Puhkeaako tekoälykupla vuonna 2024

Tekoäly näyttäisi olevan täällä, mutta onko läpimurto kypsä realisoitumaan positiiviseksi kassavirraksi vai muistuttaako viime vuoden pörssireaktio klassista pörssikuplaa.

Sen dataa rakastavat tietojenkäsittelijät tuntevat koneoppimisena ja visuaalisina tunnetut insinöörit hahmotunnistuksena. Otsikoissa saimme kansanomaisemmin tutustua toistuvasti ohjelmointitekniikkaan nimeltä tekoäly.

Rakkaalla lapsella on monta nimeä.

Vuonna 2022 Dall-E ja Midjourney ilahduttivat yleisöä piirtämällä kuvia ihmisen antaman kuvauksen perusteella. ChatGPT vuoden 2022 lopulla hämmästytti keskustelukyvyllään.

Ei ole siis sattumaa, että alavireinen ja innovaatiotalvesta kärsivä Nasdaq koki vaikeiden aikojen jälkeen indeksi tasolla 53,8 prosentin nousun vuonna 2023. Erityisesti laskentatehostaan tunnettu NVIDIAn osakkeen arvo nousi yli 220 prosenttia vuoden aikana.

Ihminen on puhunut vuosikymmenien ajan koneiden korvaavan ihmiset. Nyt se tuntui vihdoin tapahtuvan.

Millainen kupla tekoäly on?

”Tottakai tekoäly on kupla” toteaa tieteiskirjailija ja journalisti Cory Doctorow. Tekoäly on samankaltainen kupla kuin Uber oli. Sen tarkoituksena on houkutella sijoittajia. Koska se on kupla, se mitä todennäköisemmin pitää sisällään runsaasti holtitonta rahan käyttöä ja silkkaa petosta.

Uber poltti yhteensä 31 miljardia dollaria sijoittajien rahoja luodessaan taksimaailmaa muuttavasta liiketoimintamallista ruusuisen kuvan. Lopputuloksena taksiliiketoiminnan säätelyä purettiin ympäri maailman, eikä palvelun tai liiketoiminnan kustannukset tai laatu lopulta kehittyneet.

Mutta vaikka kuplat onkin petosta, se ei tarkoita, että ne lähtökohtaisesti jättäisivät maailman huonompaan tilanteeseen kuin missä se oli ennen kuplan syntymistä.

Tekoälykupla muistuttaa IT-kuplaa

Talouden kuplaksi määritellään, kun kaupankäynnin kohteen hinta eroaa markkinoiden perustekijöiden määräämästä tasapainohinnasta. Pörssi voi kuitenkin olla taloudesta irrallinen. Internet toi lopulta enemmän talouskasvua kuin mitä IT-kuplassa hinnoiteltiin.

Ei vain niihin yhtiöihin, mihin se hinnoiteltiin.

Se on iso kysymys, realisoituuko tekoäly nykyisten kuplayhtiöiden ulkopuoliseksi talouskasvuksi. Asiat halpenevat, kun ne yleistyvät ja skaalautuvat.

On tutkittu, että kohdistaessaan johonkin teknologiaan naurettavan määrän rahaa, sieltä lopulta syntyy jotain täysin uutta. Jotta tekoäly lopulta todella kehittyisi, siihen pitääkin panostaa riittävästi.

Alkuinnostus uutta kohtaan

Suurin osa ei edes tiedä, miten nykyiset tekoälysovellukset toimivat. Ihmiset olettavat tekoälyn disruptoivan olemassa olevaa teknologiaa ja vähentävän työpaikkoja.

Muistatteko sen termin ”ATK” siis ”automaattinen tietojenkäsittely”. 1990-luvulla johtoportaalle myytiin ajatus, että tietokone käsittelee automaattisesti kaiken tarvitsemamme tiedon.

Kaikkien näiden vuosien panostusten myötä, tapahtuvatko asiat automaattisesti?

Uteliaat ovat oppineet, että ChatGPT on kielimalli, joka ennustaa todennäköisyyksiin perustuen aina seuraavan sanan. Mutta ChatGPT ei oikeastaan edes ole kielimalli, se on kätevä käyttöliittymä, jonka toiminta perustuu OpenAI:n kehittämiin kielimalleihin GPT3.5 tai GPT4.0.

Algoritmi perustuu Google Researchin ja Google Brainin kehittämään teknologiaan, jota kutsutaan Transformereiksi. Tranformerin toiminnasta löydät selkokielisimmän löytämäni kuvauksen täältä.

Generative pre-trained transformer on puolestaan ensimmäisenä OpenAI:n kehittämä suuri kielimalli (Large language model, LLM). Merkittävimpiä suuria kielimalleja ovat esimerkiksi OPENAIn GPT-mallit, Googlen PaLM, Metan LLaMA, Microsoftin Copilot, Bloom, Ernie 3.0 Titan ja Anthropic Claude 2 ja uusia kielimalleja syntyy markkinoille jatkuvasti.

Valinnanvaraa siis riittää.

Koska algoritmin toiminta perustuu todennäköisyyksiin, koneoppimisen avulla tuotettujen tulokset on helpoin ymmärtää ensimmäisinä hahmotelmina yleistietoa vaativista tehtävistä, jotka ihminen sitten korjaa.

