Katsaus lelubrändeihin – pukeutuuko “Down-Barbie” Marimekkoon?

Vaikka paljon palstatilaa saanut Barbien mekko näyttää suomalaisittain tutulta, torille ei ole tällä kertaa tarvetta lähteä.

Tavallinen kauppareissu koki odottamattoman käänteen, kun pakastealtaille oli eksynyt yksinäinen Barbie-nukke. Todennäköisesti jossain lapsiperheessä oli jouduttu tekemään kassojen lähestyessä niitä kuuluisia valintoja, joiden seurauksena Barbie ei lähtenyt kaupasta kotiin asti.

Normaalisti päivittäistavarakaupassa väärälle osastolle eksyneet tuotteet eivät herätä juuri huomiota, sillä vastaavaa löytyy lähes jokaisesta hyllyvälistä. Pakastimien luo hylätty Barbie teki kuitenkin poikkeuksen, sillä ikoninen lelu kiinnitti kolmekymppisen miehen huomion – tai tarkemmin ottaen huomion varasti Barbien vaatetus.

Barbien pukeman mekon kuviointi näytti nimittäin meille suomalaisille hyvinkin tutulta Marimekon Unikko-kuosilta. Tässä kohti ensimmäinen mieleen juolahtanut ajatus oli luonnollisesti, että Barbien omistava leluvalmistaja Mattel on lyönyt hynttyyt yhteen Marimekon kanssa. Onhan Marimekko valloittanut viime vuosina maailmaa mm. Adidaksen kanssa, jossa Marimekon design on löytänyt tiensä urheiluvaatteisiin?

Vaan kuinka pahasti voikaan huonosti lelun kohdeyleisöön istuva kolmekymppinen mies olla hakoteillä ensihavaintonsa kanssa. Nopea googlaaminen ja sieltä löydetyt vähäiset hakutulokset nimittäin tiesivät kertoa, että tässä tapauksessa Marimekolla ja Mattelilla ei ollut takana mitään yhteistyötä.

Kuvan lähde: Mattel

Down-Barbie monipuolistaa lasten leikkejä

Googlaaja ei ollut kuitenkaan täysin yksin havaintonsa kanssa, sillä internetin keskustelupalstoilla oli puitu samaa asiaa. Esimerkiksi Vauva-foorumilla taivasteltiin sitä, muistuttavatko Down-syndroomaisen Barbie-nuken mekon kuviot unikkoa?

Ja totta tosiaan, keskustelupalstoja lukemalla selvisi, että kyseinen ”unikko-Barbie” olikin keväällä 2023 julkaistun ja poikkeuksellisen mediahuomion saanut ”Down-Barbie”. Huhtikuussa 2023 Mattel tiedotti tuovansa markkinoille uuden Barbie-nuken, jolla on Downin syndrooma.

Uuden Barbien lanseeraus perustui Mattelin mukaan siihen, että yhä useampi lapsi voisi nähdä itsensä Barbie-nukessa. Vuodesta 1959 asti lasten leikeissä esiintynyt nukke on saanut kritiikkiä mm. luonnottomasta ulkoasustaan. Kritiikin seurauksena Mattel on päätynyt 2000-luvulla moninaistamaan Barbie-mallistoaan erilaisilla nukeilla.

Barbien pukema kukkamekko on sekin tehty vain ja ainoastaan tätä Down-Barbieta varten. Nuken puhvihihaisessa mekkokuviossa on perhosia sekä keltaisia ​​ja sinisiä värejä, jotka ovat Downin syndroomatietoisuuteen liittyviä symboleja ja värejä.

Down-Barbiessa on myös lukuisia muita yksityiskohtia, joilla se eroaa muista sisaristaan. Barbie on muita nukkeja lyhyempi, ja sillä on pyöreämmät kasvot sekä pienemmät korvat. Nuken suunnittelu on toteutettu yhdessä National Down Syndrome Society -järjestön (NDSS) ja lääketieteen ammattilaisten kanssa.

