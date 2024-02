Analyysi: Marimekko tuottanut 7-kertaisesti H&M:ään nähden 2019-2024

Marimekossa on tehty asioita oikein. Vaativalla muoti- ja designalalla hyvä tuotto liiketoiminnassa ja pörssissä ei ole selviö.

Kuukauden osake: Marimekko

Kun katsotaan 5-vuotisjaksoa helmikuusta 2019 helmikuuhun 2024, designyhtiö Marimekon osaketuotto osingot mukaan lukien on 184 prosenttia ja ruotsalaisen Hennes & Mauritzin 25 prosenttia. Prosenttituotto on näin 7-kertainen ruotsalaisverrokkiin nähden. Suomen painorajoitettu indeksi tulee siinä välissä 37 prosentin tuotollaan.

Vuosituotoksi muunnettuna Marimekon osake on tuottanut viidessä vuodessa osinkoineen jopa 23 prosenttia, ruotsalainen H&M viitisen prosenttia ja OMX Helsinki Cap -tuottoindeksi reilut kuusi prosenttia. Valuuttakursseja ei ole huomioitu; kruunun eurokurssi ei ole muuttunut merkittävästi. Kuva: TradingView

Marimekko on ollut hyvä sijoitus koko 2000-luvun yksittäisiä jaksoja lukuun ottamatta, mutta H&M oli selvästi parempi 15-vuotisjaksolla vuosituhannen vaihteesta vuoden 2014 loppuun, vuosituoton ollessa 10 prosenttia.

Kyse oli samasta kannattavasta maailmanvalloituksesta, jota Nokia teki matkapuhelimillaan 1990-luvulla ja vuosituhannen alussa.

On huomattava, että globaalisti toimiva vaatejätti H&M on täysin eri kokoinen ja strategisesti erilainen kuin Marimekko. Molemmat kuitenkin tekevät designia kuluttajille.

Marimekko tiedotti 20.12.2023 uudesta rajoitetun ajan saatavilla olevasta yhteistyömallistosta japanilaisen, globaalin vaatebrändi UNIQLOn kanssa. Kuva: Marimekko, tiedote

H&M:n liikevaihto marraskuussa 2023 päättyneellä tilikaudella oli 236 miljardia Ruotsin kruunua eli 21 miljardia euroa. Kasvu paikallisissa valuutoissa ilman Venäjän ja Valko-Venäjän vaikutusta oli yksi prosentti.

Niin sanotut portfoliobrändit eli COS, Monki, Weekday, & Other Stories ja Arket kasvattivat yhteensä myyntiään jopa yhdeksän prosenttia paikallisvaluutoissa.

H&M sai vaikean vuoden 2022 jälkeen parannettua selkeästi myös kannattavuuttaan; liikevoitto koheni 3,2 prosentista 6,2 prosenttiin. Yhtiöllä on noin 4 400 myymälää kaikissa maanosissa.

Vertailun vuoksi, yllä kuvatekstissä mainittu UNIQLO on suurin japanilaisen vähittäiskauppayhtiö Fast Retailingin kahdeksasta brändistä. Yhtiön liikevaihto viimeksi päättyneellä tilikaudella oli 18,9 miljardia USA:n dollaria eli noin 18 miljardia euroa. Yhtiö painii näin samassa kokoluokassa kuin ruotsalaisjätti. UNIQLO-myymälöitä on maailmalla yli 2 400.

Marimekon liikevaihto viimeiseltä 12 kuukaudelta on vastaavasti 172 miljoonaa euroa, eli 0,8 prosenttia H&M:stä. Vaikka yhtiöt ovat täysin eri kokoisia ja strategisesti erilaisia, sijoittajalle ne voivat silti olla vaihtoehtoisia kohteita.

Ainakin sijoittajan pitäisi löytää syitä tunnuslukujen eroavaisuuksille.

Marimekkoa on johtanut menestyksekkäästi Tiina Alahuhta-Kasko vuodesta 2015. Hän nousi tehtävään talon sisältä. Kuva: Marimekko

Kannattavuus selittää arvostuseroa

Marimekon kasvu kiihtyi heinä-syyskuussa 9 prosenttiin oltuaan tammi-maaliskuussa -2 prosenttia ja huhti-kesäkuussa 5 prosenttia.

Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali on ollut 2022-2023 aikana 18-19 prosenttia ja sijoitetun pääoman tuotto liiketoiminnassa jopa 32 prosentin tasoa edustaen pörssin parhaimmistoa.

Liikevoittoprosentti selittää myös sitä, miksi Marimekon pörssiarvo suhteessa liikevaihtoon on huomattavasti korkeampi ruotsalaisjättiin verrattuna.

H&M:n nettovelat ovat noin 4,6 miljardia euroa ja oma pääoma 4,2 miljardia. Nettovelan suhde käyttökatteeseen on 1,4 eli tasoltaan hyvä, vaikkakin yhtiön velkaisuus on kasvanut viime vuosina.

Yhtiön osakemäärä on 1,63 miljardia kappaletta ja kurssi tällä hetkellä 140 kruunua eli 12,3 euroa. Koko markkina-arvo on näin 20 miljardia euroa ja velaton arvo 24,6 miljardia.

Kun se jaetaan liikevoitolla, saadaan EV/EBIT-luvuksi 24,6 / 1,3 = 18,9. Vastaavasti velattoman arvon suhde vuosiliikevaihtoon on 1,2.

