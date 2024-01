Nokian Renkaiden markkinaolosuhteet parantuneet – pankilta yhä ostosuositus

Vaikeuksissa painiskellut Nokian Renkaat tarjoaa edelleen mukiinmenevää osinkotuottoa.

Kuva: Nokian Renkaat Oyj.

Venäjä-pakotteista massiivisesti kärsinyt Nokian Renkaat antoi lokakuussa tulosvaroituksen. Rengasyhtiö alensi tuolloin ohjeistustaan vuodelle 2023. Yhtiö on kärsinyt rajallisesta tuotantokapasiteetista, koska se joutui luopumaan rengastuotannostaan Venäjällä.

Yhtiö kertoi odottavansa, että segmentit yhteensä liikevaihto on vuonna 2023 noin 1,15–1,2 miljardia euroa ja segmentit yhteensä liikevoittomarginaali noin 5,5–6,0 prosenttia. Aiemmin yhtiö odotti segmentit yhteensä liikevaihdon olevan 1,3–1,5 miljoonaa euroa ja segmentit yhteensä liikevoittomarginaalin 6–8 prosenttia.

Viime vuonna Nokian Renkaiden liikevaihto oli 1,35 miljardia euroa ja liikevoittomarginaali 1,3 prosenttia.

Yhtiön mukaan haastavat markkinaolosuhteet ovat jatkuneet auto- ja rengasalalla kolmannen vuosineljänneksen aikana, ja jälleenmyyjien rengasvarastot ovat korkealla tasolla.

Jälleenmyyjäasiakkaiden keskittyminen varastonhallintaan sekä alhainen kuluttajaluottamus vaikuttavat rengaskysyntään ja -myyntiin aiemmin ennakoitua negatiivisemmin. Myös valuutoilla on ollut negatiivinen vaikutus Nokian Renkaiden liikevaihtoon.

Nähdäänkö käänne parempaan viimeisellä vuosineljänneksellä?

Danske Bankin analyytikko Mika Karppinen uskoo kuitenkin, että rengasyhtiön neljännen vuosineljänneksen tulos paranee selvästi volyymien kasvun, Pohjoismaiden melko hyvän talvikauden sekä alhaisempien tuotantokustannusten myötä.

Nokian Renkaiden osakekurssi viimeisimmän vuoden ajalta.

”Uskomme, että varastojen purkamisen päättyminen ja melko kunnollinen talvikausi Pohjoismaissa parantavat näkymiä vuodelle 2024. Uskomme myös, että punaisenmeren tapahtumilla voi olla hieman positiivinen vaikutus Euroopan hintaympäristöön johtuen paineista rengastuonnissa, joka käsittää jopa puolet markkinoiden volyymeissä”, Karppinen toteaa pankin aamukatsauksessa.

Karppisen mukaan Nokian Renkaiden tuloskasvua tukevat kasvavat volyymit ja alhaisemmat logistiikka- ja tuotantokustannukset. Tosin heikompi hinnoittelu johtuen heikentyneestä maavalikoimasta ja hintapaineista kaikilla markkinoilla on todennäköisesti laimentanut tuloksen paranemista.

Osakkeen osinkotuotto houkuttelee

Danske Bankin näkemyksen mukaan tuotannon uudelleenrakentamisen hyödyt sekä pidemmällä aikavälillä mahdollisesti kolminkertaistuvat tuotot eivät täysin näy arvostuksessa.

Nokian Renkaat treidaa 2024E EV/EBIT-kertoimella 14,6x. Rengasyhtiön kapasiteetin nostamisen jälkeen osakkeen käypäarvo on noin 10,3 euroa, analyytikko kertoo. Osake on laskenut vuodessa 27 prosenttia ja perjantain päätöskurssi oli 8,1 euroa. Siten osakkeessa olisi reilu nousuvara, mikäli Danske Bankin tavoitehinta on kohdillaan.

Analyytikoiden konsensustavoitehinta on kuitenkin alhaisempi, 8,1 euroa.

Uudelleenrakennusvaiheessa osake tarjoaa pankin arvion mukaan terveen 6,6 prosentin osinkotuoton. Danske Bank toistaa Nokian Renkaiden ostosuosituksen.

Muiden analyytikoiden suositukset vaihtelevat suuresti, kun toisenkin analyytikon suositus on osta ja kahden analyytikon suositus on myy. Kuuden analyytikon suositus on pidä. Konsensus odottaa Nokian Renkaiden osakekohtaisen tuloksen kääntyvän tänä vuonna plussalle.

Konsensuksen mukainen osinkotuotto tälle vuodelle on 6,3 prosenttia.