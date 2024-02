Sijoituslegendan neljä kysymystä indeksit ylittäviin tuottoihin

Hedgerahastojen uranuurtajan kysymyspatteristo sopii osakepoimijan ajatusmalliksi.

Amerikkalainen Michael Steinhardt on varsin tuntematon mutta yksi menestyneimmistä osakesijoittajista. Tuottohistorian valossa Steinhardt on yksi sijoitusmaailman vähemmän tunnettuja legendoja.

Heti valmistuttuaan yliopistosta Steinhardt aloitti uransa ensin analyytikkona osakevälittäjä Loeb, Rhodes & Co:lla. Vuonna 1967, vain 26-vuotiaana, hän perusti ensimmäisen sijoitusyhtiön kahden kumppanin kanssa. Alkuun hänet auttoi uhkapelaajaisä, jonka pelivoittoja Steinhardt sijoitti osakemarkkinoille.

Reilun kahdenkymmenen vuoden aikana Steinhardtin sijoitusyhtiö saavutti yli 30 prosentin vuosittaisen tuoton, kun S&P 500-indeksi tuotti samalla ajanjaksolla yhdeksän prosenttia vuodessa.

Steinhardtin tuottohistoria on vakuuttava, mutta hänen taustallaan on myös epäilyjä niin markkinamanipulaatiosta kuin varastetun taiteen keräämisestä. Steinhardt on tituleerattu myös yhdeksi huonoimmista esimiehistä Wall Streetillä.

Sijoitusmenestyksen kulmakiviä ovat Steinhardtin mukaan olleet varhainen kiinnostus osakemarkkinoihin sekä halu ymmärtää markkinoita ja osakkeita paremmin kuin kukaan muu.

Michael Steinhardtin elämää ja sijoitustyyliä on käsitelty kuuluisassa Jack Schwagerin Market Wizards kirjassa sekä Steinhardtin elämänkerrassa No Bull.

Kun Steinhardt kuuli uusista sijoitusideoista analyytikoiltaan, hän halusi kuulla vastauksen neljään kysymykseen. Kysymykset soveltuvat ajatusmalliksi erityisesti osakepoimijalle.

1. Mikä on sijoitusidea yksinkertaisesti?

Idea on nelivaiheisen prosessin yksinkertaisin osuus. Se tiivistää muutamalla lauseella miksi yhtiön ja osakkeen tulisi olla hyvä sijoitus. Ideavaiheessa yksityissijoittajan on hyvä muodostaa perusymmärrys yhtiön liiketoiminnasta, kilpailijoista ja toimialasta.

2. Mitä markkinat odottavat yhtiöltä ja osakkeelta?

Seuraavaksi Steinhardt halusi ymmärtää mitä markkinat odottavat yhtiöltä ja osakkeelta. Jos yhtiön osakkeen hinta heijastelee tulevaisuuden odotuksia realistisesti, ylituoton saavuttaminen on vaikeampaa.

Yksityissijoittajalle yksi tapa voi olla katsoa analyytikoiden konsensusennustetta yhtiön odotetusta kehityksestä. Analyytikoiden konsensusennuste ei kuitenkaan ole synonyymi markkinoiden odotukselle. Lisäksi analyytikoiden ennusteet tapaavat olla lineaarisia ja Factsetin mukaan analyytikoiden ennusteet ylittävät toteutuneet tulokset keskimäärin seitsemällä prosentilla.

Markkinoiden odotuksia sijoittaja voi pyrkiä haarukoimaan esimerkiksi käänteisellä kassavirtalaskelmalla tai yksinkertaisemmalla käyvän arvon laskurilla. Tämä tarkoittaa yksinkertaisimmillaan erilaisten oletusten syöttämistä laskuriin ja niiden todennäköisyyden pohtimista. Näin yksityissijoittajakin voi muodostaa valistuneen arvion siitä, millaista tulosta ja kasvua markkinat yhtiöltä odottavat.

