttää esimerkiksi pankkien maksullisissa tallelokeroissa.

Kansainvälinen taloudellinen ja poliittinen vaikutus

Kultaan vaikuttavat merkittävästi kansainväliset taloudelliset ja poliittiset tapahtumat. On tärkeää pitää silmällä geopoliittisia jännitteitä, kauppariitoja ja talouspolitiikkaa, jotka voivat vaikuttaa jalometallin arvoon.

Taloudellinen epävarmuus tai poliittinen levottomuus voivat ajaa sijoittajia etsimään turvasatamia, kuten kultasijoituksia.

Kultaan sijoittaminen voi olla järkevä strategia etenkin taloudellisen epävarmuuden aikoina. On kuitenkin tärkeää lähestyä kultaan sijoittamista oikealla asenteella.

Ymmärtämällä sijoitustavoitteet, pysymällä ajan tasalla markkinatrendeistä, tutkimalla erilaisia kultasijoitusmuotoja, arvioimalla riskinsietokykyä, käsittelemällä säilytys- ja turvallisuuskysymyksiä, seuraamalla kansainvälistä taloudellista ja poliittista tilannetta sekä pitämällä mielessä kaupankäyntikustannukset, on mahdollista tehdä tietoon perustuvia päätöksiä, jotka sopivat omiin taloudellisiin tavoitteisiin ja johtavat tasapainoiseen sijoitussalkkuun.

Ennen kuin kultaan sijoitetaan, sijoittajan on oltava tietoinen kaupankäyntikustannuksista ja palkkioista, jotka liittyvät kullan ostamiseen, myymiseen tai säilyttämiseen. Eri kultasijoitusmuodoilla on erilaisia kustannuksia, ja nämä kulut voivat vaikuttaa tuottoihin ajan myötä.

On hyödyllistä tietää keskimääräiset kustannukset ja vertailla palkkioita eri sijoitusvaihtoehtojen välillä, jotta voidaan valita vaihtoehto, joka sopii omaan sijoitusstrategiaan ja budjettiin.

Kannattaako kannattaa sijoittaa vuonna 2024?

Kulta on aina ollut suosittu sijoituskohde, joka tarjoaa suojaa inflaation ja markkinoiden epävakauden riskejä vastaan. Monet asiantuntijat jopa ennustavat kullan hinnan nousua vuodelle 2024, kun inflaatio on yhä kaukana kahden prosentin tavoitteestaan.

”Kun inflaatio nousee, myös kullan hinta nousee usein. Jos talouden epävarmuuden ja inflaatiopaineiden nykyinen suuntaus jatkuu, kullan hintaan voi kohdistua nousupaineita”, Gold IRA Guide -oppaan analyytikko Liam Hunt sanoo MarketWatchille.

Analyytikot ennustavat arvon nousevan jopa 2300 dollariin unssilta, kun tällä hetkellä jalometalli hinnoitellaan alle 2040 dollarin unssihintaan, kertoo CBS News.

Kulta on kysyttyä niin sijoituksena, statussymbolina kuin tärkeänä osana monia elektronisia tuotteita. Koska kultaa käytetään niin laajalti ja se on osa jokapäiväistä elämää, sen arvo harvoin laskee radikaalisti.

Kulta toimii inflaatiosuojana ja turvasatamana

Kulta nähdään usein suojaavana tekijänä inflaatiota vastaan. Hintojen noustessa fiat-valuuttojen, kuten Yhdysvaltain dollarin tai euron arvo voi laskea. Kulta sen sijaan säilyttää arvonsa tai sen arvo voi jopa nousta.

”Kulta on paras suoja sijoitussalkussa. Talouden taantumaa tapahtuu keskimäärin joka 5,5 vuosi. Joka kerta taantuman tapahtuessa tarvitset yhden omaisuuserän, joka pitää sinut pinnalla odottaessasi muiden sijoitustesi toipumista”, Collin Plume, Noble Gold Investmentsin perustaja, sanoo Yahoo Financen mukaan.

Kulta on säilyttänyt arvonsa ja sen hinta on jopa noussut tasaisesti viimeisen sadan vuoden aikana. Se toimii siis erinomaisena omaisuuseränä sijoitussalkun hajauttamisessa.

Kultaa kannattaa ajatella salkun ulkopuolisena sijoituksena. Hajauttamisen tarkoitus on sisällyttää eri luokkien omaisuuseriä, jotka eivät ole korreloituneet keskenään, jotta kokonaisriskiä saadaan pienennettyä. Kullan ja osakkeiden suhde on käytännössä nolla, mikä tekee siitä erityisen hyvän turvasataman vaikeina aikoina.

Globaali hyväksyntä ja rajoitettu tarjonta

Kulta on tunnustettu ja globaalisti hyväksytty jalometalli, eikä se ole sidoksissa mihinkään tiettyyn maahan. Kulta on universaali arvon säilyttäjä, jota voidaan helposti vaihtaa tai muuntaa muiksi omaisuuksiksi.

Kulta on NPR:n mukaan ”vanhan koulukunnan sijoitus.” Kullan kysyntä kasvoi viime vuonna 20 prosenttia ja sen arvo on kymmenen vuoden aikavälin huipussaan.

Kullan tarjonta on melko rajallista ja uusien löytöjen harvinaistuessa tämä niukkuus voi ylläpitää kullan arvoa ajan myötä. BBC raportoi vuonna 2020, että olemme saattaneet jo saavuttaa kullan huipun: pisteen, jolloin kullan tuotanto ei enää kasva, eikä kaivosala pysty vastaamaan kasvavaan kysyntään, talousssivusto Forbes kertoo.

Kulta nähdään rajoitettuna hyödykkeenä, joten sen arvon nousu voi jatkua odotettua korkeammalle.

Kulta on myös tunnustettu ja hyväksytty globaalisti, mikä tekee siitä helposti vaihdettavan omaisuuserän. Lisäksi kullan tarjonta on rajallista, mikä voi ylläpitää sen arvoa tulevaisuudessa.