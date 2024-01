Warren Buffettin sijoitusneuvot sopivat myös aloitteleville sijoittajille

Sijoitusguru Warren Buffettin yksinkertaisia sijoitusneuvoja seuraamalla voit luoda oman sijoitusstrategian.

Warren Buffett on yksi maailman menestyneimmistä sijoittajista. Hänen sijoitusfilosofiansa perustuu yksinkertaisiin periaatteisiin, jotka ovat helposti myös aloittelevien sijoittajien sovellettavissa. Tässä artikkelissa sukellamme syvemmälle Buffettin sijoitusstrategiaan ja tarjoamme käytännön esimerkkejä siitä, miten hän on soveltanut filosofiaansa.

Warren Buffett on vuosien varrella lumonnut sijoittajayhteisön. Buffett ei tullut miljardööriksi yhdessä yössä, mutta ajan kuluessa hän on rakentanut mittavan omaisuutensa ja monien muiden omaisuuden Berkshire Hathawayn johdolla.

Puheenjohtajana hän on auttanut saavuttamaan lähes 20 prosentin vuotuisen kasvun 57 vuoden aikana (verrattuna S&P 500 -indeksin 9,9 prosentin vuotuiseen kasvuun). Ei siis ole yllätys, että sijoittajat ympäri maailmaa katsovat Buffettia neuvojen saamiseksi.

Vaikka monilla sijoittajilla ei olekaan varaa laittaa sijoituksiin samanlaisia summia kun Buffett, he voivat silti soveltaa Buffetin sijoitusstrategioita ja alkaa kasvattaa omaa omaisuuttaan askel kerrallaan.

Kolme yksinkertaista sijoitusneuvoa aloitteleville sijoittajille

Warren Buffett sijoittaa osakkeisiin ja yrityksiin päätähuimaavia summia. Vaikka hänen käyttämänsä sijoitussummat ovat sellaisia, joihin tavallisella sijoittajalla ei ole varaa, hänen sijoitusstrategioitaan voi silti seurata.

Sijoituksia tehtäessä on tärkeää sijoittaa ainoastaan sellaista rahaa, jota ei tarvita pakollisiin kuluihin. Sijoituksia varten sivuun laitettavien summien tulee olla sellaisia, että ne sopivat omaa budjettiin.

Oli sijoittamasi summa sitten suuri tai pieni, voit silti hyödyntää Buffettin kolmea yksinkertaista sijoitusneuvoa, jotka pätevät niin aloittelevien sijoittajien kuin kokeneiden konkareiden sijoitusstrategiassa.

Buffett ei sijoita osakkeisiin, joita hän ei ymmärrä

Warren Buffett ei koskaan sijoita yritykseen, jota hän ei ymmärrä. Siihen on hyvä syy: sinun täytyy ymmärtää yrityksen liiketoiminta ennustaaksesi, kasvaako sen markkinaosuus vai romahtaako se kilpailun edessä.

Yrityksen liiketoiminnan ymmärtäminen auttaa myös määrittämään, pitääkö yrityksen tehdä kalliita investointeja tulevina vuosina ja onko kyseisellä yrityksellä kyky rahoittaa kasvua.

Tämä saattaa kuulostaa helpolta säännöltä, mutta se ei ole niin yksinkertainen ohje kuin miltä se kuulostaa. Tietty osake tai muu omaisuus saattaa nousta nopeasti päivien tai viikkojen ajan, jolloin sijoittajat ryntäävät sijoittamaan kasvavaan osakkeeseen huomioimatta sitä, miten osake tai omaisuus käyttäytyy pitkällä juoksulla.

Lisää osinko-osakkeita salkkuusi passiivisen tulon kasvattamiseksi

Osinko-osakkeet eivät yleensä tarjoa räjähtävää kasvua lyhyellä aikavälillä, mutta ne tarjoavat tasaisen passiivisen tulon vuodesta toiseen, mikä voi kertyä suureksi voitoksi pitkällä tähtäimellä. Vuonna 2022 Berkshire Hathawayn sijoitus Coca-Colaan (NYSE: KO) tuotti 704 miljoonaa dollaria osinkotuloja (verrattuna 75 miljoonaan dollariin 1990-luvun puolivälissä), kertoo Yahoo.

Useimmilla sijoittajilla ei ole mahdollisuutta ostaa miljoonia osakkeita yrityksestä ja ansaita tällaista osinkoa, mutta jopa pieni ostos on passiivisen tulonlähteen alku.

Maksimoidaksesi osinkojen kasvupotentiaalin, harkitse Dividend Kings -yrityksiä eli yrityksiä, jotka ovat nostaneet osinkojaan vähintään 50 peräkkäisen vuoden ajan.

Ajattele sijoituksia pitkällä aikavälillä

Warren Buffett on sanonut, että Berkshiren suosikki omistusaika on ”ikuisuus.” Hyvä esimerkki tästä on Coca-Cola, joka on yksi Buffettin suosikkiyrityksistä. Hän ja hänen tiiminsä alkoivat ostaa osakkeita 1980-luvun lopulla ja ovat pitäneet niistä kiinni siitä lähtien.

