Keskuspankkiirit: Bitcoinin oikea arvo on nolla

Bitcoinin arvo ei perustu mihinkään fundamentteihin ja siksi bitcoin-kaupankäynti tarjoaa tilaisuuksia käärmeöljykauppiaille, väittävät EKP:n pääjohtaja ja neuvonantaja.

Keskuspankit ovat perinteisesti suhtautuneet epäilevästi ja jopa kriittisesti bitcoiniin ja muihin kryptovaluuttoihin. Tästä saatiin jälleen yksi esimerkki, kun Euroopan keskuspankki (EKP) julkaisi torstaina blogin, jossa toistettiin bitcoinia koskevia kiistanalaisia väitteitä.

Euroopan keskuspankin pääjohtaja Ulrich Bindseil ja neuvonantaja Jürgen Schaaf ilmaisevat näkemyksensä, jonka mukaan Bitcoin ei täytä niitä odotuksia, joihin sen väitetään kykenevän.

”Bitcoin ei ole lunastanut lupaustaan olla maailmanlaajuinen hajautettu digitaalinen valuutta, ja sitä ei edelleenkään juurikaan käytetä laillisiin maksusiirtoihin. ETF-rahastojen viimeisin hyväksyntä ei muuta sitä tosiasiaa, että Bitcoin ei sovellu maksuvälineeksi tai sijoituskohteeksi”, Bindseil ja Schaaf toteavat.

Yhdysvaltain arvopaperikomissio (SEC) hyväksyi 10. tammikuuta Bitcoinin pörssinoteeratut rahastot spot-rahastot, jotka voivat sijoittaa suoraan kryptovaluuttaan. Rahastot ovat osoittautuneet heti alkumetreillään suosituiksi.

Keskuspankkiirien mielestä uudet rahastot eivät lisää bitcoinin uskottavuutta.

”Opetuslapsille virallinen hyväksyntä vahvistaa, että Bitcoin-sijoitukset ovat turvallisia ja edellinen nousuralli ovat todiste pysäyttämättömästä voittokulusta. Olemme eri mieltä molemmista väitteistä ja toistamme, että Bitcoinin käypä arvo on edelleen nolla”, Bindseil ja Schaaf toteavat.

Tutut bitcoin-kritiikin teesit

Keskuspankkiirien mukaan Bitcoinin avulla tehtävät kaupat ovat edelleen hankalia, hitaita ja kalliita.

”Pimeän verkon, internetin rikolliseen toimintaan käytetyn piilotetun osan, ulkopuolella sitä ei käytetä maksamiseen juuri lainkaan. Sääntelyaloitteet, joilla pyritään torjumaan Bitcoin-verkon laajamittaista käyttöä rikollisten toimesta, eivät ole vielä onnistuneet. Edes El Salvadorin hallituksen täysi tuki, joka myönsi sille laillisen maksuvälineen aseman ja yritti kovasti käynnistää verkostovaikutuksia antamalla kansalaisille aluksi 30 dollarin ilmaisen Bitcoin-lahjan, ei onnistunut vakiinnuttamaan sitä menestyksekkääksi maksuvälineeksi.”

Bitcoinin vaihtokurssi viiden vuoden ajalta. Korkeimmillaan kryptovaluutan arvo kävi lähes 70 000 dollarissa vuonna 2021.

Bindseilin ja Schaafin mukaan Bitcoin ei myöskään sovellu edelleenkään sijoituskohteeksi. Perustelut eivät ole uusia.

”Se ei tuota kassavirtaa (toisin kuin kiinteistöt) tai osinkoja (osakkeet), sitä ei voi käyttää tuottavasti (hyödykkeet), eikä se tarjoa sosiaalista hyötyä (kultakorut) tai subjektiivista arvostusta, joka perustuu erinomaisiin kykyihin (taideteokset).”

Keskuspankkiirien mukaan taloudellisesti vähemmän perehtyneitä yksityissijoittajia houkuttelee bitcoin-sijoituksiin vain pelko siitä, että he jäävät paitsi bitcoinin arvonnoususta, mikä johtaa siihen, että he mahdollisesti menettävät rahansa. Eli motiivina ostaa Bitcoinia olisi siis sijoitusslangissa käytetty termi FOMO (fear of missing out).