3. Mikä on valtavirrasta poikkeava näkemyksesi?

When your views are truly contrarian, they are inevitably uncomfortable. Courage and the ability to withstand pain are required. -Michael Steinhardt

Saavuttaakseen markkinoita korkeamman sijoitustuoton sijoittajalla tulee olla valtavirrasta poikkeava näkemys. Miksi markkinat ovat väärässä? Sijoittajalla voi olla poikkeava näkemys esimerkiksi yhtiön kasvusta, kannattavuudesta, kilpailuedusta tai hyväksytystä arvostuksesta.

Kun sijoittajalla on markkinoista merkittävästi poikkeava näkemys, joka osuu oikeaan oikealla hetkellä, sijoitustuotot voivat olla suuria. Steinhardtin mukaan sijoittajan tulee tietää enemmän ja hahmottaa tilanne paremmin kuin muut – ja ymmärtää markkinoiden odotukset.

Valtavirrasta poikkeavalla näkemyksellä Steinhardt ei tarkoita pelkästään pohjamudissa uivien osakkeiden ostamista. Kun sijoittajalla on valtavirrasta poikkeava sekä vahva näkemys, se voi auttaa tekemään sijoituksia myös hyvin epäsuosittuihin osakkeisiin, mitkä onnistuessaan hyötyvät niin konsensusnäkemyksen muutoksesta kuin arvostuskertoimien kohoamisesta.

Laskevaa osaketta ostaessa yksityissijoittajan on hyvä pysähtyä pohtimaan, mikä on hänen näkemyksensä yhtiöstä, ja miksi se on osakkeen suhteen myönteinen markkinoista poiketen. Kuten Steinhardt sanoo, vastavirtaan kulkeminen on helppoa, mutta oikeassa oleminen ja oikeaan aikaan toimiminen on vaikeaa.

A contrarian is a plus but it’s not enough. To be contrarian is easy, but to be contrarian and to be right in your judgment, to be right when the consensus is wrong is where you get the golden ring. And it doesn’t happen that much, but when it does happen you make extraordinary amounts of money. -Michael Steinhardt

Joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta, Steinhardtin filosofiana oli pysyä osakkeen kyydissä niin pitkään, kunnes hänen poikkeava näkemys muuttui valtavirran näkemykseksi tai hänen poikkeava näkemys osoittautui vääräksi. Mikäli osakekurssi kehittyi ostohetkestä väärään suuntaan, Steinhardt saattoi olla hyvinkin itsepäinen sijoituksen suhteen, jos hänen teesinsä ei osoittautunut vääräksi.

In order to win as a contrarian, you need the right timing and you have to put on a position in the appropriate size. If you do it too small, it’s not meaningful; if you do it too big, you can get wiped out if your timing is slightly off. The process requires courage, commitment, and an understanding of your own psychology. -Michael Steinhardt

4. Mikä katalyytti muuttaa markkinoiden käsityksen?

Jotta markkinoiden näkemys yhtiöstä ja osakkeesta muuttuisi sijoittajan näkemyksen suuntaiseksi, sijoittajan tulee tunnistaa muutoksen käynnistävä katalyytti. Se tarkoittaa tapahtumaa tai kehityskulkua, joka todentaa sijoittajan näkemyksen oikeaksi ja muuttaa osakkeen vallitsevan kurssikehityksen.

Sijoittamisessa katalyytti on tyypillisesti yllättävä uutinen, joka muuttaa markkinoiden käsitystä yhtiöstä sekä osakkeesta, ja sen käyvästä arvosta. Uutinen voi koskettaa niin uusia tuotteita, yhtiön rakennejärjestelyä kuin odotuksia parempaa tulosta.

Sijoittajalle, joka pyrkii ostamaan laadukkaita yhtiöitä kohtuulliseen hintaan, katalyytti ei ole merkityksellinen. Sijoittajalle, joka ei niinkään usko markkinoiden tehokkuuteen, etsii aliarvostettuja osakkeita ja pyrkii ylittämään markkinatuoton, katalyytti on usein välttämätön purkamaan osakkeen aliarvostuksen.