Näillä osakkeilla sijoitat Euroopan mahtisukujen rinnalla

Neljä pörssilistattua sijoitusyhtiötä hallinnoi raharikkaiden varoja.

Raharikkaat pysyttelevät usein vaitonaisina sijoituksistaan. Euroopan pörsseihin on kuitenkin listattu useampi Euroopan mahtisukujen sijoitusyhtiö, joiden toiminta pörssilistauksen ansiosta on verrattain läpinäkyvää.

Perheiden vaurauden lähtökohdat eivät tyypillisesti ole täysin puhtoiset. Lähes poikkeuksetta sukujen vaurastumista on vauhdittanut sotaa käyvien valtaapitävien rahoittaminen ja tuottoisat liiketoimet sota-aikoina.

Miksi sitten sijoittaa raharikkaiden rinnalla?

Listatut sijoitusyhtiöt sijoittavat pitkälti kuten rikkailla on tapana sijoittaa. Heidän listatuissa sijoitusyhtiöissä on suoria pörssisijoituksia, eksoottisempia rahastosijoituksia, pääomasijoituksia ja kiinteistöjä – kaikki yhdessä paketissa. Lisäksi sijoitusyhtiöiden kohdalla on tyypillistä nähdä niin kutsuttu substanssialennus, poikkeama sijoitusyhtiön markkina-arvon ja sen omistusten arvon välillä.

Kolikkokaupasta Euroopan mahtisuvuksi

RIT Capital Partners (RCP) on Lontoon pörssiin listattu ja yksi kuuluisan Rotschildin perheen sijoitusinstrumenteista. Sen suurin omistaja on lordi Nathaniel Charles Jacob Rothschild ja hänen perässään suurimpien omistajien listalla on useampi muukin Rotschild.

Rotschildien vaurauden juuret ajoittuvat 1700-luvun loppupuolelle, jolloin Mayer Rotschild onnistui luomaan suhteet Euroopan kuninkaallisiin myymällä heille harvinaisia kolikoita. Kauppa johti pankkitoimintaan, jossa Rotschild toimi muun muassa välimiehenä eri maiden ja palkkasotilaiden välillä. Eri puolilla Eurooppaa Mayer Rotschildin jälkeläiset laajensivat suvun liiketoimia uusille toimialoille.

RIT Capital Partners ei ole yritys vaan pikemminkin rahasto. Se sijoittaa hyvin hajautetusti niin maantieteellisesti kuin eri omaisuusluokkien välillä. Hieman alle 30 prosenttia pääomasta on allokoitu osake- ja pääomarahastojen varainhoitajille. 12 prosenttia rahaston sijoituksista on suoria pääomasijoituksia pääasiassa amerikkalaisiin yhtiöihin.

Noin kymmenen prosenttia rahaston sijoituksista on sijoitettu suoraan pörssiosakkeisiin. Viimeisessä puolivuotiskatsauksessa suurimpia osakesijoituksia olivat esimerkiksi Mastercard, Marsh & McLennan ja Corteva. Yksi sen osakesijoituksista on myös sveitsiläinen kaakaon jalostaja Barry Callebaut, josta Salkunrakentaja uutisoi tammikuussa.

RCP:n viime marraskuun katsauksessa rahaston laskennallinen arvo oli 25 prosenttia pienempi kuin sen hinta pörssistä ostettuna.

Ruotsin Rockefellerit

Pohjoismaisen yrityskentän yksi vaikutusvaltaisimmista suvuista on Wallenbergit. Heidän dynastia sai alkunsa SEB-pankin perustamisesta vuonna 1856. Pankki sai omistusosuuksia usein vaikeuksiin ajautuneista yhtiöistä, joita se oli luototuttanut. Wallenbergien sijoitusyhtiö Investor Ab perustettiin vuonna 1916, kun pankit eivät enää voineet omistaa osakkeita pitkäaikaisesti.

Investor Ab:n voi nähdä pörssilistattuna rahastona ruotsalaisiin teollisuusyhtiöihin. Sen sijoituksia pörssiyhtiöihin ovat esimerkiksi kaivoslaiteyhtiö Atlas Copco (17 prosenttia osakkeista), ABB (14,1%), lääkeyhtiö Astra Zeneca (3,3%), Ericsson (8 %) ja Husqvarna (16,8 %). Investor omistaa myös Wärtsilää liki 18 prosentin osuudella.

Lisäksi Investorilla on kokoelma kokonaan sen omistuksessa olevia yhtiöitä sekä 14 prosentin omistusosuus pörssilistatussa pääomasijoitusyhtiössä EQT:ssä.

Parhaimmillaan Wallenbergien sanotaan kontolloineen kolmannesta Ruotsin bruttokansantuotteesta. Investor listattiin Tukholman pörssiin 1919. Listautumisestaan lähtien Investorin osake on tuottanut keskimäärin yli 12 prosenttia vuodessa ja 17 prosenttia vuodessa viimeisen 20 vuoden aikana.

