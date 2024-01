Martela aloittaa uuden vuoden epävarmoissa tunnelmissa

Martelan liikevaihdon kehitys riippuu toimistokalustemarkkinoiden kehityksestä. Analyytikko ei odota positiivista käännettä ainakaan alkuvuonna.

Toimistoratkaisuja tarjoavan Martelan vuosi on ollut raskas. Haasteet ovat olleet samat viime vuoden lopulla. Sota Ukrainassa on tuonut markkinoille epävarmuutta ja aiheuttanut merkittäviä hinnankorotuksia ja saatavuushaasteita raaka-aineissa. Lisäksi markkinatilanteeseen on negatiivisesti vaikuttanut inflaation kasvu ja korkojen nousu.

Tunnelin päässä näytti silti näkyvän valoa, kun yhtiön liikevaihto laski kolmannella vuosineljänneksellä vain 2,9 prosenttia vertailukaudesta 24,5 miljoonaan euroon, ja liikevaihto ylitti selvästi toisen neljänneksen 19,4 miljoonan euron liikevaihdon.

Lisäksi heinä-syyskuussa tulos oli positiivinen. Kun toisella vuosineljänneksellä liikevoitto oli tappiolla -2,9 miljoonaa euroa, ylsi Martela kolmannella vuosineljänneksellä niukasti positiiviseen 0,8 miljoonan liikevoittoon. Vertailukaudella liikevoitto oli 2,1 miljoonaa euroa.

Käänteen merkit olivat siis olemassa. Joulukuun 20. päivänä Martela joutui kuitenkin julkistamaan tulosvaroituksen.

Yhtiö kertoi tiedotteessaan, että markkinoiden epävarmuuden aiheuttaman kysynnän heikkenemisen sekä loppuvuoden projektitoimitusten ajoittumisen epävarmuuden vuoksi yhtiö tarkentaa koko vuoden liikevaihtoennustettaan.

Uuden arvion mukaan Martela odottaa, että sen vuoden 2023 liikevaihto laskee noin 9-13 prosenttia vuoden 2022 liikevaihdosta ja on noin 93-97 miljoonaa euroa. Vuonna 2022 liikevaihto oli 107 miljoonaa euroa.

Aiemmin yhtiö oli arvioinut, että sen liikevaihto laskee hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Aikaisemman ohjeistuksen mukaisesti Martela odottaa edelleen liiketuloksen arvioidaan olevan negatiivinen.

Inderesin analyytikko Thomas Westerholm arvioi, että Martelan liikevaihto-ohjeistuksen lasku oli haastavan alkuvuoden jälkeen odotettavissa.

Westerhomin mukaan tulosvaroitus ei tarjonnut oleellista uutta, joskin se vahvisti Inderesin epäilyjä toimistokalustemarkkinan haasteiden jatkumisesta myös neljännellä vuosineljänneksellä.

Westerholm ei odota toimistokalustemarkkinoiden elpymistä lähikuukausina.

”Martelan tuloksen elpyminen ja elpymisen kerroin riippuu pitkälti Suomen toimistokalustemarkkinasta toimialan kireän kilpailun ja matalan katetason vuoksi. Ennusteissamme odotamme markkinalta myötätuulta vasta H2’24, jonne näkyvyys on myönnettävästi tässä vaiheessa vielä heikko”, analyytikko totesi marraskuun puolessa välissä.

Haastavat ajat ovat myös syöneet Martelan kassavaroja. Kolmannen vuosineljänneksen lopussa Martelan vuokraveloista oikaistu nettokassa oli enää 5,1 miljoonaa euroa, kun vuoden 2022 lopussa yhtiöllä oli 9,5 miljoonan euron nettokassa.

”Kassa on kuluvan vuoden aikana kutistunut selvästi heikon rahavirran, mutta myös liiketoiminnan kausiluonteisuuden vuoksi”, Westerholm toteaa.

Inderes ennustaa Martelan säilyttävän vuonna 2024 saman liikevaihdon kuin vuonna 2023. Oikaistun liikevoiton analyysitalo ennustaa nousevan plussalle 0,9 miljoonaan euroon. Oman pääoman tuottoennuste on kuitenkin vaatimaton, vain 1,3 prosenttia vuodelle 2024.

Inderes antaa Martelan osakkeelle myyntisuosituksen 1,1 euron tavoitehinnalla. Osakkeen päätöskurssi vuoden 2023 viimeisenä päivänä oli 1,28 euroa.