SSAB:n johto yllättyi vihreän teräksen kysynnästä – analyysi

Velaton SSAB teki viime vuonna hyvän 1,15 miljardin euron nettotuloksen ja jakaa 450 miljoonaa euroa osinkoa. Johto yllättyi SSAB Zeron kysynnästä.

SSAB:llä on käynnissä iso 550 miljoonan euron investointi Oxelösundin tehtaalla Ruotsissa tuotannon muuntamiseksi hiilidioksivapaaksi vuoden 2026 loppuun mennessä. Kuva: SSAB, tiedote 2.6.2023



Teräsyhtiö SSAB:n raakateräksen tuotanto vuonna 2023 oli 7,8 miljoonaa tonnia, josta valssatun teräksen osuus 7,1 miljoonaa. Terästoimitukset asiakkaille tekivät 6,5 miljoonaa tonnia, jossa on kasvua pari prosenttia.

Terästoimituksista SSAB Specials Steelsin osuus oli 1,3 miljoonaa tonnia (2022: 1,4), SSAB Europen 3,35 (3,2) ja SSAB Americasin 1,8 miljoonaa tonnia (1,75).

Viimeisellä kvartaalilla teräksen hinnan lasku söi tulosta kahdessa jälkimmäisessä segmentissä, samoin huoltoseisokit kaikissa segmenteissä, kun taas energia- ja raaka-ainekustannusten lasku toi hieman helpotusta. Special Steelsin hintakehitys oli hyvällä tasolla ja vakaata.

SSAB:n oikaistu liiketulos otti osumaa loka-joulukuussa 2023 johtuen sekä hinnan laskusta että huoltoseisokeista. Kuva: SSAB, tulospresentaatio 31.1.2024

Konsernijohtaja Martin Lindqvist oli sijoittajapuhelussa tyytyväinen vuoteen 2023 ja 16,5 miljardin kruunun oikaistuun liikevoittoon, vaikka tulos laski vuoden 2022 huipputasolta 29,3 miljardista.

On syytä ollakin tyytyväinen, sillä liiketoiminnan sijoitetun pääoman tuotoksi muodostui 22 prosenttia. Kuten yllä olevasta taulukosta käy ilmi, SSAB Europen kehitys oli sekä vuositasolla että viimeisellä kvartaalilla tuloksellisesti heikko verrattuna muihin divisiooniin.

Johto on tyytyväinen tilikaudella vahvana säilyneeseen 21,5 miljardin kruunun operatiiviseen kassavirtaan (ennen rahoituseriä ja veroja) ja hyvään 107 prosentin kassakonversioon eli kassavirran suhteeseen käyttökatteeseen.

Oikaistu tulos osaketta kohden laski 22,4 kruunusta 12,7 kruunuun. Osinkoehdotus 5,0 kruunua osakkeelta on selvästi pienempi kuin vuosi sitten, jolloin osinko oli 8,7 kruunua. Kaksi vuotta sitten osinko teki 5,25 kruunua.

Osinkoehdotus perustuu yhtiön 40 prosentin osingonjakopolitiikkaan (40 % x 12,7 = 5,1). Tätä, melko kankeaa osinkopolitiikkaa voi kritisoida sitä taustaa vasten, että ehdotetun osingon kokonaismäärä vastaa 5,06 miljardia kruunua nettokassan ollessa jopa 18,2 miljardia kruunua. Osakkeiden kokonaismäärä on 1,01 miljardia kappaletta.

Toisin sanoen SSAB säilyy vahvasti nettovelattomana osingonjaon jälkeenkin. Yhtiö on toteuttanut myös omien osakkeiden takaisinostoja ja hallitus ehdottaa 24.4.2024 kokoontuvalle yhtiökokoukselle takaisinosto-ohjelman jatkamista.

Special Steelsin osuus konsernissa kasvanut 2015-2023

SSAB:n terästuotanto jakaantuu seitsemään tuotantolaitokseen, joista Raahe, Hämeenlinna, Luulaja ja Borlänge kuuluvat SSAB Europeen ja Montpelier Iowassa USA:ssa SSAB Americasiin. Oxelösundin tehdas Ruotsissa ja Mobile Alabamassa USA:ssa ovat Special Steelsin tuotantolaitoksia. Kuva: SSAB, vuosikertomus 2022

Myös SSAB Europe tekee erikoislujia teräksiä Special Steelsille, jonka kohdemarkkinat ovat globaalisti viisi miljoonaa tonnia. Tästä yhtiöllä on noin neljänneksen osuus.

Konsernin muita tärkeitä asiakasmarkkinoita ovat autoteollisuuden premium-teräs globaalisti kooltaan 20 miljoonaa tonnia, pohjoismaiset teräsmarkkinat 4-5 miljoonaa tonnia sekä Pohjois-Amerikan raskaat teräslevyt 7 miljoonaa tonnia.

Yhtiön markkinaosuudet mainituilla markkinoilla vastaavassa järjestyksessä vuonna 2022 olivat noin 25, 3, 40 ja 30 prosenttia. (lähde: SSAB, vuosikertomus 2022)

Lindqvist korosti sijoittajapuhelussa Special Steelsin tuotannon pitkään jatkunutta kasvua ja hyviä näkymiä myös tulevaisuudessa. Hänen mukaansa vuositason vaihteluita on, mutta pitkällä ajalla divisioonan kasvu on ollut tyypillisesti 5-8 prosentin luokkaa per vuosi. Tuotteiden hinta on vakaampi ja korkeampi kuin bulkkiteräksessä.

