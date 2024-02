Sijoittajiin iski Bitcoin-kuume – taustalla luultavasti useita syitä

Bitcoinin arvo on noussut vuoden alusta jo lähes 30 prosenttia.

Bitcoin ylitti hetkeksi 57000 dollarin tason varhain tiistaina ja saavutti korkeimman hintansa sitten marraskuun 2021 useiden tekijöiden, kuten spot-bitcoinin pörssinoteerattujen rahastojen kasvavien volyymien ja institutionaalisten ostojen ansiosta.

Uutistoimisto CNBC kertoo, että Bitcoin-ralli alkoi sen jälkeen, kun kryptosijoitus- ja ohjelmistoyritys MicroStrategy julkisti maanantaina noin 3 000 bitcoinin oston 155 miljoonalla dollarilla.

Yhdysvaltojen Virginiassa sijaitseva MicroStrategy on tällä hetkellä suurin julkisesti noteerattu bitcoinin omistaja. Yhtiö ilmoitti aiemmin tässä kuussa omistavansa noin 190 000 kryptovaluuttapolettia, joiden arvo olisi nykyään yli 10,5 miljardia dollaria.

Vaikka MicroStrategy on alun perin ohjelmistoyritys, on sen markkina-arvosta noin 90 prosenttia suoraan sidottu sen bitcoin-omistuksiin. Yhtiötä on siten aiheellisesti alettu pitää lähes yksinomaan bitcoin-holdingyhtiönä.

Digitaalisten varojen alusta VDX:n tutkimuspäällikkö Greta Yuanin mukaan markkinoita rohkaisivat MicroStrategyn kaltaiset ”kryptohärät” sekä uusi ennätys Bitcoin-ETF:iin tulevissa pääomavirroissa.

Yuanin mukaan bitcoinin nouseva hinta heijastaa myös sijoittajien nouseva tunnelma, erityisesti Yhdysvalloissa, ennen tulevaa bitcoinin puolittamista, joka on asetettu huhtikuun jälkipuoliskolle.

Seuraava Bitcoinin louhinnan puolittuminen voisi tuoda valtavan määrän likviditeettiä kryptovaluuttaan. Aiemmat Bitcoin-puoliintumiset vuosina 2012, 2016 ja 2020 johtivat kukin merkittävään kurssinousuun. Esimerkiksi vuoden 2020 puolitus johti Bitcoinin lopulta kaikkien aikojen korkeimpaan, noin 69 000 dollariin.

Bitcoinin puoliintuminen tarkoittaa sen lohkopalkkion puoliintumista, jonka bitcoinin louhija saa uuden lohkon lisäämisestä lohkoketjuun. Puoliintuminen tapahtuu noin neljän vuoden välein, kun tietty määrä uusia bitcoineja on louhittu.

Lisäksi lyhyiden positioiden kattaminen on saattanut osaltaan vaikuttaa kryptovaluuttojen vahvistumiseen tämän viikon alusta lähtien. CoinGlassin tietojen mukaan lyhyeksi myynnit ovat menettäneet yli 180 miljoonaa dollaria sunnuntain jälkeen.

Tämänpäiväinen Bitcoinin jyrkkä nousu syntyi myös lisääntyneen ”valasaktiviteetin” ansiosta, arvioi finanssitalo XS.comin markkina-analyytikko Samer Hasn. Kryptoslangissa ”valas” tarkoittaa kryptojen suursijoittajaa.

”Perjantaina 26 200 bitcoinia siirrettiin nimettömään lompakkoon, mikä vastaa 1,3 miljardia dollaria, ja ne ostettiin Whale Alertin mukaan 51 000 dollarin hintaan. Tämä yhden valaan massiivinen toiminta oli osa lisääntyvää Bitcoin-siirtojen sarjaa digitaalisiin lompakoihin, jotka eivät ole yhteydessä kryptopörsseihin, mikä on osoitus lisääntyvistä pitkäaikaisista bitcoin-sijoituksista”, Hasn toteaa.

Taloussivusto Forbes arvioi kryptovaluuttamarkkinoiden kokonaisarvoksi tällä hetkellä yli 2,2 biljoonaa eli 2200 miljardia dollaria. Bitcoinin osuus tästä on lähes 45 prosenttia ja Ethereumin yli 17 prosenttia.