Jokainen todennäköisyyksiä ymmärtävä ymmärtää, että todennäköisyyksiin perustuvan teknologian satunnaistapahtuman lopputulos voi olla myös se epätodennnäköisin lopputulema. Siihen lottoaminenkin perustuu.

Koska kielimallin todennäköisyys perustuu suureen massaan informaatiota, tuloksen jälki ei toistaiseksi ole asiantuntijan lausuntoa luotettavampi. Tuloksena on todennäköisimmin todennäköisin päätelmä. Toistaiseksi malli ei tunnista oikeaa väärästä vaan osaa laskea todennäköisimmän toteuman.

GPT Builder on jonkinlainen vastaus tähän ongelmaan ja ChatGPT käyttääkin käyttäjiensä toimintaa kehittääkseen algoritmejään.

Miksi se on kupla?

Jotkut tuomitsevat tekoälyn epäilijät luontaisesti uudistuksia vastustaviksi henkilöiksi, jotka pelkäävät kaikkea uutta. Pelkäävät vain oman työpaikkansa puolesta, eivätkä ymmärrä, miltä tulevaisuus tulee näyttämään.

Hyvin yksinkertaisesti, kuplan merkit täyttyvät, koska teknologian soveltaminen ja tuotteistaminen on vielä lasten kengissä. Teknologiassa on vielä paljon kehitettävää ja yritysten liiketoiminnan kehittyminen on pitkälti riippuvainen sijoittajien rahoituksesta.

Teknologia on kehityksessään siinä vaiheessa, että palvelun tarjoajia on useita, eikä lopullisesta voittajasta ole vielä tietoa.

On täysin mahdollista, että teknologian ensimmäiset palvelun tarjoajat ja omaksujat putsaavat pöydän teknologian kehityksen ensimmäisistä voitoista ja luovat etumatkan, jota kilpailijoiden on mahdoton myöhemmin enää saavuttaa.

Tyypillisesti tässä teknologian kehitysvaiheessa joltain loppuu rahat kesken, toisen ostaa kilpailija, jonkun teknologia on muita tehokkaampaa tai yksikertaisesti ansaintamalli sallii teknologian tehokkkaamman kehittymisen.

Tekoälyn ansaintamalli lanseeraamatta

Suurten kielimallien ylläpito on myös hyvin kallista. Yritykset ovat olleet vaitonaisia mallien rakentamisen ja pyörittämisen kustannuksista. Suurien mallien pyörittäminen on yksinkertaisesti todettu kalliiksi.

Esimerkiksi ChatGPT:n nykyiset käyttökustannuksien on arvioitu maksavan laitteistoinferenssissä 700 000 dollaria päivässä.

Ohessa on yksi vertailu Googlen hakutyökalun käyttökustannuksista ja millaiseksi liiketoimintapotenttiaali ChatGPT3.5:llä voisi muodostua, mikäli se saavuttaisi saman määrän käyttäjiä kuin Google -hakukone. Vertailussa on myös tarkasteltu Googlelle syntyvää kustannushyötyä siitä, että sillä löytyy TPUv4, eikä se ole riippuvainen NVIDIAn raudasta.

Taulukko. Analyysi Googlen hakutyökalun ja ChatGPT3.5:sen pyörittämisen kustannuksista. Lähde: Semianalysis

Kustannukset perustuvat kielimallin laskettaviin parametreihin.

GPT 3.5:lla on tiettävästi 170 miljardia parametria. GPT4.0 arvioidaan olevan 1,7 triljoonaa parametriä.

Missä on GPT5.0

On pidetty merkittävänä suurten kielimallien toiminnassa parametrien määrää, mutta kuten aivoissa neuronien määrää tärkeämpää on synapsien yhteydet myös kielimalleissa parametrien määrää tärkeämpää on parametrien kyky löytää luotettavia syy-seuraussuhteita toisiinsa nähden.

Luettavien parametrien määrän kasvaessa myös mallin käyttökustannukset kasvavat. Nousee kysymys, kuka haluaa maksaa palvelusta ja kuinka paljon. Tehostaakseen liiketoimintamallia on odotettavissa, että bulkista on eroteltava yrityksille lisäarvoa tuottava laatu.

Kaikki eivät ole myöskään antaneet suostumustaan kouluttaa algoritmejä kuvillaan ja teksteillään. Tekijänoikeuksista on odotettavissa riitaa.

Alkuvuodesta 2023 Microsoft investoi 10 miljardia OpenAI:hin. GPT5.0 julkaisupäivää on arvailtu maaliskuun 2023 GPT4.0 julkaisupäivän jälkeen aika ajoin. Marraskuussa 2023 Altman pyysi lisää rahoitusta GPT-mallin kehittämiseen.

Sam Altmanin näkemyksenä on, että se tarjoaa integroitavan työkalun asiakkailleen, jolla yritykset voivat luoda omat tekoälysovelluksensa. Tällöin teknologian kehittymisestä hyötyisivät kaikki.

Yritykseen sijoittajille on epäselvää, kuinka kypsässä tilanteessa OpenAI on ja miten he pystyvät perustelemaan tekemänsä sijoituksen yritykseen. Erityisesti Microsoft on ajautunut suurimpana sijoittajana törmäyskurssille OpenAI:n kanssa.

Tulevana vuonna on mielenkiintoista sijoittajana seurata, kuinka paljon tuotekehitys ja ansaintamallin lanseeraminen tuottaa yrityksille harmaita hiuksia.