Berkshire on hyötynyt merkittävästi Coca-Colan osingoista, mutta myös osakkeen suorituksesta tuona ajanjaksona. Jos Buffett olisi myynyt osakkeet aikoina, jolloin suorituskyky junnasi paikoillaan, hän olisi jäänyt paitsi erinomaisesta sijoitusmenestyksestä.

Myös aloittelevien sijoittajien on tärkeää harkita yrityksen pitkän aikavälin potentiaalia. Jos näkymät ovat vahvat, on suositeltavaa pitää sijoituksesta kiinni jopa yleisen osakemarkkinoiden heikkoina aikoina tai silloin, kun yrityksen ala on väliaikaisesti epäsuosittu sijoittajien keskuudessa.

Warren Buffettin osakesalkku: nämä viisi suuryritystä ovat mukana

Berkshire Hathawayn osakesalkku on arvoltaan satoja miljardeja dollareita, ja suurin osa osakkeista on valittu itse Buffettin toimesta. Vaikka Berkshiren salkussa on noin 50 eri osakepositiota, lähes kolme neljäsosaa salkun arvosta keskittyy viiteen suurimpaan osakkeeseen, kertoo The Motley Fool.

1. Apple. Tämä teknologiajätin osake on Berkshire Hathawayn salkun suurin sijoitus. Berkshire omistaa 5,7 prosenttia Applesta, mikä oli yli 136 miljardin dollarin arvoinen loppuvuodesta 2022. Buffett rakastaa Applea paitsi sen sitoutuvien asiakkaiden takia, myös sen hinnoitteluvoiman ja huippuluokan johtajuuden takia.

2. Bank of America. Berkshire omistaa 12,9 prosenttia Bank of American osakkeista, ja se oli yhtiön toiseksi suurin osakesijoitus loppuvuodesta 2022.

3. Chevron. Buffett investoi aggressiivisesti Chevroniin vuonna 2022, kun öljyn hinnat olivat korkealla. Berkshire omistaa nyt siitä 8,4 prosenttia, mikä oli noin 29 miljardin dollarin arvoinen loppuvuodesta 2022.

4. Coca-Cola. Berkshire on merkittävä sijoittaja juomajätin osakkeissa, omistaen 9,2 prosenttia yhtiön osakkeista. Buffett alkoi kerätä Coca-Colan osakkeita 1980-luvun lopulla, ja se on ollut yksi hänen menestyneimmistä pitkän aikavälin sijoituksistaan. Lisäksi Buffett arvostaa Coca-Colan brändivoimaa ja massiivista jakeluverkostoa, jotka molemmat antavat sille kilpailuetuja.

5. American Express. Yhtiö omistaa 20,2 prosenttia American Expressin osakkeista. Buffett on omistanut yhtiön osakkeita 30 vuotta. Hän arvostaa yhtiön arvokasta brändinimeä ja sen roolia sekä maksuverkostona että luotonantajana.

Näitä osakkeita Buffett välttää

Buffett välttää sijoituksia, joita hän ei ymmärrä hyvin. Tämä on pääsyy sille, miksi Berkshire Hathawayn salkusta ei löydy paljon nopeasti kasvavia teknologiayhtiöitä tai bioteknologiaosakkeita. Ne eivät välttämättä ole huonoja yrityksiä tai yliarvostettuja, mutta Buffett tietää, missä hänen vahvuutensa osakkeiden valinnassa ovat.

On tärkeää muistaa, että vaikka Buffett välttää joitakin sijoituksia, se ei tarkoita sitä, että kaikkien sijoittajien pitäisi välttää niitä.

Kahdeksan askelta Buffettin sijoitusstrategiassa

Vaikka suurin osa Buffettin sijoitusprosessista on liikesalaisuus, muutamat Buffettin keskeiset sijoitusstrategiat ovat yleisessä tiedossa. Tässä on muutamia tärkeitä Buffettin sijoitusperiaatteita, jotka voit ottaa huomioon omassa sijoitustoiminnassasi.

“Paras sijoitus – ylivoimaisesti – on itsensä kehittäminen,” Buffett sanoo Investopedian mukaan.

Etsi turvamarginaalia

Yksi Buffettin sijoitusfilosofian kulmakivistä on turvamarginaalin tärkeys. Turvamarginaali tarkoittaa sijoituksen ominaisuuksia, jotka auttavat suojaamaan sijoittajaa rahan menettämiseltä.

Jos esimerkiksi osake käy kauppaa 10 dollarin hintaan, mutta yrityksen omaisuuden todellinen arvo on 12 dollaria per osake, silloin on olemassa 2 dollarin turvamarginaali. Yrityksen omaisuuden sisäinen arvo estää osakkeen hinnan laskemisen liian merkittävästi.

Buffettin tavoite on aina maksaa vähemmän kuin mitä yrityksen sisäinen arvo on.

