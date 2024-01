Kuukauden rahastot: Viime vuoden heikoiten pärjänneitä olivat Kiina ja uusiutuva energia

Alkaneen pörssivuoden tuottoja voi metsästää viime vuoden häviäjistä.

Viime vuoden aikana heikoiten tuottaneiden rahastojen keskuudessa korostuu kaksi yhdistävää tekijää. Kehnoimmin tuottaneiden rahastojen joukosta löytyy pitkä lista Kiinaan ja uusiutuvaan energiaan sijoittavia rahastoja. Ne myös kytkeytyvät mielenkiintoisella tavalla toisiinsa.

Uusiutuvaa energia aallonpohjassa

Uusiutuvan energian yhtiöt ovat kompastuneet nousevaan korkotasoon ja kasvaneisiin kustannuksiin. Aurinkopaneelien kysyntä heikentyi sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa viime vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Useiden aurinkopaneeleja valmistavien yhtiöiden osavuositulokset ovat painuneet tappiollisiksi kymmenien prosenttien liikevaihdon laskun seurauksena.

Aurinkopaneelien asennusten odotetaan Yhdysvalloissa laskevan tänä vuonna neljä prosenttia ja kääntyvän uudelleen kasvuun ensi vuonna. Länsi-Euroopassa kysyntäkuva on sumuisempi, mutta kysynnän odotetaan kasvavan maltillisesti.

Koska aurinkopaneelien ja tuulivoimaloiden valmistaminen tarvitsee paljon raaka-aineita ja energiaa, niiden valmistuskustannukset ovat nousseet. Kasvaneet korot ovat tehneet projekteista aiempaa kannattamattomampia kasvaneiden rahoituskustannusten ja korkeampien tuottovaatimusten johdosta.

Useat kriitikot, esimerkiksi tunnettu raaka-ainesijoittaja Goehring&Rozencwajg, ovat jo pitkään kritisoineet uusiutuvan energian elinkaaren mittaista heikkoa hyötysuhdetta (EROI). Aurinko- ja tuulivoiman EROI on murto-osa esimerkiksi vesi- ja ydinvoimasta.

Goehring&Rozencwajgin mukaan tuuli- ja aurinkovoiman kannattavuuslaskelmat ovat perustuneet suurimmalta osin edullisen energian ja pääoman saatavuuteen. Investointipankki Lazard on arvioinut, että aurinkosähkön tuotantokustannus (LCOE) nousi vuosina 2021-2023 60 prosenttia ja tuulisähkön 32 prosenttia.

Samanaikaisesti esimerkiksi Yhdysvalloissa uusiutuvan sähköntuotannon odotetaan ylittävän hiilivoiman tuotannon tämän vuoden aikana, mitä selittää uusiutuvan energiatuotannon voimakas kasvu sekä hiilivoiman rakenteellinen vähentyminen.

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan vuonna 2023 uusiutuvaa energiaa lisättiin megawateissa ennätysmäärä. Lisäyksestä kaksi kolmasosaa oli aurinkoenergiaa, ja tästä puolet pieniä hajautettuja aurinkoenergiajärjestelmiä. IEA arvioi vielä kesäkuussa, että tuulivoiman uusi asennettu kapasiteetti kasvaisi vuoden 2023 aikana kahden vuoden laskun jälkeen. Tuulivoiman kapasiteetin lisäys ei kuitenkaan yllä ennätysvuoden 2020 tasolle.

Rahasto Luxembourg Selection Active Solar Storebrand Renewable Energy Juoksevat kulut 2 % 2 % Morningstar 2 2 Tuotto, 12 kk -27% -21 % Osakkeita 23 42 Rahaston koko 184 miljoonaa $ 134 miljoonaa $ Viisi suurinta sijoitusta First Solar

Sunrun

Enphase Energy

JinkoSolar

SolarEdge Bloom Energy

Sunrun

Samsung SDI

Vestas Wind Systems

Enphase Energy

Uusiutuvaan energiaan kytköksissä oleviin yhtiöihin voi sijoittaa usean eri rahaston kautta. Yllä olevassa taulukossa on esitetty kaksi rahastoa, joista ensimmäinen sijoittaa puhtaasti aurinkoenergia-alan yhtiöihin. Molempien rahastojen salkuista löytyy aurinkoenergian suhdannemittarina toimiva Enphase Energy. Se valmistaa esimerkiski mikroinverttereitä, ja heikentyneen kysynnän vuoksi aikoo irtisanoa kymmenen prosenttia työvoimastaan.