Barbiet ovat yksi tunnetuimpia lelubrändejä maailmassa. Niitä on myyty jo vuosikymmenten ajan maailmanlaajuisesti, ja arvioiden mukaan Barbie-nukkeja on valmistettu yli miljardi kappaletta. Ylen artikkelissa vuonna 2019 kerrottiin, että Barbie-nukkeja myydään keskimäärin yksi kappale kolmen sekunnin välein jossain päin maailmaa.

Kuvan lähde: Mattel

Mattel ja leluala sijoituskohteena

Amerikkalainen Mattel monikansallinen leluyritys, jonka leluja myydään yli 150 maassa. Yhtiön tunnetuimpia brändejä Barbien ohella ovat Hot Wheels- ja Matchbox-leikkiautot, Fisher-Price -lelut sekä Uno-pelikortit. Mattel oli pitkään maailman suurin leluvalmistaja, kunnes tanskalainen The Lego Group ohitti sen vuonna 2015.

Mattel on listattu pörssiin Yhdysvalloissa vuonna 1984. Yhtiön pörssitaival on ollut ailahteleva. Osakkeen kurssihuiput on nähty vuosina 1998 ja 2013. Tämän vuosituhannen pohjakosketus nähtiin vuonna 2020, jonka jälkeen osake on nähnyt sekä nousuja että laskuja.

Pahimpana kilpailijana Mattelille voidaan pitää niin ikään Yhdysvaltain pörssissä listattua Hasbrota, joka valmistaa leluja ja lautapelejä. Kenties tunnetuin Hasbro-brändi on Monopoly-lautapeli, jonka ohella tuoteportfolioon kuuluvat lelut kuten Action Man, Beyblade, My Little Pony ja Transformers.

Sattumalta myös Hasbron pörssitaival alkaa vuodesta 1984 ja aina vuoteen 2019 saakka pörssikurssi on ollut nousujohteinen. Kuitenkin myös Hasbron osakkeelle viime ajat ovat olleet vaikeita, sillä osake on valunut takaisin koronakevään maaliskuun 2020 pohjalukemiin. Leluvalmistajien viimeaikaisten ongelmien takana on heikentynyt taloustilanne sekä siitä seurannut lelujen pienentynyt kysyntä ja myynti.

Lelubrändit valtaavat suoratoistopalvelut

Kenties eniten huomiota Mattel on saanut viime vuosina nimenomaan Barbie-brändin kautta, sillä heinäkuussa 2023 sai ensi-iltansa kauan odotettu ja Margot Robbien sekä Ryan Goslingin tähdittämä Barbie-elokuva.

Elokuva sai ennätyksiä rikkovan vastaanoton, sillä pelkästään ensimmäinen esitysviikonloppu tuotti tuotantoyhtiölle 155 miljoonan dollarin lipputuotot. Elokuva keräsi maailmanlaajuisesti yhteensä 1,43 miljardia dollaria 10 viikon teatteriesityksensä aikana.

Jo ennen Barbie-elokuvan synnyttämää ilmiötäkin leluvalmistajat ovat olleet hanakasti siirtämässä lelubrändejään suoratoistopalveluihin, eikä Barbie-elokuvan suuri menestys varmasti ainakaan vähennä jatkossa tätä kiinnostusta. Elokuvan taloudellisen menestyksen ohella tuotannot toimivat samalla myös tuotteiden valtavina mainoksia, joka nostaa samalla myös tuotemyyntiä.

Investor’s Business Dailyn mukaan Mattelilla on valmisteilla peräti 14 elokuvaa tai televisiosarjaa, jotka käsittelisivät yhtiön lelubrändejä kuten lukien Polly Pocket, Barney, Rock ’Em Sock ’Em Robots ja Hot Wheels. Myös Hasbrolla on ollut erilaisia elokuva-, tv-sarja- ja videopelisuunnitelmia Dungeons & Dragons -peliin perustuen.