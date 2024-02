Kiinan taloudesta rohkaisevia uutisia – Onko osakemarkkinan pohja lähellä?

Kiinalaisen uudenvuoden tilastot ennakoivat kuluttajaluottamuksen kasvua.

Kiinan talouskasvun hidastuminen on puhuttanut niin ekonomisteja kuin sijoittajia. Maan pörssiyhtiöitä seuraavat osakeindeksit ovat halventuneet merkittävästi viime vuosina. Hong Kongin Hang Seng on laskenut noin 51 prosenttia tammikuun 2018 huipusta. Manner-Kiinan CSI 300 on noin 42 prosenttia alempana kuin helmikuun 2021 pistelukema.

Kiinan talouskasvun hidastuminen on ollut laaja-alaista. Se on koskenut sekä ulkomaankauppaa että kotimaista kysyntää. Lisäksi talouden aktiviteettia on heikentänyt kiinteistösektorin ongelmat. Pidemmällä aikavälillä Kiinan väkiluvun laskun jatkuminen hidastaa maan bruttokansantuotteen kasvua. Sijoittajien riskinottohalukkuuteen on vaikuttanut geopoliittisten riskien kasvu. Kiinan ja Taiwanin väliset suhteet ovat heikentyneet ja sodan todennäköisyys on kasvanut viime vuosien aikana.

Kansainväliset sijoittajat ovat tehneet joukkopakoa Kiinan osakemarkkinoilta. Riskien vuoksi ulkomaisten yritysten tekemien suorien investointien kasvu Kiinaan laski viime vuonna matalimmalle tasolle sitten 1990-luvun alun, joskin saksalaisyritykset investoivat ennätysmäärän, lähes 12 miljardia dollaria.

Kiinalaisen uudenvuoden tilastot antavat toivoa talouden elpymisestä

Manner-Kiinan Shanghain ja Shenzhenin osakepörssit olivat suljettuina kiinalaisen uudenvuoden vuoksi 9-16. helmikuuta. Hong Kongin pörssi oli kuitenkin auki. Hang Seng kallistui viikolla lähes kolme prosenttia. Siispä manner-Kiinan pörsseihin odotetaan maanantaina nousupäivää.

Kurssinousua saattaa auttaa myös Kiinan talouteen liittyvät rohkaisevat uutiset. Kiinalaiset käyttivät uudenvuoden juhlintaan enemmän rahaa kuin vuosikausiin. Kiinan kasinokaupungissa, Macaossa, oli eniten yöpyjiä vuoden 2017 jälkeen. Myös junamatkailun tilastot kertovat matkailun piristymisestä.

Kyse on todennäköisesti osittain patoutuneesta kysynnästä usean vuoden hiljaisemman aikajakson ja pandemian jälkeen. Ulkomaanmatkailu on ollut viime kuukausina yhä hiljaista. Varovaisen positiivisia merkkejä on kuitenkin ilmassa sen osalta, että Kiinan taloussuhdanteen pohja olisi ohitettu.

Ulkomaisten sijoittajien rynnäkköä Kiinan osakemarkkinoille ei kannata silti odottaa nopealla aikataululla. Useat sijoittajat ovat esimerkiksi siirtyneet kehittyvien maiden ETFiin, joissa ei ole mukana Kiinan pörssiyhtiöiden osakkeita. Niiden nettomerkinnät yli kolminkertaistuivat viime vuonna ja olivat 5,3 miljardilla dollaria. Indeksipalvelutarjoaja MSCI päätti poistaa 66 kiinalaista yhtiötä sen MSCI China -indeksistä. Muutokset passiivisissa rahastoissa vaikuttavat kiinalaisyhtiöiden osakkeiden kysyntään.

Kestävämpi kurssinousu vaatii talouskasvunäkymien vahvistumista tai riskien pienentymistä

Iso osa ulkomaisista sijoittajista saattaa palata vasta, kun Kiinan talouden ja geopolitiikan suurimmat riskit on selätetty ja maan osakemarkkina on sen ansiota kallistunut merkittävästi nykytasolta.

Siispä nykyinen historiaan verrattuna matala Kiinan osakemarkkinan arvostustaso ja korkeampi tuotto-odotus eivät monen arvioissa kompensoi riittävästi korkeata riskiä. Esimerkiksi häntäriski eli suurten negatiivisten tuottojen todennäköisyys on länsimaita korkeampi epävarman geopoliittisen tilanteen ja kiinteistösektorin haasteiden vuoksi.

Ulkomaiset sijoittajat ovat tähän mennessä odottaneet tuloksetta konkreettisempia kiinteistösektorin elvytystoimia. Sjoittajasentti voi kääntyä nopeasti, jos Kiinan hallinto päättää aiempaa suuremmista ja reaalitalouteen kohdistuvista tukitoimista.

Kiinan keskuspankki piti sunnuntaina sen yhden vuoden lainakoron ennallaan 2,5 prosentissa. Samalla se päätti lisätä likviditeettiä finanssijärjestelmään. Korkotaso pysyi samana, koska keskuspankille tärkeitä tavoitteita ovat suhteellisen vahva Kiinan valuutta, juan, ja sen matala vaihtokurssin volatiliteetti. Viime kuukausina juan on heikentynyt suhteessa dollariin. Keskuspankki odottaa myös aiempien tukitoimien vaikusta ennen kuin se mahdollisesti laskee korkotasoa.