Päättyykö Kiinan viiden vuoden laskumarkkina?

Kiinassa puolestaan asuntokuplan puhkeaminen on ollut suurimpia syitä makrotalouden haasteisiin. Kiinan viidestä kymmenestä suurimmasta kiinteisökehittäjästä on mennyt konkurssiin. Suuri osa (80 %) kiinalaisten varallisuudesta on kiinni asunnoissa ja noin kolmannes Kiinan bruttokansantuotteesta syntyy tai on syntynyt rakentamisesta.

Rakentamisen hyytymisellä ja velkavuoren sulattamisella pelätään olevan pitkät ja laajamittaiset vaikutukset Kiinan talouteen ja koko maailmaan. Uuden vuoden puheessaan Kiinan presidentti Xi Jinping varoitti kiinalaisia edessä olevista haasteista. Kiinan teollisuustuotannon uutisoitiin laskeneen alimmalle tasolleen kuuteen kuukauteen. Mikäli Kiinan keskuspankki alkaisi elvyttävämpään rahapolitiikkaan, voisi se olla myönteistä osakemarkkinoille.

Lisäksi Kiinaa ja sen taloutta on ahdistanut ulkomaisten investointien hiipuminen, ulkomaisten sijoittajien vetäytyminen osakemarkkinoilta, demografiset haasteet sekä geopoliittiset uhkakuvat. Jos kiinalaisten osakkeiden kurssilaskun taustalla on pelko Kiinan hyökkäyksestä Taiwaniin, voisi kuvitella, että myös monen länsiyhtiön arvostustasoja tulisi korjata piiru alaspäin.

Kiinassa on voimakkaasti kasvava keskiluokka, suuri osa maailmaa on riippuvainen kiinalaisesta tuotannosta, raaka-aineista tai pääomasta. Lisäksi Kiina on tärkeä markkina niin kulutus- ja investointihyödykkeille kuin raaka-aineille. Länsimaailman pyrkimys kasvattaa uusiutuvan energian osuutta sähköntuotannossa on sekin riippuvainen Kiinasta. 70-90 prosenttia akkujen ja aurinkopaneelien tuotannosta tapahtuu Kiinassa. Kansainvälinen valuuttarahasto, IMF, odottaa Kiinan bruttokansantuotteen kasvavan 4,6 prosenttia tänä vuonna.

Rahasto J.P. Morgan China A Blackrock China Impact Juoksevat kulut 1,7 % 1,9 % Morningstar 4 3 Tuotto, 12 kk -26 % -27 % Osakkeita N/A 33 Rahaston koko 4400 miljoonaa $ miljoonaa $ Viisi suurinta sijoitusta Tencent

Pinduoduo

Meituan

Alibaba

Netease Hygeia Healthcare

Zhejiang Sanhua

China Water Affairs

Sungrow Power Supply

Nari Technology

Kiinalaisten osakkeiden laskumarkkina on kestänyt noin viisi vuotta. Kiinaan voi sijoittaa usean eri rahaston kautta. Lähempään tarkasteluun on valittu kahden suuren varainhoitajan sijoituksiltaan hyvin erilaista rahastoa. J.P. Morganin rahasto sijoittaa yleisesti kiinalaisiin osakkeisiin. Sen suurimpien sijoitusten joukossa on pääasiassa teknologiaan ja verkkokauppaan keskittyneitä yhtiöitä. Morningstarin mukaan rahaston keskimääräinen P/E-luku on 12 ja P/B-luku 1,8.

Blackrockin rahasto puolestaan painottaa kriteerinä yritysten vaikutusta yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuun. Sen suurimmat omistukset ovat pitkälti suomalaiselle tuntemattomia nimiä. Esimerkiksi sen suurin omistus, Hygeia Healthcare, on Kiinan suurin syöpähoitoon keskittynyt yritys, joka operoi esimerkiksi syöpäsairaaloita. Vanhenevan väestö varmistanee Hygeialle myönteiset kysyntänäkymät.

Toiseksi suurin omistus, Zhejiang Sanhua, puolestaan valmistaa erilaisia venttiileitä, joita käytetään niin talotekniikassa, kodinkoneissa kuin autoteollisuudessa. Rahaston keskimääräinen P/E-luku on hieman yli 14 ja P/B-luku 2,3.



