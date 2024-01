Laskutuspalvelu paljastaa – näillä toimialoilla pienyrittäjä laskuttaa eniten

Digitaalisia palveluita itsenäisille yrittäjille tarjoava UKKO.fi:n toimialakohtainen vertailu paljasti mielenkiintoista tietoa toiminimiyrittäjien laskutuksista.

Kevytrittäjille ja toiminimiyrittäjille mm. laskutuspalveluita tarjoava UKKO.fi on julkaissut toimialakohtaisen vertailun, joka kertoo eri alojen välisiä laskutuseroja. Vertailu on tehty laskemalla UKKO.fi-palvelussa vuoden 2023 aikana lähetetyistä laskuista. Palvelussa lähetettiin viime vuonna yhteensä yli 60 000 laskua.

Vertailussa selvitetyt keskituntilaskutuksen mediaanit kertovat siitä, millä aloilla laskutetaan korkeimpia tuntihintoja, sekä mitkä alat ovat suurimpia nousijoita tai laskijoita. Lisäksi vertailussa on verrattu vuotta 2023 vuoteen 2022, josta on helppo laskea sitä, miten hyvin yrittäjät ovat pärjänneet yleisen hintatason nousemisen keskellä.

Lue myös: Kevytyrittäjyys vai toiminimi?

Kärjessä asiantuntija- ja konsulttityöt

Korkeimpia mediaanituntihintoja laskuttavien toimialojen lista on hyvin asiantuntija- ja konsultointipainotteinen. Piikkipaikalta löytyy ATK-laitteisto- ja ohjelmistokonsultointi, jossa mediaanituntihinta liikkuu 65 eurossa.

Tämän perässä tulevat 60 euron tuntilaskutuksella graafinen muotoilu, muut terveyspalvelut sekä ohjelmistosuunnittelu ja valmistus. Kärkisijoille mahtuivat myös suhdetoiminta ja viestintä (58 e/h), muu liikkeenjohdon konsultointi (56 e/h) ja muu rakennustekninen palvelu (51,20 e/h). Lisäksi 50 euron tuntilaskutukseen pääsivät valokuvaamot ja muu kuvaustoiminta, kääntäminen ja tulkkaus sekä sisustussuunnittelu.

”Hintaan vaikuttaa toimialan lisäksi yrittäjän ammattitaito, erityisosaaminen ja kysyntä. Jokaisen yrittäjän on syytä tarkastella omaa työtään asiakkaan näkökulmasta ja nostaa rohkeasti hintoja, kun sille on perusteet. Omasta työstä täytyy saada riittävä korvaus”, UKKO-konsernin toimitusjohtaja Lauri Timgren kommentoi.

Kaikki eivät ole pysyneet hintatason kyydissä

Vertailussaan UKKO.fi muistuttaa myös yleisestä hintatason nousemisesta. Tilastokeskuksen mukaan inflaatio oli marraskuussa 2023 3,3 prosenttia, ja toiminimiyrittäjät ovat pystyneet nostamaan laskutustaan keskimäärin 2,9 prosenttia. Laskutukset ovat siis pysyneet kutakuinkin inflaation perässä.

Kaikista parhaiten tuntilaskutustaan on saanut nostettua muu rakennustekninen palvelu, jossa hinnat ovat nousseet 46 prosenttia vuodentakaisesta. Myös sisustussuunnittelu (37 %), ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus (35 %) sekä suhdetoiminta ja viestintä (29 %) ovat saaneet nostettua hyvin laskutustaan.

Yleisen hintatason nousemisesta huolimatta kaikki yrittäjät eivät ole saaneet nostettua laskutustaan. Joillakin aloilla tuntilaskutus on saattanut jopa pienentyä vuoden 2022 vertailukaudesta. Kaikista toimialoista vaikeinta on ollut alalla nimeltä muu ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, jolla tuntihinta on laskenut 64,52 eurosta 36 euroon, eli peräti 44 prosenttia.

Muita hintojaan laskemaan joutuneita toimialoja ovat rakennuspaikan valmistelutyöt (-26 %), muut koulutusta antavat yksiköt (-20 %) sekä valokuvaamot ja muu kuvaustoiminta (-18 %).

Riskinä liian alhaiseksi hinnoiteltu työ

Huomionarvoista vertailussa on myös se, että hintoja pudottamaan joutuneista toimialoista moni päätyi hintojen pudottamisesta huolimatta eniten yhdeltä tunnilta laskuttavimpiin toimialoihin. Esimerkiksi muu liikkeenjohdon konsultointia harjoittavilla laskutus putosi 65 eurosta 56 euroon, eli 14 prosenttia edellisvuodesta, tai Atk-laitteisto- ja ohjelmistokonsultoinnilla 70 eurosta 65 euroon, joka oli seitsemän prosentin pudotus.

Tuntilaskutuksen pienentyminen ei kuitenkaan kerro aina koko kuvaa. UKKO.fi muistuttaakin, että kovassa kilpailutilanteessa pienet hinnanalennukset voivat myös kasvattaa yrittäjän tuloja merkittävästi. Omaa osaamistaan ei tule myydä liian halvalla.

”Tietämättömyys oman toimialan hintatasosta on haaste erityisesti aloitteleville yrittäjille, jotka saattavat hinnoitella työnsä liian alhaiseksi. Tällainen strategia voi vaikeuttaa hintojen myöhempiä korotuksia ja jopa aiheuttaa asiakkaiden menetyksiä”, Timgren varoittaa.