Tänä päivänä Investor Ab:n markkina-arvo on noin 75 miljardia euroa. Joulukuun lopussa yhtiön omistusten kokonaisarvo oli noin 82 miljardia euroa. Wallenbergeilla on yhteensä yli 50 prosentin omistusosuus Investorista.

“Olen niin rikas, että en edes tiedä kuinka rikas olen”

Corporación Financiera Alba on espanjalaisen Marchin perheen pörssilistattu sijoitusyhtiö. Wikipedian mukaan Marchin edesmenneen perheen pään, Juan Marchin, tiedetään sanoneen: “I am so rich, that I do not even know how rich I am”.

Toisen maailmansodan jälkeen Juan March oli maailman seitsemänneksi rikkain mies ja 1900-luvulla Marchin perheellä oli yhtä suuri vaikutusvalta Euroopassa kuin Rothschildin perheellä. Tupakan ja aseiden salakuljetuksesta käynnistyneen imperiumin alku oli kuitenkin vähemmän imarteleva. Juan March tuli tunnetuksi myöhemmin myös lahjonnasta, poliittisesta vaikuttamisesta sekä kyseenalaisista liiketoimista. Häntä kutsuttiin myös kenraali Francon pankkiiriksi Mallorcalle perustetun Banca Marchin kautta.

Financiera Alban kautta saa melko tehokkaan hajautuksen erityisesti espanjalaisiin mutta myös eurooppalaisiin pörssiyhtiöihin (60 %) sekä listaamattomiin yrityksiin (30 %). Sen suurimpiin sijoituksiin lukeutuvat muun muassa Ebro (14,5 %), riisiä ja pastaa valmistava espanjalainen yhtiö, saksalainen Befesa (8,7 %), joka keskittyy kiertotalouteen, sekä Naturgy (5,4 %), espanjalainen energiayhtiö, joka on sen suurin sijoitus.

Listaamattomista sijoituksista mielenkiintoisia ovat esimerkiksi turvayhtiö Verisure ja huvipuistoja pyörittävä Parques Reunidos. Alballa on myös viisi toimistokiinteistöä Madridissa.

Financiera Alba on verrattain aktiivinen sijoittaja, joka sekä ostaa että myy omistuksiaan vuosittain. Vuonna 2023 se osti 1,5 prosentin osuuden italialaisesta Technoprobesta (TPRO), joka valmistaa laitteita mikrosirujen testaukseen. Yhtiö on varsin pidättyväinen viestinnässään ja raportoi vain kahdesti vuodessa.

Marchin perhe omistaa yhteensä yli 60 prosenttia Financiera Albasta. Lisäksi suvun Banca March omistaa yhtiöstä 15 prosenttia. Mielenkiintoisesti Mandatumin varainhoidolla on myös seitsemän miljoonan euron sijoitus Financiera Albassa. Osake on tuottanut noin neljä prosenttia vuodessa osinkoineen viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Yhtiön kolmen miljardin markkina-arvo on noin puolet sen omistusten nettoarvosta.

“Menestys ei ole taattu, mutta sen edestä kannattaa taistella”

Exor on italialaisen Agnellin perheen Amsterdamin pörssiin listattu sijoitusyhtiö. Giovanni Agnelli oli yksi autovalmistaja Fabbrica Italiana di Automobili Torinon eli Fiatin perustajista, ja suvun vaurauden alullepanija. Vuonna 1899 perustettu Fiat hyötyi suuresti Italian armeijan varustamisesta maailmansotia varten.

Exorin juuret ovat puolestaan vuonna 1927 perustetussa yrityksessä, jonka Giovanni Agnelli perusti kodiksi omistuksilleen eri teolllisuusyhtiöissä. Parhaimmillaan, 1980-luvulla, Exorin edeltäjä kontrolloi neljännestä Milanon pörssistä.

Sijoitusyhtiön portfolioon lukeutuu useita tien päältä tuttuja tuotemerkkejä kuten Ferrari (23 %), Stellantis (Citroen, Peugeot, Opel, Fiat) ja Iveco (27 %). Sillä on 35 prosentin omistusosuus myös arvostetussa The Economist -talouslehdessä, maatalouskoneita valmistavassa CNH Industrialissa (27 %) ja Juventus-jalkapalloseurassa (64 %). Viime vuoden aikana Exor osti 15 prosentin osuuden terveydenhoidon laitteita valmistavasta ja käännettä tekevästä Philipsistä.

Exorilla on lisäksi noin puolen miljardin euron edestä sijoituksia pienemmissä kasvuyhtiöissä ja erillinen lyhytaikaisempia sijoituksia tekevä varainhoitoyhtiö, jolla on 4,5 miljardin dollarin edestä hallinnoitavia varoja.

Exorin markkina-arvo on noin 22 miljardia euroa. Agnellin perhe omistaa yhtiöstä noin 54 prosenttia. Exor on ostanut aktiivisesti takaisin omia osakkeitaan kaventaakseen eroa substanssiarvon ja markkina-arvon välillä.



