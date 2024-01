Tecnotreen sisäpiiriläinen teki osakemyynnit juuri ennen tulosjulkistusta – Fiva määräsi ankarat rapsut

Finanssivalvonta määräsi 60 000 seuraamusmaksun Tecnotreen entiselle hallituksen jäsenelle.

Finanssivalvonta on määrännyt 60 000 euron seuraamusmaksun digitaalisia viestintäratkaisuja kehittävän Tecnotreen entiselle hallituksen jäsenelle Markku Wileniukselle. Wilenius on tulevaisuustutkimuksen professori.

Finanssivalvonta kertoo tiedotteessaan, että Wilenius on toteuttanut yhtiön osakkeisiin liittyneen liiketoimen – tässä tapauksessa Tecnotreen osakkeiden myynnin – 30 kalenteripäivän pituisen suljetun ajanjakson aikana ennen yhtiön puolivuosikatsauksen julkaisemista.

Kauppa herätti huomiota myös siksi, että Tecnotreen tulos oli odotettua heikompi. Osake niiasi tuloksen julkistuspäivänä lähes 11 prosenttia. Sijoittajapiireissä heräsi tietysti epäily, että Wilenius hallituksen jäsenenä olisi hyödyntänyt sisäpiiritietoa ja myynyt osakkeitaan siksi, että tiesi tulosraportin aiheuttavan negatiivisen kurssireaktion.

Wilenius kertoi elokuussa 2022 Kauppalehdelle unohtaneensa Tecnotreen tulosjulkistuksen ajankohdan kauppaa tehdessään.

”Se oli unohdus ja lapsus. Kerta kaikkiaan unohdin, että olimme niin lähellä tulosjulkistusta. En tietenkään olisi tehnyt mitään sellaista, jos olisin huomannut sen osuvan hiljaiseen aikaan. Se oli omaa hölmöyttä eikä mitään muuta”, Wilenius selitti.

Professorin mukaan myynnin taustalla oli salkun tasapainotus. Virheen myynnin ajoituksessa Wilenius kertoi huomanneensa vasta jälkeenpäin.

Kielto toteuttaa liiketoimia suljetun ajanjakson aikana perustuu EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetukseen. Sääntelyn tavoitteena on, että listayhtiöiden johtohenkilöt eivät hyödyntäisi liiketoimissaan mahdollisesti hallussaan olevaa yhtiön taloudellista kehitystä tai tulevaisuudennäkymiä koskevaa tietoa, jota muilla markkinaosapuolilla ei ole.

Tecnotreen johtotehtävissä toimineita henkilöitä on koskenut 30 kalenteripäivän pituinen suljettu ajanjakso ennen 4. elokuuta 2022 tapahtunutta yhtiön puolivuosikatsauksen julkaisemista. Tänä aikana he eivät olisi saaneet toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun suoraan tai välillisesti liiketoimia, jotka ovat liittyneet yhtiön osakkeisiin.

Wilenius rikkoi tätä kieltoa myymällä 25. heinäkuuta 2022 yhtiön osakkeita yhteensä 195 000 eurolla.

Finanssivalvonnalla ei ole ollut syytä epäillä Wileniusta asiassa sisäpiiritiedon väärinkäytöstä.

”Markkinoiden luottamuksen kannalta on tärkeää, että sisäpiiriläiset noudattavat erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta arvopaperikaupankäynnissään”, toteaa Finanssivalvonnan johtaja Tero Kurenmaa.

Rikkomuksesta on määrätty seuraamusmaksu, joka maksetaan valtiolle. Seuraamusmaksun määrä on perustunut kokonaisarviointiin, jossa on otettu huomioon erityisesti rikkomuksen laatu ja laajuus. Seuraamusmaksun määrää koskevassa kokonaisarvioinnissa on otettu huomioon myös, että edellä mainitun rikkomuksen lisäksi yhtiön entinen hallituksen jäsen Wilenius on laiminlyönyt ilmoittaa määräajassa yhtiölle ja Finanssivalvonnalle 4.3.2022 tekemänsä yhtiön osakkeiden luovutuksen.

Finanssivalvonnan päätös ei ole lainvoimainen. Wileniuksella on oikeus valittaa päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Wilenius erosi Tecnotreen hallituksesta viime joulukuussa. Wilenius oli luvannut tehdä 20 miljoonan euron sijoituksen Tecnotreehen, mutta hän ei koskaan kyennyt maksamaan merkintään vaadittavia varoja.