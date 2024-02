Asuntokaupoissa jyrkkä pudotus tammikuussa

Asuntomarkkinoiden alakulo vain pahenee, asuntokauppojen määrät laskivat tammikuussa merkittävästi.

Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton (KVKL) ylläpitämään hintaseurantapalveluun raportoitiin maanlaajuisesti tammikuussa yhteensä 2 771 kappaletta asuntokauppaa. Käytettyjen asuntojen kauppa laski edellisvuodesta 9,8 prosenttia ja uudisasuntojen myynti lähes 44 prosenttia.

Asuntokauppojen määrä laski rajusti myös edelliskuukauteen eli joulukuuhun verrattuna.

Pääkaupunkiseudulla myytiin yhteensä tammikuussa 595 kappaletta käytettyä asuntoa, mikä on 17,5 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2023 tammikuussa. Pääkaupunkiseudun kehyskunnissa asuntokauppoja tehtiin 9,0 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Muualla Suomessa tehtiin 1 931 kpl käytettyjen asuntojen kauppoja, mikä on 7,2 prosenttia vähemmän verrattuna viime vuoden tammikuuhun.

Asuntoammattilaiselle tammikuun synkät luvut ovat yllätys.

”Ennakoimme, että kauppamäärät olisivat olleet noin viime vuoden tasolla, mutta viime vuoden tammikuustakin vanhojen asuntojen kauppa oli lukumääräisesti 9,8 prosenttia alemmalla tasolla. Myös asuntojen hinnoissa nähtiin pientä laskua ja myyntiajoissa pitenemistä”, kertoo toimitusjohtaja Tuomas Viljamaa Kiinteistönvälitysalan Keskusliitosta.

Kohonneet korkoennusteet jarruttavat asuntokauppaa

Viljamaan mukaan loppuvuonna markkinat odottivat korkojen laskevan nopeammin, mutta tammikuussa korkoennusteet muuttuivat ylöspäin, mikä saattaa näkyä myös asuntokaupassa. Myös lakot ja valtion talouden säästöpaineet näyttävät nakertaneen kuluttajien luottamusta sekä asunnon ostoaikeita, Viljamaa uskoo.

Vuoden 2024 osalta näkymä paremmasta asuntokaupan vuodesta ei ole kuitenkaan muuttunut, ja tammikuun aineiston perusteella esimerkiksi Jyväskylässä, Oulussa ja Tampereella nähtiin asuntokaupassa merkittävää kasvua verrattuna viime vuoden tammikuuhun.

Suurimmat miinukset asuntokauppamäärissä verrattuna vuoden takaiseen nähtiin pääkaupunkiseudulla ja Turussa.

Viljamaan mukaan pääkaupunkiseudun asuntomarkkinan erikoisuus tammikuussa oli myös siinä, että isojen kerrostaloasuntojen myyntiaika oli jopa lyhyempi kuin yksiöiden.

KVKL:n mukaan asuntomarkkinoilla on ”kohtaanto-ongelma”, Viljamaa arvioi. Hänen mukaansa pienistä asunnoista on paljon tarjontaa, mutta isot perheasunnot menevät kaupaksi hyvin ja niistä on kysyntää.

Tammikuun osalta positiivisia signaaleja ovat kuitenkin aktiivisuus asuntolainojen hakemisessa, asuntomyyntiportaalien hakumäärien kasvuissa ja siinä, että asuntonäytöillä on käynyt hyvin väkeä. Myös tammikuun datasta on poimittavissa ristiriitaisia signaaleja.

”Kuluttajien ostovoiman vahvistuminen ja korontarkistuspäivien muuttuminen positiivisiksi yllätyksiksi perheille lisäävät aktiivisuutta myös asuntokaupassa tämän vuoden aikana. Asuntojen hintojen osalta tuskin nähdään suurempaa käännettä ennen kesää, joten realistinen ja asiantuntemukseen perustuva hinnoittelu on tärkeää”, Viljamaa muistuttaa.

Asuntojen hinnat laskussa

Viljamaan mukaan varainsiirtoveromuutos oli loppuvuoden osalta erittäin tärkeä asuntokaupalle.

Asunnon ostajien varainsiirtoveroprosentit laskivat vuoden alusta. Kiinteistöjen varainsiirtovero aleni 4,0 prosentista 3,0 prosenttiin ja asunto- ja kiinteistöosakkeiden varainsiirtovero 2,0 prosentista 1,5 prosenttiin. Muiden arvopapereiden varainsiirtovero alenee 1,6 prosentista 1,5 prosenttiin.

Muutosta sovelletaan takautuvasti jo 12. lokakuuta 2023 alkaen. Verohallinto palauttaa liikaa maksetun veron korkoineen niille, jotka ovat tehneet asuntokauppoja loppuvuonna 2023. Palautukset maksetaan ensi vuoden alkupuolella.

Viljamaan mielestä nyt olisi olennaista, että hallitus selvittäisi ohjelmansa mukaisesti varainsiirtoveron negatiivisia vaikutuksia.

”Varainsiirtoveromuutoksen myötä on myös kiinnostava mahdollisuus tehdä uutta tutkimusta aiheesta. On selvää, että varainsiirtovero estää esimerkiksi työn perässä muuttamista, kun tarvitsemme välttämättä koko Suomen talouden ja kasvun näkökulmasta entistä toimivampia työmarkkinoita.”

Käytettyjen kerrostaloasuntojen keskimääräiset neliöhinnat laskivat tammikuussa, keskimäärin 1,1 prosenttia pääkaupunkiseudulla ja 4,0 prosenttia muissa suurissa kaupungeissa joulukuuhun verrattuna.

Keskimääräiset myyntiajat pitenivät jonkin verran käytetyissä asunnoissa edelliskuukauteen verrattuna. Pääkaupunkiseudulla käytetyistä kerrostaloasunnoista nopeitten tehtiin kaupat 5+ huoneen perheasunnoista keskimäärin 60 päivässä.