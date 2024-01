Taloudellinen vapaus on mahdollista saavuttaa miljonäärien yksinkertaisilla neuvoilla

Taloudellinen vapaus ja huolettomuus ovat monien ihmisten tavoitteena.

On olemassa ihmisiä, jotka saavuttavat suuria varallisuuden tasoja ilman suurta perintöä tai rahastoa. Nämä itse-tehdyt miljonäärit aloittavat tyhjästä ja rakentavat varallisuuttaan ajan myötä. Heidän matkansa alkaa tavallisista rahanhallintataidoista, kuten budjetoinnista, jonka jälkeen he alkavat säästää ja sijoittaa.

Nämä päivittäiset rahanhallintatottumukset voivat auttaa ketä tahansa saavuttamaan taloudellista menestystä ja vakautta. Ne vaativat kurinalaisuutta, sitoutumista ja aktiivista asennetta uusia mahdollisuuksia kohtaan. Omasta hyvinvoinnista ja jatkuvasta oppimisesta huolehtiminen ovat myös tärkeitä tekijöitä taloudellisen menestyksen saavuttamisessa.

Muun muassa Forte Analytican perustaja ja kokenut yrittäjä Gareth Boyd korostaa Yahoo Financen mukaan tulojen alle elämistä, velattomuutta, sijoitusten ja säästöjen automatisointia, jatkuvaa oppimista sekä taloudellisten tavoitteiden säännöllistä tarkistamista.

Vaikka tavoitteena ei olisikaan rikastua tai tulla miljonääriksi, terveellisten taloustottumusten avulla on mahdollista saada talous tiukempaan hallintaan ja mahdollisesti saavuttaa taloudellinen riippumattomuus.

Collin Plume: Uusien mahdollisuuksien metsästäjä

Collin Plume on Noble Gold Investmentsin perustaja ja toimitusjohtaja ja hänellä on yli 17 vuoden kokemus asiakkaidensa varallisuuden rakentamisesta ja hallinnoinnista. Hän hyödyntää vuosikymmenten kokemustaan kiinteistövakuutuksista, kryptovaluutoista ja yrittäjyydestä.

Yahoo Financen mukaan Plume sanoo, että uusien mahdollisuuksien metsästys on hänen päivittäinen taloustottumuksensa. Hän on aina valmiina tarttumaan uusiin tilaisuuksiin ja pitää silmänsä auki uusien mahdollisuuksien varalta. Olivatpa kyseessä osakkeet, kryptovaluutat tai jokin muu sijoituskohde, hän tarkkailee jatkuvasti tilannetta ja on valmis toimimaan. Plume ostaa, kun hinnat laskevat ja myy, kun ne nousevat.

Plume korostaa myös tietojen merkitystä. Hän seuraa säännöllisesti yritystensä tuloksia ja taloudellisia tunnuslukuja. Tämä auttaa häntä tunnistamaan liiketoiminnan osa-alueet, jotka vaativat tarkempaa tarkastelua. Jos kulut tai myynti nousevat tai laskevat äkillisesti, hän tutkii syitä ja tekee tarvittavat muutokset. Tämä tieto auttaa häntä päättämään, mihin kannattaa panostaa ja mitä optimoida.

Plumen mukaan on myös tärkeää huolehtia hyvinvoinnista. Hän kertoo, että hän oli aikoinaan sekä fyysisesti että taloudellisesti alamaissa. Vasta sitten, kun hän alkoi panostaa fyysiseen hyvinvointiin, hän löysi oikean suunnan työelämässä ja sijoitustoiminnassa. Hän uskoo, että terve keho ja mieli ovat älykkäiden päätösten perusta.

Taloudellinen riippumattomuus varakkaiden ihmisten talousneuvoilla

Taloudellinen riippumattomuus on monen ihmisen tavoite. Vaikkei tarkoitus olisikaan tienata kuin Amazonin perustaja Jeff Bezos, on tärkeää huolehtia omasta taloudesta ja varmistaa, että se on terveellä pohjalla.

CNBC-julkaisun mukaan varakkaat ihmiset muun muassa välttävät velkaa, eivät rahoita mitään, omaavat hätävaraston ja sijoittavat. Seuraamalla miljonäärien yksinkertaisia talousneuvoja on mahdollista aloittaa oma matka kohti taloudellista vapautta.

Velan välttäminen on avainasemassa

Velan välttäminen voi vaikuttaa itsestään selvältä, mutta se on ehdottomasti tapa, joka voi auttaa kokonaisvaltaisesti taloudellista tilannettasi. Harrison Wallace Financial Groupin perustajan talousneuvoja Faron Daugs sanoo, että velan välttäminen on oleellista. Daugsin mukaan hänen asiakkaansa vähentävät ja poistavat kaiken velan kodin kiinnityslainojen ulkopuolella.

Koska useimmat luottokortit perivät korkeita korkoja, kun saldoa ei makseta kokonaan, on tärkeää priorisoida näiden maksaminen kokonaisuudessaan joka kuukausi.

