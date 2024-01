Microsoft ja Apple kisaavat maailman arvokkaimman yhtiön tittelistä

Ohjelmistojätti Microsoftin osake on viime kuukausina noussut tekoälypanostustensa ansiosta.

Microsoftin toimitusjohtaja Satya Nadelle.

Microsoft vei torstaina hetkeksi arvokkaimman pörssiyhtiön tittelin Applelta varhaisessa kaupankäynnissä. Apple palasi kuitenkin kärkeen pörssin sulkeutuessa.

Ohjelmistojätti Microsoftin arvo nousi yli 2,8 biljoonaan dollariin. Myös Applen markkina-arvo on noussut yli 2,8 biljoonan dollarin. Microsoftin osake on kivunnut vuodessa 61 prosenttia, kun taas Applen osake on noussut 39 prosenttia.

Applen osakkeen nousu on vuoden 2024 ensimmäisten päivien aikana hyytynyt, kun kolmen pankin analyytikot ovat laskeneet yhtiön osakkeen suositusta iPhone-kysynnän hidastumisen pelossa.

Kehitys on seurausta useista esteistä, joita Apple on kohdannut alkuvuonna.

Viime viikolla Applen iPhoneja kokoava kiinalainen Foxconn ilmoitti liikevaihdon laskeneen vuoden takaisesta.

Microsoftin ja Applen osakkeiden kurssikehitys kolmen vuoden ajalta.

Applella haasteita kilpailuviranomaisten kanssa

New York Timesin mukaan Yhdysvaltain oikeusministeriö valmistelee Applea vastaan kilpailuoikeudellista syytettä, joka voi käynnistyä myöhemmin tänä vuonna. FBI on tutkinut, onko Apple hyödyntänyt erilaisia laitteisto- ja ohjelmistotuotteitaan varmistaakseen iPhonen määräävän aseman älypuhelinmarkkinoilla.

USA:n oikeusministeriön kanne voisi kohdistua siihen, miten Apple Watch toimii yksinomaan iPhonen kanssa, sekä yhtiön iMessage-palveluun, joka on myös saatavilla yksinomaan Applen laitteissa. Kanne voisi raportin mukaan keskittyä myös yhtiön Apple Pay -maksujärjestelmään.

Vaikka tutkimus on loppuvaiheessa, oikeusministeriö ei ole tehnyt lopullista päätöstä kanteen nostamisesta.

Uutistoimisto Reutersin mukaan lisäksi Barclays ja Piper Sandler alensivat molemmat Applen osakkeen suositusta. Analyytikot pelkäävät yleisesti, että Applen iPhone 15 jää alakynteen Kiinassa samalla, kun Huawei parantaa kilpailuasemaansa Kiinan markkinoilla.

Keskiviikkona Redburn Atlanticin analyytikko James Cordwell totesi, että Applen osakkeella on vain vähän nousuvaraa lähivuosina ja että odotettavissa oleva alavireinen maaliskuun vuosineljännes voi vaikuttaa sijoittajien luottamukseen näitä näkymiä kohtaan.

Myös Barclaysin Tim Long alensi Applen osakkeen suositusta, pudottaen sen pidä-tasolta vähennä-tasolle, ja laski hintatavoitettaan 161 dollarista 160 dollariin. Myös Piper Sandlerin Harsh Kumar laski osakkeen suosituksen neutraaliksi.

Microsoftin pilviliiketoiminta takoo tulosta

Sen sijaan Microsoftin liiketoiminta näyttää rullaavan oikeaan suuntaan. Viimeisimmässä tulosraportissaan yhtiö kertoi tekoälytyökalujensa antaneen odotettua paremman sysäyksen yhtiön Azure-pilviliiketoiminnalle.

Vuosineljänneksen aikana Microsoftin Intelligent Cloud -segmentti, joka sisältää sen Azure-liiketoiminnan, tuotti neljänneksellä 24,3 miljardia dollaria, mikä oli parempi kuin Wall Streetin 23,6 miljardin dollarin odotukset. Azuren ja muiden pilvipalveluiden liikevaihto kasvoi neljänneksellä 29 prosenttia, mikä ylitti Wall Streetin 27 prosentin odotukset.

Microsoft pyrkii varmistamaan, että sen massiiviset investoinnit ChatGPT:n kehittäjään OpenAI:han ja sen omiin generatiivisiin tekoälytarjouksiin tuottavat sijoittajille tulosta.

Yhtiö on investoinut miljardeja OpenAI:iin, joka on kuitenkin joutumassa yhä tiukempaan valvontaan Ison-Britannian ja EU:n sääntelyviranomaisten taholta. Microsoftin on kyettävä osoittamaan, että sen asiakkaat todella ostavat generatiivisen tekoälyn avulla toimivia sovelluksia. Markkinoilla generatiiviseen tekoälyyn kohdistuu suuret odotukset, mikä on tukenut Microsoftin markkina-arvoa.

Microsoft kertoi myös viime viikolla, että laitevalmistajat tuovat pian markkinoille Windows-tietokoneet, joiden näppäimistössä on Copilot-näppäin. Näppäimen avulla käyttäjät pääsevät nopeasti käsiksi ohjelmistovalmistajan Copilot-tekoälyavustajaan.

Jättipanostukset Copilotiin ja pelimarkkinoihin

Microsoft Copilot on ohjelmistoyhtiön jättipanostus. Se on uusi tekoälypohjainen ratkaisukokonaisuus, joka yhdistyy saumattomasti Microsoft 365 -työkalujen, kuten Wordin, Excelin, PowerPointin, Outlookin, Teamsin ja monien muiden Microsoftin ratkaisujen kanssa.

Microsoft panostaa myös pelialaan.

Microsoft sai viime lokakuussa päätökseen jättimäisen, lähes 69 miljardin dollarin kaupan, jolla se ostaa Activision Blizzard -yhtiön. Activision Blizzard on tullut tunnetuksi sellaisten hittipelien kuten Call of Duty, World of Warcraft ja Diablo julkaisijana.

Kyseessä on Microsoftin kaikkien aikojen ylivoimaisesti suurin yrityskauppa, joka ylittää reilusti Microsoftin LinkedInin ostamisesta vuonna 2016 maksamat 26 miljardia dollaria ja Bethesdan ostamisesta vuonna 2021 maksamat 7,5 miljardia dollaria.

Microsoft on nyt maailman kolmanneksi suurin peliyhtiö liikevaihdolla mitattuna, kun sen edellä ovat vain Tencent ja Sony.