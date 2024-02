Yhä useampi metsänomistaja saa vuokratuloja tuulivoimayhtiöiltä

Jos metsänomistaja aikoo vuokrata maata tuulivoimayhtiölle, kannattaa sopimusneuvotteluissa huomioida muutamia tärkeitä seikkoja.

Suomalaisilla metsänomistajilla voi puun myyntitulojen lisäksi olla ilmoitettavanaan yhä useammin myös vuokratuloa. Tuulivoimayhtiö maksaa metsänomistajalle vuokraa maapohjasta, jolle tuulivoimala on rakennettu.

Korvausta voi saada myös, jos tuulivoimala on oman metsäalueen lähellä, sillä tuulivoimayhtiöt maksavat vaikutusaluekorvausta voimalan läheisyydessä olevista alueista. Vaikutusaluekorvausta voi saada esimerkiksi 500 metrin säteellä tuulivoimalasta sijaitsevalta alueelta.

Metsänomistajat voivat lisäksi saada korvauksia niiden siirtolinjojen alueilta, jotka yhdistävät tuulivoimalat sähkönsiirron kantaverkkoon. Siirtolinjasta saatava korvaus on verotuksen näkökulmasta alueen pysyvästä käyttöoikeudesta saatavaa luovutusvoittoa, joka ilmoitetaan verotukseen henkilökohtaisella esitäytetyllä veroilmoituksella.

Maan vuokraaminen tuulivoimayhtiölle tarjoaa hyviä tuloja, mutta täysin ongelmatonta se ei ole, toteaa metsänhoitaja Mikko Söderling.

”Maanomistajalle tuulipuistot tuottavat usein hyvin tuloja sopimuksen alusta alkaen. Suorien vuokratuottojen lisäksi hankkeeseen voi kuulua esimerkiksi metsätieverkoston parantaminen, mikä edesauttaa metsätalouden harjoittamista. Negatiivisina vaikutuksina voidaan nähdä voimaloiden aiheuttama melu- sekä maisemahaitta. Lisäksi tuulivoima saattaa olla haitallista erilaisille eläimille, pääasiassa linnuille”, Söderlink toteaa Tilanhoitajat-sivuston artikkelissaan.

Söderlinkin mukaan ihmisille voimalat aiheuttavat harvoin suoraa vaaraa, mutta lumen, jään tai rikkoutuvien osien aiheuttamia onnettomuuksia ei voida kokonaan sulkea pois.

”Näiden syiden takia tuulivoimalle on asetettu turvaetäisyydet asutuksesta, mitkä vaihtelevat tapauskohtaisesti”, hän toteaa.

Sopimuksessa huomioitavia seikkoja

Ensimmäistä tarjousta tuulivoiman vuokrasopimusta metsänhoitajan ei kannata yleensä suoraan hyväksyä, vaan tarjoukset kannattaa kilpailuttaa ja neuvotella hinnoista sekä sopimuksen ehdoista, Söderlink neuvoo.

”Ensisijaisen tärkeää on valita kumppani, jolla on näyttöjä projektien onnistumisista sekä on taloudellisesti vakaalla pohjalla. Muista, että sitoudut sopimuskumppaniin kymmeniksi vuosiksi. Ota myös huomioon muutokset pidemmällä aikavälillä, kuten mahdolliset kiinteistön omistajanvaihdokset ja niiden vaikutukset sopimukseen.”

Vuokrasopimuksen korvauksen arvo kannattaa sitoa johonkin indeksiin, Söderlink neuvoo. Siten varmistetaan se, että korvaus on kohtuullinen myös vuosikymmenien kuluttua. Lisäksi sopimuksessa tulee olla purkausehto, koska joskus hankkeet myös epäonnistuvat.

”Tällöin sopimus tulee voida purkaa, jos esimerkiksi tarvittavia lupia ei myönnetä tietyn ajanjakson aikana”, Söderlink muistuttaa.

Vuokratulot maatalouden veroilmoituksella

Metsänomistajan pitää ilmoittaa tuulivoimalalle vuokratusta alueesta saadut vuokratulot maatalouden veroilmoituksella. Puun myynnistä saadut tulot ja metsätalouden kulut ilmoitetaan metsätalouden veroilmoituksella, jonka täyttäminen on nyt ajankohtaista sadoille tuhansille henkilöille.

”Yhä useamman metsänomistajan pitää siis täyttää metsätalouden veroilmoituksen lisäksi maatalouden veroilmoitus”, sanoo ylitarkastaja Kari Pilhjerta Verohallinnosta.

Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi, että peltojen ja metsien vuokratulojen verotus yhdenmukaistettaisiin muiden vuokratulojen verotuksen kanssa. Jos lakimuutos toteutuu, maa- ja metsätaloudenharjoittajat voisivat tulevaisuudessa ilmoittaa vuokratulot esitäytetyllä veroilmoituksella. Tämä ei kuitenkaan koske vuodelta 2023 saatuja vuokratuloja.

Verohallinto muistuttaa, että vuoden 2023 metsäveroilmoituksen aika on nyt, sillä pelkkää metsätaloutta harjoittavilla veroilmoituksen määräpäivä on 29. helmikuuta. Jos metsänomistaja harjoittaa metsätalouden lisäksi myös maataloutta tai elinkeinotoimintaa, metsäveroilmoituksen määräpäivä on 2. huhtikuuta.

Suomessa on noin 400 000 metsänomistajaa, jotka voivat antaa veroilmoituksen metsätaloudesta. Metsänomistajat voivat olla yksityishenkilöitä, kuolinpesiä tai verotusyhtymiä.