Vuonna 2015 – SSAB:n ja Rautaruukin yhdistymisen jälkeen – Special Steelsin myynti oli 11,4 miljardia kruunua, osuus konsernin myynnistä 20 prosenttia ja toimitukset 0,9 miljoonaa tonnia.

Kahdeksan vuotta myöhemmin 2023 luvut olivat 32,1 miljardia kruunua, 25 prosenttia ja 1,3 miljoonaa tonnia. Toisin sanoen Special Steelsin liikevaihto on kasvanut 182 prosenttia eli vuositasolla 14 prosenttia ja tuotanto 44 prosenttia, vuositasolla viisi prosenttia.

Johto yllättynyt SSAB Zeron kysynnästä

SSAB pyrkii monin tavoin vähentämään tuotantonsa hiilijalanjälkeä. Yhtiö tiedotti 2.6.2023 Oxelösundin tuotannon transformaatiosta, joka mahdollistaa Ruotsin hiilidioksipäästöjen pienentämisen kolmella prosentilla.

6,2 miljardin Ruotsin kruunun investointi käsittää uuden valokaariuunin ja raaka-aineen käsittelyn. Tuotanto perustuu kierrätysteräkseen ja rautasieneen ja tuotannon on tarkoitus alkaa vuoden 2026 lopulla.

Marraskuussa yhtiö aloitti Oxelösundin valokaariuunin rakentamisen ja on saanut luvat projektin eteenpäin viemiseen.

Yhtiö tiedotti viime vuonna monista uusista asiakkuuksista fossiilivapaan teräksen tuotannossa, esimerkkeinä neloskvartaalilla Vattenfall, Scania ja Sandvik. Esimerkiksi Scanian osalta on tarkoitus dekarbonisoida kaikki SSAB:n terästoimitukset Scanian raskaaseen kalustoon vuodesta 2030 ja aloittaa toimitukset pienemmässä kaavassa vuonna 2026.

Marraskuussa SSAB, rakennusyhtiö Peab ja kiinteistöyhtiö Wihlborgs kertoivat ensimmäisen fossiilivapaan teollisen 6.000 neliön rakennusprojektin valmistumisesta Lundissa. Katto- ja seinäelementit on tuottanut fossiilivapaasti Ruukki Construction Suomessa.

SSAB:n uusi tuoteinnovaatio SSAB Zero kiinnostaa asiakkaita yli toimialarajojen. Kuva: SSAB

Tulosjulkistuksen sijoittajapuhelussa kävi useaan kertaan ilmi, että SSAB:n johto on yllättynyt uuden SSAB Zero Steelin kysynnästä. Tuote oli kaavailtu alun perin Euroopan autoteollisuudelle, mutta kysyntää on ollut myös muilla SSAB:n asiakastoimialoilla ja eri maissa, erityisesti USA:ssa.

SSAB lanseerasi hiilipäätöstöistä kokonaan vapaan tuotteensa maaliskuussa 2023. Tiedotteessa yhtiö kertoi tuotantotavoitteeksi 40 000 tonnia vuonna 2023 ja edelleen 100 000 tonnia 2025.

Toimitukset kuitenkin ylittivät 50 000 tonnia viime vuonna. SSAB Zero perustuu kierrätysteräkseen, fossiilivapaaseen sähköön, biohiileen ja biokaasuun. Johdon mukaan kysyntää suunniteltua suuremmille määrille olisi, mutta biohiili ja biokaasu ovat pullonkauloja.

Yhtiö tuottaa tätä terästä Montpelierin tehtaalla Iowassa USA:ssa.

Tehostamista

Teräksen spot-hinta kääntyi nousuun neloskvartaalin 2023 lopulla ja on pysynyt sen jälkeen korkeammalla kuin neljännellä neljänneksellä. Yhtiön tulokseen lyhyen aikavälin hintamuutokset heijastuvat muutaman kuukauden viiveellä.

Ohjeistuksessaan SSAB näkee kaikkien divisiooniensa hintanäkymät Q1/2024:llä hieman matalampina kuin Q4/2023, mutta toimitusnäkymät korkeampina, Special Steelsin osalta selvästi korkeampina.

Asiakastoimitalojen näkymät ensimmäisellä neljänneksellä ovat yhtiön arvion mukaan etupäässä neutraaleja. Muutoksena on palvelukeskusten näkymäparannus heikosta neutraaliksi sitten loppuvuoden, perusteena mahdollinen asiakkaiden varastojen täydennys ykköskvartaalilla.

Yhtiö on toteuttanut tehostamista viime vuonna muun muassa isoimmalla tehtaallaan Raahessa sekä Ruukki Constructionissa Pohjoismaissa, Baltiassa ja keskisessä Itä-Euroopassa. Raahessa irtisanomisilta vältyttiin, mutta Ruukki Construction joutui vähentämään 182 työpaikkaa.

SSAB:n osake on ollut tulospäivänä 31.1.2024 noin 3-5 prosentin nousussa 6,9-7,0 eurossa. Euroiksi muunnettuna osinkoehdotus tarkoittaa 44 sentin osakekohtaista osinkoa, vastaten hyvätasoista 6,3 prosentin osinkotuottoa.

Kirjoitus ei sisällä sijoitussuosituksia. Kirjoittaja omistaa yhtiön osakkeita.