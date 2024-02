Fedin Powell: Keskuspankin huomio on koronlaskujen alkamisajankohdassa

Fed haluaa lisänäyttöjä inflaation hidastumisesta.

Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell kertoi torstaina nauhoitetussa tv-kanava CBS:n ”60 Minutes” -ohjelman haastattelussa, että Fed keskittyy jatkossa koronlaskujen alkamisen ajankohtaan.

Haastattelu tehtiin sen jälkeen, kun Fed piti viime viikon keskiviikkona ohjauskoron ennallaan 5,25-5,50 prosentissa. Edellisen kerran ohjauskorkoa nostettiin viime heinäkuussa.

Powell arvioi, että Yhdysvaltain vakaa talouskasvu tarkoittaa, että koronlaskupäätöksellä ei ole kiire. Taloustilanne on siis hyvä ja inflaatio on hidastumassa. Silti Powell sanoi, että on liian aikaista sanoa, että talous olisi saavuttanut pehmeän laskun. ”Meillä on vielä työtä tehtävänä”, hän sanoi ensimmäisessä esiintymisessään ohjelmassa vuoden 2021 jälkeen.

Keskuspankki haluaa Powellin mukaan lisää varmuutta siitä, että inflaation tasoittuminen on kestävällä pohjalla. Tie kohti matalampaa ohjauskoron tasoa ei kuitenkaan ole helppo ja yksinkertainen, vaikkakin tilanne helpottui viime vuoden aikana.

Useat ekonomistit odottivat vielä vuosi sitten, että koronnostot johtavat taantumaan. Taantumalta on kuitenkin vältytty ainakin toistaiseksi ja pehmeästä laskeutumisesta on tullut ekonomistien perusskenaario.

Viime perjantaina julkaistu työmarkkinaraportti ei sekään pettänyt, vaan ylitti kirkkaasti odotukset. Yhdysvalloissa syntyi tammikuussa 317 000 uutta yksityisen sektorin työpaikkaa maatalouden ulkopuolelle.

Vahvan työllisyyskehityksen myötä myös amerikkalaisten keskimääräinen tuntipalkka nousi tammikuussa 0,6 prosenttia kuukaudessa ja 4,5 prosenttia vuodessa. Konsensusennusteet olivat 0,3 prosenttia ja 4,1 prosenttia. Odotettua vahvempi palkkakehitys tarkoitti sitä, että koronlasku ei todennäköisesti tule kysymykseen vielä ainakaan maaliskuun korkokokouksessa.

Myös vaalivuosi saattaa tuoda haasteita suuntaan tai toiseen. Viime viikolla entinen presidentti Donald Trump sanoi, että jos hänet valitaan marraskuussa, hän ei nimittäisi uudelleen Powellia, kun tämän neljän vuoden toimikausi puheenjohtajana päättyy vuonna 2026.

Trump nimesi Powellin Fedin pääjohtajaksi vuonna 2018, ja myöhemmin harkitsi hänen erottamistaan korkeiden korkojen vuoksi. Presidentti Biden nimesi Powellin toiselle kaudelle vuonna 2022.

Viime perjantaina lähetetyssä Fox Business Network -kanavan haastattelussa Trump kertoi, että hän uskoo Powellin laskevan korkoja auttaakseen Bidenia: ”Luulen, että hän on poliittinen.”

Useat demokraattilainsäätäjät, mukaan lukien Massachusettsin senaattori Elizabeth Warren, kehottivat viime viikolla Powellia leikkaamaan ohjauskorkoa asumiskustannusten madaltamiseksi.

Powell on tavannut lainsäätäjiä molemmista puolueista toimikautensa aikana osana pyrkimyksiään suojella Fedin mainetta epäpoliittisena toimijana. Hän korosti sitä myös haastattelussaan sunnuntain lähetyksessä sanoen, että Fed ei huomioi politiikkaa päätöksissään.

”Emme koskaan tee niin, emmekä tule tekemään”, hän sanoi. ”Integriteetti on korvaamaton, ja lopulta se on kaikki mitä sinulla on. Aiomme säilyttää omamme.”

”Kun katson taaksepäin, haluan voida sanoa antaneeni kaikkeni ja tehneeni oikeat päätökset oikeista syistä,” Powell sanoi, kun häntä pyydettiin pohtimaan perintöään.