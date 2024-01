Saudi-Arabia painaa raakaöljyn hintaa alas – USA yhä tärkeämpi toimija

Raakaöljyn hinta on kääntynyt jyrkkään laskuun.

Kurssilaskun syynä on se, että Saudi-Arabia on laskenut lippulaivansa Arab Light -raakaöljyn hintaa Aasian asiakkaille alimmalle tasolle 27 kuukauteen, kertoo Saudi Aramco -yhtiö sunnuntaina. Pörssiyhtiö Saudi Aramco, viralliselta nimeltään Saudi Arabian Oil Company, on maailman suurin öljy- ja energia-alan yhtiö.

Helmikuussa Aasian markkinoille toimitettavan Arab Light -öljyn hintaa laskettiin kaksi dollaria Oman/Dubain -alueellisen vertailuarvon alapuolelle. Eurooppaan ja Välimeren alueelle toimitettavan raakaöljyn hintaa laskettiin kaksi dollaria Brent-vertailuarvoa alhaisemmaksi.

”Saudi-Arabia viestii, että se pyrkii säilyttämään kilpailukykynsä markkinoilla eikä ole halukas vähentämään yksipuolisesti tuotantoaan”, arvioi ruotsalaisen SEB-pankin analyytikko Bjarne Schieldrop uutistoimisto Reutersille. Hänen mukaansa tämä tekee maailman johtavan viejän yksipuolisista tuotannonleikkauksista vähemmän todennäköisiä.

Saudi-Arabialla öljyn kysyntähuolia

Saudi-Arabian hinnanalennukset ovat merkki raaka-ainemarkkinoiden heikkoudesta, sillä maailman suurin öljynviejä kamppailee kysynnän hidastumisen kanssa erityisesti Aasiassa. Kysyntää koskevat huolet ovat pysyneet pinnalla, koska Kiinan talousdata on ollut mollivoittoista.

Saudi-Arabia joutuu kilpailemaan raakaöljyn viennissä entistä enemmän, koska kysyntä on alhaalla ja muut Lähi-idän tuottajat ovat lisänneet öljyntuotantoaan.

Hinnanalennukset tulevat voimaan noin kuukausi sen jälkeen, kun öljynviejämaiden järjestö OPEC:n ja sen liittolaisten uudet tuotantoleikkaukset vuodelle 2024 olivat suurelta osin pettymys raaka-ainemarkkinoilla. Leikkaukset yhdessä Yhdysvaltojen ennätyksellisen korkean tuotannon kanssa eivät ole onnistuneet vakuuttamaan öljymarkkinoita siitä, että maailmanlaajuiset öljytoimitukset kiristyisivät merkittävästi vuoden 2024 alkupuoliskolla.

Vaikka Israelin ja Hamasin välinen konflikti aiheuttaa jonkin verran haasteita näille näkymille, sen todellinen vaikutus öljytoimituksiin on toistaiseksi pysynyt vähäisenä. Yhdysvallat on myös korvannut omilla öljytoimituksillaan Atlantin öljykuljetusten mahdollisia suuria toimitusvajauksia.

Korkean korkotason ja maailmantalouden kasvun hidastumisen odotetaan heikentävän kysyntää tänä vuonna, varsinkin kun öljyn tarjontaa on riittävästi kysyntään nähden.

Amerikkalaiset hyötyvät Punaisen meren kriisistä

Iranin tukemien Jemenien huthikapinallisten Punaisella merellä tekemät hyökkäykset kauppalaivoja vastaan aiheuttavat kaaosta maailman toimitusketjuissa, mutta Yhdysvaltain öljynvienti näyttää hyötyvän niistä.

Tämä johtuu siitä, että kansainvälinen kysyntä on siirtynyt Yhdysvaltain runsaaseen liuskeöljytarjontaan – joka on turvallisempi ja halvempi tapa hankkia toimituksia, erityisesti EU:n asiakkaille, Mizuho Securities -yhtiön USA:n energiafutuurien johtaja Robert Yawger kirjoitti torstaina MarketWatch-sivuston mukaan.

Monet raaka-aineostajat näyttävätkin ostavan öljyä Lähi-idän sijasta Yhdysvalloista. Yhdysvaltain energia-alan tietohallinnon mukaan Yhdysvaltain öljyn vienti kasvoi 35 prosenttia lähes 5,3 miljoonaan tynnyriin päivässä 29. joulukuuta päättyneellä viikolla. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Yhdysvaltojen vienti on kasvanut sen jälkeen, kun huthikapinalliset aloittivat hyökkäyksensä Punaisella merellä marraskuun puolivälissä.