Marimekon osakemäärä on 40,65 miljoonaa kappaletta ja pörssikurssi 13,1 euroa, joten markkina-arvo on 533 miljoonaa euroa. Nettovelkojen suhde käyttökatteeseen on ainoastaan 0,34 ja omaan pääomaan 23 prosenttia (gearing), eli yhtiö on vakavarainen.

Kun nettovelka sisällytetään markkina-arvoon, niin sanottu velaton arvo on 546 miljoonaa euroa. Rullaava 12 kuukauden liikevoitto on 30,1 miljoonaa, joten EV/EBIT on itse asiassa lähellä H&M:n tasoa ollen 18,1.

Velattoman arvon suhde liikevaihtoon on jopa 3,2, mutta selittyy korkealla katetasolla. Sijoittaja katsoo nimenomaan tulosta, arvostaessaan osaketta.

H&M:n osake laski tulosjulkistuspäivänä 31.1. yli kymmenen prosenttia markkinoiden petyttyä tuoreimman kvartaalin -1 prosentin myynnin kehitykseen ja yllätyttyä toimitusjohtajan vaihdosuutisesta. Daniel Ervér nousee talon sisältä korvaamaan Helena Helmerssonin.

Helmersson työskenteli yhtiössä 26 vuotta, joista viimeiset neljä vuotta toimitusjohtajana.

Marimekko julkistaa oman tuloksensa torstaina 15.2.

Katsotaan vielä osinkotuottoja. Marimekon viimeisin keväällä 2023 maksama osinko oli 0,34 euroa osakkeelta. Se tekee nykykurssia vasten osinkotuotoksi 2,6 prosenttia.

Vertailun vuoksi, H&M piti ehdotetun osinkonsa ennallaan 6,5 kruunussa (joka maksetaan kahdessa erässä), eli yhtiön osinkotuotoksi muodostuu vastaavasti 4,6 prosenttia.

Marimekko on muutakin kuin vaatteita, kuoseja ja tekstiilejä. Yhtiö lanseerasi elokuussa 2023 uuden lasisarjan, suunnittelijana ruotsalainen Matti Klenell. Kuva: Marimekko, tiedote

Suomi on yhä tärkein

On mielenkiintoista, että Suomi on yhä Marimekolle tärkein markkina-alue. Yhtiön liikevaihto tammi-syyskuussa 2023 oli 123,5 miljoonaa euroa, josta kansainvälisen myynnin osuus oli 45 prosenttia. Kansainvälinen myynti kasvoi hyvää kymmenen prosentin vauhtia.

Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko kommentoi osavuosikatsauksessa:

”Hyvä kehityksemme jatkui kolmannella neljänneksellä. Liikevaihtomme kasvoi sekä Suomessa että kansainvälisesti ja liikevoittomme parani. Aasiassa avattiin yhdeksän Marimekko-myymälää. Jatkamme kannattavan kasvumme skaalaamista määrätietoisesti.”

Strategiakauden 2023-2027 aikana Marimekko keskittyy skaalaamaan liiketoimintaansa ja kasvuaan erityisesti kansainvälisillä markkinoilla. Marraskuun osavuosikatsaus toteaa:

”Lähestymme tärkeimpiä markkinoitamme avainkaupunkien kautta. Tavoitteemme on rakentaa avainkaupunkeihin monikanavainen ekosysteemi sekä vahva paikallinen Marimekko-yhteisö ja tavoittaa näin kuluttajat heille tärkeissä kanavissa ja hetkissä. Kolmannella neljänneksellä vahvistimme asemaamme erityisesti Aasiassa ja Skandinaviassa.”

Vuonna 2019 Marimekon liikevaihto oli 125 miljoonaa euroa ja liikevoitto 17 miljoonaa. Brändimyynti oli 251 miljoonaa, josta kansainvälinen osuus oli 62 prosenttia. Myymälöitä oli 151.

Kun katsotaan samoja lukuja nyt, liikevaihto 12 kuukaudelta on 172 miljoonaa ja oikaistu liikevoitto 31 miljoonaa. Brändimyynti 12 kuukaudelta on 365 miljoonaa euroa, josta kansainvälinen osuus 68 prosenttia. Myymälöiden määrä on 166.

Brändimyynti on arvio ja kuvaa yhtiön tuotteiden vähittäismyyntiä yhtiön omissa ja jakelijoiden kanavissa perustuen toteutuneeseen tukkumyyntiin ja lisenssituottoihin.

Lopuksi, sijoittajat odottavat kestomenestyjä Marimekolta sekä tuloksen että osingon kasvua. Yhtiö on kyennyt melko nuorella naisvaltaisella johtoryhmällä menestykseen, jossa osake arvostetaan tunnuslukuihin nähden selvästi korkeammalle kuin viisi vuotta sitten.

Samalla se tarkoittaa, että osake on noussut tasolle, jossa pienistäkin pettymyksistä rangaistaan pörssissä ja saavutettu kannattavuus on jo korkea. Brändin ja designin vetovoiman säilyminen on kriittistä liiketoiminnan ja sijoituksen onnistumiselle jatkossa.

Osingoksi päättyneeltä tilikaudelta analyytikot odottavat 0,39 senttiä osakkeelta. Se tarkoittaisi 3,0 prosentin osinkotuottoa. Tasoa voi arvostuksen kannalta pitää täysin riittävänä, jos kannattava kasvutarina jatkuu myös tulevaisuudessa.

Lyhyen aikavälin riskitekijöitä ovat viimeisimmän osavuosikatsauksen mukaan ”kuluttajien luottamuksen ja ostovoiman kehitys, globaalit toimitusketjujen häiriöt sekä yleinen inflaatiokehitys”.

Kirjoitus ei sisällä sijoitussuosituksia.