Lisäksi Bitcoinin louhinta proof of work -mekanismin avulla saastuttaa ympäristöä edelleen samassa mittakaavassa kuin kokonaiset valtiot, Bidseil ja Schaaf toteavat. Korkeammat Bitcoin-hinnat merkitsevät suurempaa energiankulutusta, koska louhijat voivat kattaa korkeammat kustannukset, he toteavat.

Spot ETF:t eivät muuta tilannekuvaa

Vaikka lyhyellä aikavälillä sisään virtaavalla rahalla voi olla suuri vaikutus hintoihin fundamenteista riippumatta, pitkällä aikavälillä hinnat palaavat lopulta fundamenttiarvoihinsa, keskuspankkiirit muistuttavat.

”Ja ilman kassavirtaa tai muita tuottoja omaisuuserän käypä arvo on nolla. Taloudellisista perustekijöistä irrotettuna jokainen hinta on yhtä (epä)uskottava – loistava tilaisuus käärmeöljykauppiaille.”

Myöskään ETF:ien käyttö bitcoinin sijoitusinstrumenttina ei muuta kohde-etuuden eli bitcoinin käypää arvoa.

”ETF:ien tavoitteena on yleensä hajauttaa riskiä pitämällä hallussaan monia yksittäisiä arvopapereita markkinoilla. Miksi kukaan maksaisi omaisuudenhoitajalle maksuja vain yhden omaisuuserän säilytyspalvelusta – sen sijaan, että käyttäisi suoraan säilyttäjää, joka useimmissa tapauksissa on yksi valtava kryptopörssi, tai jopa pitäisi kolikoita ilmaiseksi ilman välittäjää?”, keskuspankkiirit ihmettelevät.

Bindseilin ja Schaafin mukaan ongelma ei ole koskaan ollut se, että mahdollisuudet spekuloida Bitcoinilla puuttuvat – vaan pikemminkin se, että kyse on vain spekuloinnista.

Myöskään Bitcoinin hintataso ei ole osoitus sen kestävyydestä.

”Taloudellisia fundamenttitietoja ei ole, ei ole olemassa käypää arvoa, josta voitaisiin johtaa uskottavia ennusteita. Spekulatiivisessa kuplassa ei ole ’hintatodistusta’. Sen sijaan spekulatiivisen kuplan uudelleen puhkeaminen osoittaa Bitcoin-lobbarin tehokkuuden”, keskuspankkiirit päättelevät.

Markkinoiden pääomitus määrittelee sen yhteiskunnallisen kokonaisvahingon, joka aiheutuu korttitalon romahtaessa, Bindseil ja Schaaf varoittavat.

Kryptosivuston toimittaja vastaa kritiikkiin

Kryptosivusto Coindeskin toimituspäällikkö Daniel Kuhn ei purematta niele keskuspankkiirien esittämää kritiikkiä.

”Miksi vakaavaluuttoja otetaan nopeasti käyttöön hyperinflaation vaivaamissa maissa? Miksi Bitcoin on houkutteleva Yhdysvalloissa ja EU:ssa? Nämä ovat kysymyksiä, joita ei esitetä, ehkä siksi, että euro on menettänyt viime vuosikymmenen aikana 99,5 prosenttia arvostaan bitcoiniin nähden”, Kuhn toteaa artikkelissaan.

Kuhin mukaan tämä ei ole edes ensimmäinen kerta, kun EKP on ennustanut bitcoinin tuhoa.

Kuhn muistuttaa, että vuonna 2022 Bindseil ja Schaaf kirjoittivat, että FTX:n romahduksen jälkeisinä viikkoina tapahtunut Bitcoinin nousu 17 000 dollarista 20 000 dollariin oli ”kuolleen kissan pomppu” ja ”keinotekoisesti aikaansaatu viimeinen henkäys ennen tietä merkityksettömyyteen”.