Panosta laatuun

Warren Buffett ei sijoita mihin tahansa yhtiöihin. Et todennäköisesti näe hänen ostavan juuri ja juuri pinnalla pysyviä yrityksiä riippumatta siitä, kuinka halpoja ne ovat. Yksi parhaista Buffettin lainauksista aloitteleville sijoittajille on: ”On paljon parempi ostaa upea yritys kohtuulliseen hintaan kuin kohtuullinen yritys upeaan hintaan.”

Älä seuraa massaa

Tässä on toinen Buffettin neuvo, joka on erityisen tärkeä aloitteleville sijoittajille etenkin nykyaikana, jolloin sosiaalisen median vaikutus on suuri: älä osta tiettyjä osakkeita vain siksi, että kaikki muutkin tekevät niin. Mutta älä myöskään pyri olemaan aina vastavirtaan ja myymään osakkeita, joita kaikki muut ostavat. Buffettin mukaan paras tapa sijoittaa on unohtaa muut ja keskittyä löytämään arvoa omasta perspektiivistäsi.

Älä pelkää markkinoiden laskuja ja korjausliikkeitä

Osakesijoittamisen selvä tavoite on ostaa halvalla ja myydä kalliilla, mutta ihmisen luonto voi saada meidät tekemään juuri päinvastoin. Kun näemme ystäviemme tienaavan rahaa, mekin haluamme yrittää sit. Ja kun osakemarkkinat romahtavat, luontomme ajaa meitä myymään ennen kuin hinnat laskevat vieläkin enemmän.

Buffett rakastaa tilanteita, joissa osakekurssit laskevat, koska se luo mahdollisuuksia ostaa alennuksella.

Lähesty sijoituksia pitkäjänteisesti

Yksi tärkeimmistä Warren Buffettin sijoittamista koskevista lainauksista on seuraava: ”Jos et ole valmis omistamaan osaketta kymmentä vuotta, älä harkitse sen omistamista edes kymmenen minuutin ajan.”

Hän ei valitse osakkeita vain siksi, että uskoo niiden hintojen nousevan tällä viikolla, tässä kuussa tai edes tänä vuonna. Buffett ostaa osakkeita, koska haluaa omistaa niitä pitkällä aikavälillä.

Hän myy silti osakkeita usein ja monista syistä, mutta hän lähestyy suurinta osaa sijoituksistaan ajatuksella, että hän aikoo omistaa ne ikuisesti.

Älä pelkää myydä, jos tilanne muuttuu

Eräs kuuluisa Warren Buffettin lainaus koskien sijoitusta, jonka hän päätti myydä tappiolla, kuuluu näin: ”Jos huomaat olevasi kuopassa, lopeta kaivaminen.”

Buffett osti suuren määrän Freddie Macin osakkeita muutama vuosikymmen sitten. Mutta muutama vuosi ennen vuoden 2007–2009 finanssikriisiä hän huomasi, että yhtiön johto alkoi ottaa turhia riskejä yrityksen pääomalla ja päätti myydä osakkeensa.

Opettele arvosijoittamisen perusteet

Warren Buffett tunnetaan laajalti maailman parhaana arvosijoittajana. Arvosijoittaminen priorisoi sijoitusten ostamisen alhaisilla hinnoilla suhteessa niiden sisäiseen arvoon.

Arvosijoittajan tavoitteena on käytännössä ostaa 100 dollarin arvoisia yrityksen osakkeita alle 100 dollarilla. Arvosijoittajat sijoittavat yrityksiin, joiden sisäinen arvo on huomattavasti korkeampi kuin yrityksen osakkeiden hintojen implikoimat arvot.

Arvosijoittajat odottavat, että markkinat tunnistavat ajan mittaan aliarvostetun yrityksen täyden arvon, mikä johtaa yrityksen osakehinnan nousuun ja voittoon arvosijoittajalle.

Ymmärrä korkoa korolle -ilmiö

Warren Buffett on ehkä paras esimerkki pitkän aikavälin korkoa korolle -ilmiön tehokkuudesta. Buffett hyödyntää korkoa korolle -ilmiötä, osinkojen uudelleensijoittamista ja jatkuvaa sijoitetun pääoman tuottoa, joka syntyy Berkshiren liiketoimintojen tuottamasta käyttökatteesta.

Berkshire on keskimäärin tuottanut 20,1 prosentin vuotuisen tuoton siitä lähtien, kun Buffett otti yrityksen haltuunsa vuonna 1964, kun taas S&P 500 on tuottanut 10,5 prosenttia.

Lopuksi

Warren Buffett on yksi maailman tunnetuimmista sijoittajista, ja tämä Omahan oraakkeli on todistanut kerta toisensa jälkeen, että hänen sijoitusstrategioistaan voivat hyötyä niin aloittelevat kuin kokeneet sijoittajat.

Sijoittamisen voi aloittaa pienellä summalla etkä tarvitse päätähuimaavia summia sijoittaaksesi esimerkiksi osakkeisiin. Tärkeintä on käyttää sijoittamiseen sellaista rahaa, jota et tarvitse ja jonka voi antaa kasvaa korkoa ja tuottoa pitkällä aikavälillä.