Autoa ei kannata ostaa uutena

Suurimmaksi osaksi autot menettävät arvonsa heti, kun ajat auton pois liikkeestä. Daugsin mukaan hänen miljonääriasiakkaansa yleensä ostavat auton käteisellä sen sijaan, että rahoittaisivat tai leasaisivat sen, ja suunnittelevat pitävänsä sen pitkään.

Jos auto ostetaan rahoituksella, se kannattaa maksaa pois mahdollisimman pian ylimääräisten kulujen välttämiseksi.

Myös yksi maailman tunnetuimmista varakkaista sijoittajista, Warren Buffett, sanoo Yahoo Financen mukaan, että kannattaa ennemmin ostaa käytetty auto kuin uusi auto. Syy tähän on uuden auton suuri arvon lasku.

Hätärahasto ja säästötili pahan päivän varalta

On tärkeää omata säästötili, johon voi turvautua hätätilanteessa. Jos sinulla on odottamattomia kuluja, kuten kiireellinen auton korjaus tai lääkärimaksut, välittömästi nostettavissa oleva säästörahasto voi auttaa sinua selviytymään niistä.

Näin sinun ei tarvitse maksaa kuluja korkeakorkoisella luottokortilla tai ottaa lainaa.

Asiantuntijat suosittelevat, että säästötilillä pitäisi olla varoja sen verran, että voisit elää sillä kolmesta kuuteen kuukauteen.

Sijoittaminen kannattaa aloittaa mahdollisimman aikaisin

Daugsin mukaan hänen asiakkaillaan on selkeitä sijoitussuunnitelmia, olipa kyse sitten osakkeista, joukkovelkakirjoista tai pörssinoteeratuista rahastoista (ETF).

Hän suosittelee asettamaan kuukausittaisen tai kahden kuukauden välein tapahtuvan automaattisen rahansiirron omalt käyttötililtä sijoitustilille.

”Useimmat asiakkaani eivät kaipaa rahaa “kassavirtaansa”, ja he voivat käyttää sijoitettua säästöä tulevan auton ostamiseen, lomiin tai muihin lyhyen tai pitkän aikavälin tavoitteisiin aiheuttamatta lisää velkaa,” Daugs sanoo.

Yleisenä sääntönä on se, että kannattaa säästää vähintään noin 20 prosenttia tuloista kuukaudessa. Tämä 20 prosenttia laitetaan säästötilille, eläkkeeseen ja sijoituksiin.

Naapurin kanssa kilpaileminen ei kannata

On inhimillistä haluta verrata omaa elämäänsä muihin. Varakkaat ihmiset eivät kuitenkaan vertaa elämäänsä naapureiden elämään, vaan he keskittyvät laittamaan rahaa kohteisiin, jotka omassa elämässä ovat oleellisia.

Ei ole tarpeen hankkia uusinta autoa tai uusimpia kodinkoneita vain siksi, että haluaa tehdä naapuriin tai vierailijoihin vaikutuksen.

Verovähennyksiä kannattaa katsoa ammattilaisen kanssa

Daugsin asiakkaat yrittävät minimoida maksamansa verot. Tämä sisältää verovähennyksen löytämisen kaikessa, olipa kyse sitten eläkesijoituksista, asuntolainan korosta, lahjoituksista, opiskelukustannuksista tai mistä tahansa muusta.

Jos verovähennysten tekeminen vaikuttaa hankalalta, apua voi saada esimerkiksi tilitoimistolta tai kirjanpitäjältä.

Tulonlähteiden hajauttaminen ja passiivinen tulo

Monet Daugsin asiakkaista monipuolistavat sijoitussalkkujaan muilla varoilla, kuten vuokratuloilla, jotka tuottavat passiivista tuloa.

On todennäköistä, että keskivertohenkilöllä ei ole monia tulonlähteitä tai hajautettuja sijoituksia. Passiivista tuloa on kuitenkin mahdollista hankkia esimerkiksi vuokraamalla oman kesämökin AirBnB:n kautta tai sijoittamalla hitaasti kasvaviin rahastoihin.

Yhteenveto: taloudellinen vapaus voidaan saavuttaa sinnikkyydellä

Taloudellisen vapauden saavuttaminen voi vaikuttaa ylivoimaiselta, mutta jokainen voi omasta tulotasostaan huolimatta pyrkiä toteuttamaan ainakin suurinta osaa miljonäärien ja talousneuvojien hyödyllisistä neuvoista. On tärkeää pysyä sinnikkäänä ja kärsivällisenä.



Suomessakin on monia tahoja, joilta on mahdollista pyytää apua oman talouden hallinnassa ja sijoitusten aloittamisessa. Esimerkiksi Takuusäätiö ja oma pankki ovat paikkoja, joihin voi ottaa yhteyttä raha-asioihin liittyvissä kysymyksissä.