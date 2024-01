WithSecurelta toinen tulosvaroitus – jatkuvan vuosilaskutuksen kasvu jatkaa hidastumistaan

Kyberturvayhtiön jatkuva vuosilaskutus kasvaa, vaikkakin aiemmin arvioitua hitaammin. Kannattavuus on edelleen pakkasella.

Kyberturvayhtiö WithSecure julkisti jo toisen negatiivisen tulosvaroituksen vuotta 2023 koskien. Aiemman varoituksen yhtiö antoi viime heinäkuussa, jolloin yhtiö alensi vuoden 2023 pilvipohjaista jatkuvaa vuosilaskutusta, pilvipohjaista liikevaihtoa, koko konsernin liikevaihtoa sekä kannattavuutta koskevaa ohjeistustaan.

WithSecure järjesti kesäkuussa analyytikkopuhelun, jossa yhtiö kertoi, että kyberturvamarkkinan kysyntänäkymässä on ollut havaittavissa pientä pehmeyttä ja etenkin uusasiakashankinta on nykymarkkinassa haastavaa. Myös pankkisektorin turbulenssi alkuvuonna 2023 on tuonut haasteita konsultointiliiketoimintaan.

Torstaina yhtiö julkisti toisen tulosvaroituksen pörssin sulkeutumisen jälkeen.

WithSecure kertoo tiedotteessaan, että sen pilvipohjaisten tuotteiden jatkuvan vuosilaskutuksen kasvu ei saavuttanut ohjeistuksen mukaista ennustetta; yhtiö arvioi kuitenkin saavuttavansa muut vuoden 2023 taloudellisen ohjeistuksen osa-alueet.

Alustavien ja tilintarkastamattomien tietojen mukaan WithSecure arvioi, että pilvipohjaisten tuotteiden jatkuvan vuosilaskutuksen kasvu on noin kahdeksan prosenttia edellisestä vuodesta.

Aiemman ohjeistuksen mukainen pilvipohjaisen jatkuvan vuosilaskutuksen kasvu oli 18 – 24 prosenttia. Vuoden 2022 lopussa pilvipohjaisten tuotteiden jatkuva vuosilaskutus oli 80 miljoonaa euroa.

WithSecuren pilvipohjaisten tuotteiden liikevaihto perustuu toistuviin tilauksiin. Yhtiön mukaan vuoden 2022 lopussa yhtiö sai runsaasti uusia tilauksia, joiden ansiosta joulukuun 2022 jatkuva vuosilaskutus oli huomattavan korkea.

Vuoden 2023 viimeisen neljänneksen liikevaihto oli korkeampi kuin muiden neljänneksien, mutta samankaltainen vuoden lopun tilausten nettolisäys ei toteutunut odotetulla tavalla.

Alustavien ja tilintarkastamattomien tietojensa mukaan WithSecure arvioi, että heinäkuussa vuodelle 2023 annetun taloudellisen ohjeistuksen muut osat tulevat toteutumaan.

Pilvipohjaisten tuotteiden liikevaihdon kasvu on yhtiön arvion mukaan noin 19 prosenttia, koko konsernin liikevaihdon kasvu on noin kuusi prosenttia ja oikaistu käyttökate vuodelle 2023 on arvion mukaan negatiivinen noin -16,1 miljoonaa euroa.

Vuoden 2022 pilvipohjaisten tuotteiden liikevaihto oli 69 miljoonaa euroa, koko liikevaihto oli 135 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate oli -23 miljoonaa euroa.

Yhtiö ennustaa edelleen vuoden 2023 viimeisen vuosineljänneksen oikaistu käyttökatteen olevan välillä -4 – +1 miljoonaa euroa.

Lisäksi WithSecure arvioi viimeisen vuosineljänneksen kassavirran olevan positiivinen.

WithSecure ja sen tytäryhtiöt aloittivat lokakuussa muutosneuvottelut Suomessa ja paikallisen lainsäädännön mukaiset neuvotteluprosessit muissa maissa. WithSecuren tavoitteena on yhtiön kannattavuuden vahvistaminen ja yhtiön päivitetyn strategian mukaisen kustannusrakenteen saavuttaminen.

Yhtiön tavoitteena on tulla partnerikanavaan keskittyväksi, SaaS-mallilla toimivaksi keskisuurten yhtiöiden tietoturvatoimittajaksi.

Tavoitteen saavuttamiseksi vaadittavat muutosneuvottelut voivat aiheuttaa 140 tehtävän vähennyksen maailmanlaajuisesti, josta Suomeen arvioidaan kohdistuvan 47 tehtävää. WithSecuren globaali henkilökunta on noin 1 140 henkilöä.

Suunnitelluilla muutosjärjestelyillä ja muilla säästötoimilla yhtiö arvioi voivansa saavuttaa noin 20 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt. Kustannussäästöjen oletetaan toteutuvan vaiheittain, vuoden 2024 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen.

Vuonna 2022 F-Secure eriytti yhtiön kuluttajatietoturvaliiketoiminnan, jossa kuluttajatietoturvaliiketoimintaan liittyvät varat ja velat siirtyivät perustettavalle yhtiölle F-Secure. Jakautumisen jälkeen toisesta yhtiöstä tuli WithSecure, joka tarjoaa yrityksille kyberturvallisuuden ratkaisuja. Sen asiakkaita ovat yritykset, IT-palveluntarjoajat, suurimmat rahoituslaitokset, teollisuusvalmistajat ja viestintä- ja teknologiayritykset.

WithSecuren osake on laskenut vuodessa noin 21 prosenttia.

Yhtiö julkaisee tilinpäätöstiedotteen ja vuosikertomuksen 13. helmikuuta.